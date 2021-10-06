Двойное недоверие: инфекционист объяснил, что не так с российскими вакцинами от COVID-19

Аристов оценил российскую вакцину от коронавируса / Главред

С удивительной агрессивностью Москва навязывает "Спутник-V" странам Евросоюза. Однако европейцы вежливо отказываются, поскольку им мало громких заявлений Кремля, что его вакцина лучшая. Известный инфекционист Вадим Аристов во время чата на Главреде высказался на тему, почему РФ проигрывает в войне вакцин от коронавируса.

Эксперт отметил, что российская вакцина продвигалась политическим путем, поэтому она и вызвала такое отторжение. Также у России, как у государства-агрессора, и так плохая репутация. Кроме того, у Аристова нет ответа на вопрос, почему россияне не дали всех данных о своей вакцине.

В качестве примера он приводит исследование в Аргентине, в ходе которого обнаружилось, что во второй дозе российского "Спутника" имеются остатки генетической конструкции вируса. Поэтому он может иметь инфекционную способность, то есть заражать. Это, по словам Аристов, свидетельствует о небрежности и спешке при выработке вакцины.

"То есть, есть определенные грехи, которые не показали сразу, а из-за этого возникло недоверие к вакцине", – добавил инфекционист.

В заключение он отметил, что Спутник V является вполне себе "нормальной вакциной", но с очень плохим портфолио, коммуникацией и низким уровнем доверия к производителям.

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Напомним, ранее Аристов назвал главные противопоказания к вакцинации от COVID-19. Абсолютным противопоказанием для вакцинации он называет анафилактический шок или существенные нарушения иммунитета после первой дозы вакцины.

В свою очередь эксперт отметил, что невозможно знать о наличии таких противопоказаний до того, как человек сделает первую дозу. Поэтому не нужно бояться прививки. "Это вопрос о том, хочет ли человек иметь большой риск госпитализации и смерти. Поэтому, конечно, вакцинироваться нужно всем", − добавил инфекционист.

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