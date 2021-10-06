УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Двойное недоверие: инфекционист объяснил, что не так с российскими вакцинами от COVID-19

6 октября 2021, 16:30

Российская вакцина продвигалась политическим путем, поэтому она и вызывает такое отторжение, отметил Аристов.

Вадим Аристов
Аристов оценил российскую вакцину от коронавируса / Главред

С удивительной агрессивностью Москва навязывает "Спутник-V" странам Евросоюза. Однако европейцы вежливо отказываются, поскольку им мало громких заявлений Кремля, что его вакцина лучшая. Известный инфекционист Вадим Аристов во время чата на Главреде высказался на тему, почему РФ проигрывает в войне вакцин от коронавируса.

Эксперт отметил, что российская вакцина продвигалась политическим путем, поэтому она и вызвала такое отторжение. Также у России, как у государства-агрессора, и так плохая репутация. Кроме того, у Аристова нет ответа на вопрос, почему россияне не дали всех данных о своей вакцине.

В качестве примера он приводит исследование в Аргентине, в ходе которого обнаружилось, что во второй дозе российского "Спутника" имеются остатки генетической конструкции вируса. Поэтому он может иметь инфекционную способность, то есть заражать. Это, по словам Аристов, свидетельствует о небрежности и спешке при выработке вакцины.

"То есть, есть определенные грехи, которые не показали сразу, а из-за этого возникло недоверие к вакцине", – добавил инфекционист.

В заключение он отметил, что Спутник V является вполне себе "нормальной вакциной", но с очень плохим портфолио, коммуникацией и низким уровнем доверия к производителям.

Реклама

Напомним, ранее Аристов назвал главные противопоказания к вакцинации от COVID-19. Абсолютным противопоказанием для вакцинации он называет анафилактический шок или существенные нарушения иммунитета после первой дозы вакцины.

В свою очередь эксперт отметил, что невозможно знать о наличии таких противопоказаний до того, как человек сделает первую дозу. Поэтому не нужно бояться прививки. "Это вопрос о том, хочет ли человек иметь большой риск госпитализации и смерти. Поэтому, конечно, вакцинироваться нужно всем", − добавил инфекционист.

Читайте полную версию чата с инфекционистом Вадимом Аристовым.

viber
вакцинация Вадим Аристов вакцинация от коронавируса Спутник V
Сейчас вы просматриваете новость «Двойное недоверие: инфекционист объяснил, что не так с российскими вакцинами от COVID-19». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Календарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дниКалендарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дни В Украине резко подскочила стоимость газа: опубликованы новые ценыВ Украине резко подскочила стоимость газа: опубликованы новые цены В Украине не работают соцсети: что случилось с Facebook, Instagram и TikTokВ Украине не работают соцсети: что случилось с Facebook, Instagram и TikTok В Украину идет резкое похолодание и новая опасностьВ Украину идет резкое похолодание и новая опасность Ликвидация сотрудника КГБ в Минске: о чем была скандальная статья задержанного в РФ журналистаЛиквидация сотрудника КГБ в Минске: о чем была скандальная статья задержанного в РФ журналиста

Последние новости

16:30

Двойное недоверие: инфекционист объяснил, что не так с российскими вакцинами от COVID-19

16:23

"Отлупила ребенка до инвалидности и сбежала на свидание": в Ровно наказали 21-летнюю мать

16:16

Мороз -20: синоптики рассказали, какой будет зима в Украине Видео

15:44

Стало известно, когда у украинцев с ID-паспортами перестанут требовать справку о прописке Видео

15:35

Инфекционист спрогнозировал, будут в Украине люди бунтовать из-за антиковидных ограничений Видео

Реклама
15:17

В Кабмине заверили, что Украина накопила достаточно газа для прохождения зимы Видео

15:00

Гороскоп на 7 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обман, расставание или финансовый успех Видео

14:56

Приметы на 7 октября: что нельзя делать в день Феклы и как не попасть в беду Видео

14:40

Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен с 1 декабря Видео

14:37

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

14:10

Легализация криптовалют в Украине откладывается: президент отказался подписывать "закон о биткоине" Видео

13:52

Жена Саакашвили впервые отреагировала на видео с его новой девушкой Ясько Видео

13:44

Дороги, авиация и железная дорога: Франция может расширить свое участие в "Большой стройке"

13:25

Олимпийский чемпион Беленюк намерен продать свою золотую медаль: на что пойдут средства

13:17

В Украине три области могут попасть в "красную" зону на этой неделе Видео

13:06

Удачные стрижки и прически на каждый день 2021 2022, которые делают женщин визуально выше Фото

13:00

"Не хватает даже аппаратов ИВЛ": в больницах Днепра случился коллапс из-за коронавируса Видео

12:54

"Метинвест" увеличил объем поставок кислорода для лечения больных коронавирусом

12:52

Холостячка Злата Огневич в одном боди сверкнула ягодицами на улицах Киева

12:46

Путин на встрече с Зеленским не желает обсуждать оккупацию Крыма: росСМИ озвучили повестку дня Кремля Видео

Реклама
12:16

"Ждут на улице": в Сети показали, как скорые с больными COVID-19 по 5 часов стоят в очередях в больницу Видео

12:14

Украинцам предлагают самим насобирать себе на пенсию: что будет с выплатами Видео

11:57

Покров Пресвятой Богородицы: история праздника, что нельзя делать в этот день, приметы

11:48

Живут в страхе: в Киеве бойцовский пес разодрал кошку на глазах у людей Видео

11:37

В Черновцах 74-летний пенсионер и его 66-летний сообщник 15 лет развращали несовершеннолетних Видео

11:08

Угрожал ножом: в Киеве отец зверски изнасиловал свою 14-летнюю дочь Видео

10:52

Глава Укрэксимбанка Мецгер сложит полномочия на время следствия по нападению на журналистов "Схем" Видео

10:30

Мстислав Баник: Переход в paperless - это долгосрочная история и цель Минцифры до 2024 года

10:27

Шмыгаль рассказал, когда украинским врачам поднимут зарплаты до 800-900 долларов

10:23

Школьник из Днепра, который впал в кому после инсульта, начал ходить

09:49

Мать даже не подошла посмотреть, что с ней: жуткие детали смерти 10-летней девочки от рук отчима

09:31

"Пермский стрелок" Бекмансуров пришел в сознание, пока что он остается в реанимации Видео

08:55

Значение имени Андрей: характер, судьба, совместимость

08:48

Гороскоп на 6 октября 2021 для всех знаков Зодиака: фатальная ошибка или фантастический день

08:45

Журналисты обвинили главу Укрэксимбанка в нападении и угрозах во время интервью Видео

08:22

Коронавирус в Украине 6 октября: выявлены более 12,5 тыс. новых больных, много COVID-зараженных детей Видео

07:48

COVID-19 не под контролем: в ВОЗ заявили, что мир - в эпицентре пандемии Видео

07:48

Зачем ЕС торопится с военно-учебной миссией в Украине мнение

07:07

В Днепре женщина сожгла 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов из-за голосов в голове

06:37

Похолодание в Украине: синоптик предупредил о заморозках и сильном ветре 6 октября Видео

Реклама
06:30

Сбой в работе соцсетей – еще не апокалипсис: когда и из-за чего начнется настоящая катастрофа мнение

05:40

Самая вкусная и полезная шаурма: готовить всего 15 минут Видео

05:30

Врежут морозы, завалит снегом: украинцев предупредил об аномальной зиме Видео

04:30

Тусовки и алкоголь: в Сеть слили аккаунты подозреваемых в убийстве копа в Чернигове Видео

04:08

Instagram глобально изменил систему показа видео

03:33

Ученые рассказали о неожиданном полезном свойстве кофеина

03:22

Инфекционист развеял популярный миф о рисках вакцинации для онкобольных Видео

02:51

Ученые научились предсказывать смерть от COVID-19 по анализу крови на железо

02:20

Цепкий и быстро размножается: академик объяснил, почему Дельта-штамм так опасен Видео

01:39

Можно ли снизить давление без препаратов - ответ кардиолога

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять