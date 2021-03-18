Еда с плесенью: ученые рассказали, всегда ли она опасна

Плесень может вызвать неприятные заболевания/Pixabay

Порча продуктов часто вызвана плесенью. Заплесневелая пища имеет нежелательный вкус и текстуру, на ней могут быть зеленые или белые нечеткие пятна.

Сама мысль о том, чтобы поесть заплесневелую пищу, вызывает у большинства людей отвращение.

Хотя некоторые виды плесени могут выделять вредные токсины, другие виды используются для производства определенных продуктов, в том числе некоторых сыров, пишет Healthline.

Что такое плесень?

Плесень - это разновидность грибка, образующая многоклеточные нитевидные структуры.

Обычно он виден человеческому глазу, когда растет на пище, и меняет ее внешний вид. Пища может стать мягкой и изменить цвет, а сама плесень может стать пушистой или иметь пыльную текстуру.

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Она производит споры, которые придают ей свой цвет, обычно зеленый, белый, черный или серый. Заплесневелая пища также имеет довольно характерный вкус, немного напоминающий влажную грязь. Точно так же заплесневелая пища может пахнуть плохо.

Даже если плесень видна только на поверхности, ее корни могут залегать глубоко в продукте. Для роста плесени требуется влажное теплое органическое вещество, поэтому пища часто является идеальной средой.

Существуют тысячи различных видов плесени, которые встречаются почти повсюду в окружающей среде. Можно сказать, что плесень - это природный способ переработки отходов.

Помимо того, что он присутствует в пище, его также можно найти в помещении во влажных условиях.

Основная цель обычных методов консервирования пищевых продуктов, таких как маринование, замораживание и сушка, - остановить рост плесени, а также микробов, вызывающих порчу пищевых продуктов.

Плесень может расти на всех продуктах. Тем не менее, некоторые виды продуктов питания более склонны к росту плесени, чем другие.

Особенно уязвимы свежие продукты с высоким содержанием воды. С другой стороны, консерванты снижают вероятность роста плесени, а также роста микроорганизмов.

Плесень растет не только в продуктах питания дома. Он также может расти в процессе производства продуктов питания, в том числе во время выращивания, сбора урожая, хранения или обработки.

Общие продукты, от которых может расти плесень

Ниже приведены несколько распространенных продуктов, на которых любит расти плесень:

Фрукты: включая клубнику, апельсины, виноград, яблоки и малину.

Овощи: включая помидоры, болгарский перец, цветную капусту и морковь.

Хлеб: особенно без консервантов.

Сыр: мягкий и твердый.

Плесень может расти и на других продуктах, включая мясо, орехи, молоко и обработанные пищевые продукты.

Большинству плесневых грибов для жизни необходим кислород, поэтому они обычно не развиваются там, где кислород ограничен. Однако плесень может легко расти на пищевых продуктах, которые были упакованы в герметичную упаковку после того, как она была открыта.

Большинству плесени также нужна влага, чтобы жить, но определенный тип, называемый ксерофильной плесенью, может иногда расти в сухой, сахаристой среде. Ксерофильные плесени иногда можно найти на шоколаде, сухофруктах и ​​выпечке.

Бактерии также могут загрязнять пищу

Это не просто плесень, которая может жить в вашей пище. Вместе с ней могут расти невидимые бактерии.

Бактерии могут вызывать заболевания пищевого происхождения с такими симптомами, как тошнота, диарея и рвота. Тяжесть этих заболеваний зависит от типа бактерий, их количества и состояния здоровья человека.

Что делать, если вы обнаружили плесень в еде

В общем, если вы обнаружили плесень в мягкой пище, ее следует выбросить.

Мягкая пища имеет высокое содержание влаги, поэтому под ее поверхностью может легко прорасти плесень, которую трудно обнаружить. Вместе с ней могут расти и бактерии.

На твердых продуктах, таких как твердый сыр, легче избавиться от плесени. Просто отрежьте заплесневелую часть. Как правило, плесень не проникает в твердую или плотную пищу.

Однако, если пища полностью покрыта плесенью, ее следует выбросить. Также, если вы обнаружили плесень, не нюхайте ее, так как это может вызвать проблемы с дыханием.

Продукты, которые можно спасти

Эти продукты можно использовать, если отрезать плесень:

Фирменные фрукты и овощи: например, яблоки, сладкий перец и морковь.

Твердый сыр: и там, где плесень не является частью обработки, например пармезан, и где плесень является частью обработки, например, горгонзола.

Твердая салями и вяленая деревенская ветчина

Удаляя плесень с еды, отрежьте не менее 2,5 см вокруг и ниже формы. Также будьте осторожны, не касайтесь формы ножом.

Продукты, от которых следует отказаться

Если вы обнаружили плесень на этих предметах, выбросьте их: