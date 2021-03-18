УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Еда с плесенью: ученые рассказали, всегда ли она опасна

18 марта 2021, 14:18

Некоторые продукты можно спасти от плесени.

1616069142-7414.jpg
Плесень может вызвать неприятные заболевания/Pixabay

Порча продуктов часто вызвана плесенью. Заплесневелая пища имеет нежелательный вкус и текстуру, на ней могут быть зеленые или белые нечеткие пятна.

Сама мысль о том, чтобы поесть заплесневелую пищу, вызывает у большинства людей отвращение.

Хотя некоторые виды плесени могут выделять вредные токсины, другие виды используются для производства определенных продуктов, в том числе некоторых сыров, пишет Healthline.

Что такое плесень?

Плесень - это разновидность грибка, образующая многоклеточные нитевидные структуры.

Обычно он виден человеческому глазу, когда растет на пище, и меняет ее внешний вид. Пища может стать мягкой и изменить цвет, а сама плесень может стать пушистой или иметь пыльную текстуру.

Читайте такжеГрибок: факторы риска и причины возникновения

Она производит споры, которые придают ей свой цвет, обычно зеленый, белый, черный или серый. Заплесневелая пища также имеет довольно характерный вкус, немного напоминающий влажную грязь. Точно так же заплесневелая пища может пахнуть плохо.

Даже если плесень видна только на поверхности, ее корни могут залегать глубоко в продукте. Для роста плесени требуется влажное теплое органическое вещество, поэтому пища часто является идеальной средой.

Существуют тысячи различных видов плесени, которые встречаются почти повсюду в окружающей среде. Можно сказать, что плесень - это природный способ переработки отходов.

Помимо того, что он присутствует в пище, его также можно найти в помещении во влажных условиях.

Основная цель обычных методов консервирования пищевых продуктов, таких как маринование, замораживание и сушка, - остановить рост плесени, а также микробов, вызывающих порчу пищевых продуктов.

Плесень может расти на всех продуктах. Тем не менее, некоторые виды продуктов питания более склонны к росту плесени, чем другие.

Особенно уязвимы свежие продукты с высоким содержанием воды. С другой стороны, консерванты снижают вероятность роста плесени, а также роста микроорганизмов.

Плесень растет не только в продуктах питания дома. Он также может расти в процессе производства продуктов питания, в том числе во время выращивания, сбора урожая, хранения или обработки.

Общие продукты, от которых может расти плесень

Ниже приведены несколько распространенных продуктов, на которых любит расти плесень:

  • Фрукты: включая клубнику, апельсины, виноград, яблоки и малину.
  • Овощи: включая помидоры, болгарский перец, цветную капусту и морковь.
  • Хлеб: особенно без консервантов.
  • Сыр: мягкий и твердый.

Плесень может расти и на других продуктах, включая мясо, орехи, молоко и обработанные пищевые продукты.

Большинству плесневых грибов для жизни необходим кислород, поэтому они обычно не развиваются там, где кислород ограничен. Однако плесень может легко расти на пищевых продуктах, которые были упакованы в герметичную упаковку после того, как она была открыта.

Большинству плесени также нужна влага, чтобы жить, но определенный тип, называемый ксерофильной плесенью, может иногда расти в сухой, сахаристой среде. Ксерофильные плесени иногда можно найти на шоколаде, сухофруктах и ​​выпечке.

Бактерии также могут загрязнять пищу

Это не просто плесень, которая может жить в вашей пище. Вместе с ней могут расти невидимые бактерии.

Бактерии могут вызывать заболевания пищевого происхождения с такими симптомами, как тошнота, диарея и рвота. Тяжесть этих заболеваний зависит от типа бактерий, их количества и состояния здоровья человека.

Что делать, если вы обнаружили плесень в еде

В общем, если вы обнаружили плесень в мягкой пище, ее следует выбросить.

Мягкая пища имеет высокое содержание влаги, поэтому под ее поверхностью может легко прорасти плесень, которую трудно обнаружить. Вместе с ней могут расти и бактерии.

На твердых продуктах, таких как твердый сыр, легче избавиться от плесени. Просто отрежьте заплесневелую часть. Как правило, плесень не проникает в твердую или плотную пищу.

Однако, если пища полностью покрыта плесенью, ее следует выбросить. Также, если вы обнаружили плесень, не нюхайте ее, так как это может вызвать проблемы с дыханием.

Продукты, которые можно спасти

Эти продукты можно использовать, если отрезать плесень:

  • Фирменные фрукты и овощи: например, яблоки, сладкий перец и морковь.
  • Твердый сыр: и там, где плесень не является частью обработки, например пармезан, и где плесень является частью обработки, например, горгонзола.
  • Твердая салями и вяленая деревенская ветчина

Удаляя плесень с еды, отрежьте не менее 2,5 см вокруг и ниже формы. Также будьте осторожны, не касайтесь формы ножом.

Продукты, от которых следует отказаться

Если вы обнаружили плесень на этих предметах, выбросьте их:

  • Мягкие фрукты и овощи: например, клубника, огурцы и помидоры.
  • Мягкий сыр: например, творог и сливочный сыр, а также тертый, измельченный и нарезанный сыр. Это также включает сыр, который сделан с плесенью, но в него вторглась другая плесень, которая не была частью производственного процесса.
  • Хлеб и выпечка: плесень может легко прорасти под поверхностью.
  • Приготовленная пища: включает запеканки, мясо, макароны и крупы.
  • Варенье и желе: если эти продукты заплесневелые, они может содержать микотоксины.
  • Арахисовое масло, бобовые и орехи: продукты, обработанные без консервантов, подвержены более высокому риску роста плесени.
  • Мясные деликатесы, бекон, хот-доги
  • Йогурт и сметана
здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Еда с плесенью: ученые рассказали, всегда ли она опасна». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Магнитная буря нарушит сон и скажется на работе: что делатьМагнитная буря нарушит сон и скажется на работе: что делать Спасает от ожирения и болезней сердца: найден способ минимизировать вред жирной пищиСпасает от ожирения и болезней сердца: найден способ минимизировать вред жирной пищи Врач объяснил, насколько опасен салат из огурцов и помидоровВрач объяснил, насколько опасен салат из огурцов и помидоров Новая канонада магнитных бурь: как пережить главные удары мартаНовая канонада магнитных бурь: как пережить главные удары марта Распознать тромб: пять признаков на рукеРаспознать тромб: пять признаков на руке

Последние новости

14:47
В Минздраве назвали сроки прибытия вакцины Pfizer в Украину
14:39
Синоптик рассказала, чем порадует и огорчит погода в ближайшие дни Видео
14:29
Айза засветила грудь на интимном фото во время купания
14:18
Еда с плесенью: ученые рассказали, всегда ли она опасна Видео
14:07
Techland показала свежие кадры Dying Light 2 и назвала дату выхода Видео
Реклама
14:06
Почему седеют волосы и можно ли их выдергивать Видео
13:57
Путин ответил на оскорбление Байдена детской дразнилкой
13:57
Большая семерка объявила о требованиях к России по Крыму и Донбассу Видео
13:52
Неожиданно: семь неизвестных преимуществ баклажана для здоровья Видео
13:47
Гороскоп на 19 марта для всех: денежные перемены и рост сексуальности Видео
13:44
В Раде Шуфрич поскандалил со "слугой народа" из-за призыва "иметь яйца" Видео
13:35
Лига справедливости Зака Снайдера вышла онлайн - о чем фильм и где его смотреть Видео
13:15
Правильные поздравления с Днем налоговика: открытки, приколы и тексты Видео
13:10
Названы три причины, почему пользователи iPhone переходят на Android
13:00
Жесткий карантин в Киеве с 20 марта: что запретили в столице
12:59
Арахамию подловили на матерном троллинге оппонентов в Раде
12:58
Криворожские предприятия Метинвеста заплатили налогов на 10 млрд гривен
12:45
"Без раздражений": как правильно брить зону бикини Видео
12:35
Square Enix бесплатно раздаёт две отличные игры про Лару Крофт Видео
12:33
В Кремле ответили на слова Байдена о Путине-"убийце" Видео
Реклама
12:24
8-летняя скандальная блогерша публично обратилась к Кулебе Видео
11:41
Бесподобные широкие брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом Фото Видео
11:33
Мать 8-летней модели рассказала о "романе" девочки с 13-летним блогером
11:25
Ученые узнали, какие мужчины вредны для здоровья женщины Видео
11:12
Систолическая и диастолическая сердечная недостаточность: в чем разница Видео
11:07
Степанов объявил о сроках вспышки COVID-19 и оценил шансы на локдаун Видео
11:06
Жданов назвал главную причину, почему Путин не пойдет войной на Украину Видео
10:55
В Австрии вспыхнул скандал из-за полета канцлера на самолете Фирташа Видео
10:50
Гороскоп на 18 марта для всех: повышение на носу и большое удовольствие Видео
10:30
Военный эксперт сделал громкое заявление о мирном плане по Донбассу
10:29
Почему Байден до сих пор не созвонился с Владимиром Зеленским мнение Видео
10:24
У Зеленского раскрыли планы по закону о коллаборационизме Видео
10:23
Может отравить: какая полезная добавка опасня для здоровья Видео
10:14
Эксперт объяснил, зачем США и Британия вооружают Украину Видео
09:56
Арестович оценил шансы боевиков ОРДЛО победить бойцов ВСУ Видео
09:36
Кравчук предупредил о вероятной атаке России на Мариуполь и Херсон Видео
09:24
В Крыму рассказали, куда пожалуются на Украину из-за "водной блокады" Видео
08:58
СМИ узнали о судьбе попавшего под санкции завода жены Медведчука в РФ Видео
08:46
Задержанный признался в убийстве 7-летней Маши Борисовой Видео
08:44
Как ради "бандеровской дули" в сторону РФ Украина ссорится с соседями мнение
Реклама
08:18
В ОБСЕ опасаются заявлений РФ и Украины об эскалации войны на Донбассе Видео
08:17
Коронавирус в Украине поставил рекорд с начала 2021 года Видео
07:44
Врачи назвали японский продукт, который продлевает жизнь Видео
07:41
РФ срочно отзывает своего посла в США для консультаций: в чем причина Видео
07:12
Украину накроют дожди и снег: чего ждать от погоды на сегодня Видео
07:12
Мерьем Узерли поразила кардинальным преображением
06:57
С помощью Британии Украина заставит Россию "захлебнуться" мнение
06:34
"РФ купила Европу": Кравчук выступил за присоединение США к нормандским переговорам Видео
06:02
Когда и как Зеленский потеряет президентскую булаву: прогноз астролога
05:28
Новая канонада магнитных бурь: как пережить главные удары марта Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять