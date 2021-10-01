"Единицы на миллионы": эксперт назвал главные противопоказания к вакцинации от COVID-19

Абсолютным противопоказанием для вакцинации Аристов называет анафилактический шок или существенные нарушения иммунитета после первой дозы вакцины.
К вакцинации против коронавируса не существует абсолютных противопоказаний, но есть относительные. В частности, нельзя делать прививки людям с повышенной чувствительностью к компонентам вакцин, аллергикам. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил известный инфекционист Вадим Аристов.
"Единственное противопоказание − это анафилактический шок или существенные нарушения иммунитета после первой дозы вакцины", − говорит он. Еще одним вариантом Аристов называет различные аллергические реакции на конкретные компоненты, но под это подпадают "единицы на миллионы людей".
В свою очередь эксперт отметил, что невозможно знать о наличии таких противопоказаний до того, как человек сделает первую дозу. Поэтому не нужно бояться прививки.
"Это вопрос о том, хочет ли человек иметь большой риск госпитализации и смерти. Поэтому, конечно, вакцинироваться нужно всем", − добавил инфекционист.
Ситуация с COVID-19 в Украине: главное
- За 30 сентября в Украине зафиксировали более 12 000 заражений коронавирусом. Из них – 1059 детей.
- От осложнений умерли 172 пациента. В то же время выздоровели – 3 264 больных.
- Всего с начала пандемии на COVID-19 в нашей стране официально зарегистрировали 2 435 413 заболеваний.
- С 20 сентября в Украине действуют новые карантинные ограничения, которые предусматривают определенные бонусы для вакцинированных. В частности, привитые украинцы смогут посещать общественные заведения в "желтой" и "красной" зонах.