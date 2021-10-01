"Единицы на миллионы": эксперт назвал главные противопоказания к вакцинации от COVID-19

Аристов акцентировал внимание на важности вакцинации / УНІАН

К вакцинации против коронавируса не существует абсолютных противопоказаний, но есть относительные. В частности, нельзя делать прививки людям с повышенной чувствительностью к компонентам вакцин, аллергикам. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил известный инфекционист Вадим Аристов.

"Единственное противопоказание − это анафилактический шок или существенные нарушения иммунитета после первой дозы вакцины", − говорит он. Еще одним вариантом Аристов называет различные аллергические реакции на конкретные компоненты, но под это подпадают "единицы на миллионы людей".

В свою очередь эксперт отметил, что невозможно знать о наличии таких противопоказаний до того, как человек сделает первую дозу. Поэтому не нужно бояться прививки.

"Это вопрос о том, хочет ли человек иметь большой риск госпитализации и смерти. Поэтому, конечно, вакцинироваться нужно всем", − добавил инфекционист.

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