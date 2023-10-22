Едва заметный признак на руках, который может означать, что вы злоупотребляете солью

Диетолог рассказала о "тревожном звоночке", на который важно обратить внимание.

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Признак на руках, который может означать, что вы съели слишком много соли / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вопреки распространенному мнению, большая часть потребляемой вами соли поступает не из солонки, которая стоит в вашем кухонном шкафу.

По данным организации Blood Pressure UK, на эту скрытую соль приходится около трех четвертей всей потребляемой людьми соли, пишет Express.

Соль заставляет организм удерживать воду, которая может просочиться в ткани и вызвать отек.

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Поэтому пальцы рук могут опухнуть в результате употребления слишком большого количества этого распространенного ингредиента.

При употреблении чрезмерного количества популярной приправы организм задерживает натрий и увеличивает количество жидкости вне клеток.

"Это не мгновенная реакция после приема пищи, но если в течение следующих 24 часов после употребления соленых продуктов вы заметите отеки в этих областях, то это может быть связано с ними", - заявила диетолог и основательница компании The Weight Loss Guru Пиппа Хилл.

Также она отметила, что лучше всего обратиться к врачу, если это происходит постоянно, так как это может быть признаком более серьезных проблем со здоровьем.

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