Эксперт-дантист предупредил об опасности использования популярного "аксессуара"

Вот что вам нужно знать о рисках использования зубочисток / Фото pixabay.com

Хотя зубочистки удобны, они могут быть не самым логичным или безопасным выбором при попытке вытолкнуть еду из зубов.

Вот что вам нужно знать о рисках использования зубочисток, а также о более безопасных, одобренных стоматологами методах удаления пищи.

Стоматологические риски при использовании зубочисток

Использование зубочисток сопряжено с определенными рисками. Зубочистка может сломаться, занести в десны бактерии и повредить зубочистку.

Вот почему зубочистки могут быть не самыми лучшими для здоровья полости рта:

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Зубочистки могут сломаться и застрять в деснах. Зубочистка может сломаться, если она сделана некачественно или если вы используете ее слишком резко. Сломанные или заклинившие зубочистки могут вызвать воспаление десен, особенно если их нельзя удалить быстро.

"Если вы не можете удалить сломанный кусок, вы можете вызвать больше проблем, пытаясь сделать это, еще больше разорвав ткани и вызвав еще большее воспаление или потенциальную инфекцию, что может быть опасным и болезненным", - говорит Черилин Пеззулло, клинический доцент стоматологического колледжа Нью-Йоркского университета, которого цитирует Insider.

Вы можете аккуратно удалить сломанную зубочистку, посмотрев в зеркало или попросив помощи у друга. Но если осколки застряли, возможно, вам потребуется обратиться к стоматологу или гигиенисту, чтобы правильно и безопасно удалить их.

Зубочистки могут вызвать инфекции. Острый конец зубочистки позволяет легко проколоть десну или случайно порезать ткани. Это может привести к образованию открытой раны, уязвимой для бактерий, вызывающих инфекцию.

Пецзулло говорит, что эти бактерии могут появиться откуда угодно, включая поверхность самой зубочистки, в зависимости от того, хранилась ли она в чистоте.

Зубочистки могут повредить пломбы. Зубочистки, например пломбы и виниры, могут испортить стоматологическую работу.

"Если в существующей зубной реставрации есть какие-либо проблемы или пробелы, они могут быть значительно усугублены использованием зубочисток, что может привести к расшатыванию, перелому или даже потере реставраций", - говорит Пецзулло.

Это связано с тем, что если в реставрации есть зазор, в который может поместиться зубочистка, зубочистка может увеличить зазор или вызвать выпадение реставрации.

Пецзулло говорит, что реставрационные материалы, такие как пломбировочный материал, не так прочны, как натуральный зуб, а это значит, что его легче сломать.

Что использовать вместо зубочисток для зубов

Есть несколько одобренных стоматологами методов удаления пищи из зубов, которые более безопасны и эффективны, чем использование зубочистки. Пецзулло рекомендует использовать:

Зубная нить (особенно плоская нить вощеная)

Палочки для нити с пластиковой ручкой

Ирригатор, который использует струю воды под высоким давлением для удаления пищи и других частиц

"Эти варианты намного лучше, чем зубочистки, потому что их очень трудно сломать так, чтобы повредить окружающие зубы или десны", - говорит Пецзулло. "Использование мягкой нити или воды щадящее и, как правило, не повреждает ткань десен, что позволяет избежать инфекции или воспаления".