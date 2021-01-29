Эксперт по счастью рассказала, как стать счастливым в 2021 году

Непрерывные волнения, встречающие нас в новом году, помогают остановиться и задуматься. / Pikabu

Заманчиво думать о новом году как о чистом листе, особенно после того, что мы только что прошли. Практически все гадали, когда это закончится.

Однако прощание с 2020 годом и приветствие в 2021 не означает, что мы можем просто забыть прошлое.

Непрерывные волнения, встречающие нас в новом году, помогают остановиться и задуматься. Вот тут и приходит на помощь эксперт по счастью Мишель Вакс. Она ​​кое-что знает об ожиданиях, разочарованиях и культивировании устойчивого позитива.

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Она делится с нами тем, что, хотя 2021 год может и не дать передышки, на которую мы надеялись, мы все же можем управлять ожиданиями и даже обрести счастье в новом году.

Примите перемены

Вакс ставит перед собой задачу понять компоненты, составляющие удовлетворение жизнью. Одна из этих вещей - нормально относиться к переменам.

"Поскольку 2020 год был годом, полным неожиданных поворотов и поворотов, многие с нетерпением ждали 2021 года как нового старта", - говорит Вакс. Но 2020 год доказал больше, чем что-либо еще, что нет ничего определенного. Каждый день - и даже каждый час - может приносить неожиданные и непредсказуемые события.

Вакс объясняет, что люди жаждут уверенности. Это первобытная потребность.

"На самом деле это не ваша вина, если вы чувствуете себя неуверенно или беспокоитесь о предстоящем годе", - говорит Вакс. Решение этой проблемы - сосредоточиться на двух вещах, которые мы можем контролировать и в которых мы можем быть уверены: на себе и своем мышлении.

Вместо того, чтобы ждать, когда мир станет лучше сейчас, когда наступил 2021 год, вы можете воспользоваться возможностью, чтобы сосредоточиться на себе.

Это включает в себя замедление и более внимательное отношение к повседневной жизни. Вы можете практиковать медитацию, сосредоточиться на построении отношений и работать над повышением своей устойчивости.

Вернуть контроль

Основная проблема, связанная с надеждой на то, что какая-то будущая дата обеспечит перемены, заключается в том, что это полностью лишает вас контроля.

"Зависимость от любого внешнего фактора, будь то человек, вещь или обстоятельство, который определяет, как вы относитесь к новому году и кто вы есть, оставляет это вне вашего контроля", - говорит Вакс.

Вместо того чтобы оставлять это на усмотрение судьбы, вы можете помнить, что у вас есть выбор.

Если вы хотите стремиться к счастью, сосредоточьтесь на своем внутреннем подходе к жизни. Не ищите его в меняющихся внешних обстоятельствах.

"Дело не в внешних событиях вокруг вас, а в том, как ваш мозг интерпретирует эти события", - говорит Вакс.

Управляйте ожиданиями на новый год

Первый шаг к управлению ожиданиями - это начать превращать любые ожидания в мысли о признательности. Ожидание часто приводит к разочарованию.

"Очень редко люди или события вокруг нас не оправдывают наши ожидания, и ожидания часто приводят к разочарованию и тревоге", - говорит Вакс.

Вместо того чтобы размышлять о том, что у вас отнял 2020 год, постарайтесь поразмышлять о том, что у вас есть, что делает вашу жизнь прекрасной, например, друзья, семья, новые увлечения и сообщество, с которым вы все еще можете общаться.

В то же время старайтесь не обесценивать свои чувства и переживания токсичным позитивом. Даже негативное мышление может помочь вам справиться с трудной ситуацией.

Вам позволено чувствовать то, что вы чувствуете, особенно когда становится трудно. Затем вы можете выздороветь, изменив свое мировоззрение.

Начинайте утро заранее

Вакс советует выработать привычку начинать свой день заранее и на своих условиях.

"Большинство из нас начинают свой день с просмотра новостей, социальных сетей, электронной почты и текстовых сообщений. Когда мы делаем это, мы первым делом с утра отказываемся от контроля и позволяем внешним факторам определять, как будет развиваться наш день", - говорит Вакс.

Вместо того, чтобы просыпаться с Facebook, попробуйте послушать себя. Подумайте о своем предстоящем дне и чувствах вокруг него.

Вакс рекомендует следующий утренний ритуал, который поможет вам начать день с намерением.

Во-первых, держите телефон в режиме полета (или установите режим "Не беспокоить", чтобы определенные люди могли связаться с вами в случае возникновения чрезвычайной ситуации), пока вы спите и когда просыпаетесь.

Затем задайте себе эти три вопроса:

1. Чего я могу ожидать сегодня?

2. Что может вызвать у меня стресс или ограничить продуктивность сегодня и как я на это отреагирую?

3. Как я хочу чувствовать себя в конце дня и что мне нужно делать или не делать, чтобы это произошло?

Попробуйте взять дневник, чтобы записать все

Это поможет вам войти в рутину и задуматься над своими ответами..

Проверяйте стрессоры

"Первым шагом к созданию большего количества радости и счастья является осознание вещей и людей, которые истощают его", - говорит Вакс.

Попробуйте этот метод, чтобы понять, что вам нужно:

Возьмите лист бумаги и ручку и проведите линию посередине страницы.

С одной стороны запишите, что в настоящее время приносит в вашу жизнь счастье.

С другой стороны, запишите, чего нет.

После того, как вы составите свой список, подумайте, как вы можете увеличить значение в столбце 1 и уменьшить значение в столбце 2.

"Часто мы не можем исключить то, что находится в столбце 2, но мы можем ограничить это по времени", - предлагает Вакс.

Например, она говорит, что если вы испытываете стресс из-за постоянного потока новостей, старайтесь не выходить за рамки одного часа в день или даже одного часа в неделю.

"В общем, уделяйте больше времени и энергии тому, что вы можете контролировать, а не тому, что вы не можете", - говорит Вакс.

Благодарность

Другая стратегия - включить признательность в еженедельные задачи и распорядки. Никогда не недооценивайте силу признательности как внутри, так и снаружи.

Вакс спрашивает: "Когда вы в последний раз говорили кому-то, как вы их цените? Или насколько они повлияли на вашу жизнь? "

Такие маленькие размышления могут вызвать прилив доброй воли и связи там, где раньше были напряжение и стресс.

"У вас есть возможность сделать чей-то день сегодня всего за несколько секунд. Будь то ваш старый коллега, ваш сын, ваша жена, ваш учитель, - говорит Вакс.

Подумайте о ком-то, кто повлиял на вашу жизнь, и не забудьте сообщить ему об этом. Вы можете отправить им письмо, электронное письмо, текст, голосовую заметку или позвонить им.

Когда вы говорите кому-то, как вы его цените, Вакс советует уточнить детали. Расскажите об истинном влиянии, которое они оказали на вас, и о том, как они изменили вашу жизнь к лучшему.

Затем найдите время, чтобы оценить человека, которым вы являетесь.