УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Эксперт рассказал, есть ли у людей феромоны для сексуального соблазнения

25 января 2021, 12:51
Прослушать новость
Остановить

Преподаватель сексуального образования дал комментарий по поводу тех самых феромонов.

Феромоны
Эксперт рассказал, есть ли у людей феромоны для сексуального соблазнения / JDFAF

Пресловутые феромоны, которые повышают сексуальную привлекательность человека в глазах окружающих, в настоящее время учеными не найдены. Об этом в интервью УНИАН рассказал врач-интерн, преподаватель сексуального образования Станислав Кравчук.

По его словам, гипотетическую возможность существования феромонов у человека наука изучает, но четкого подтверждение пока не получено.

"В XXI веке в 2021 году не было найдено молекулы, которую можно подставить под определение феромон у человека. Влияние человеческих феромонов на партнеров ‒ псевдонаучные утверждения. Так, полный фейк. В основном, весь хайп [шумиха ‒ Главред] вокруг феромонов ‒ маркетинговый ход, на котором зарабатывают деньги. Загуглив "феромоны", наткнешься на статьи о средствах индивидуальной гигиены, которые должны были бы привлечь партнера. На самом деле речь идет о самовнушении. Человеческий мозг склонен додумывать, искать ассоциации, которых нет", ‒ заявил Кравчук.

По мнению эксперта, если человеку нравится потенциальная партнерша \ партнер, то, скорее всего, сработает ассоциация на запах и, соответственно, возникнет возбуждение.

"Если вам нравится партнерша или партнер и вы запомнили ее или его запах, сработает ассоциация. Запах равен партнер, равно хорошо проведенное время-мы любим этот запах. Но даже если мне очень нравится запах человека, у меня с ним ничего не получится, если, например, он будет бить ребенка. Кора головного мозга скажет мне: "Охрана, отмена". А феромон должен воздействовать безусловно. Если вынюхал, то все", ‒ подытожил он.
Читайте такжеСоблазнять и доминировать: астролог рассказала, кому полезны ограничения в сексе

Как улучшить потенцию - что было ранее:

здоровье секс интим
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт рассказал, есть ли у людей феромоны для сексуального соблазнения». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Чем полезен гранат, и с чем его лучше есть: советы диетологаЧем полезен гранат, и с чем его лучше есть: советы диетолога Уже был коронавирус: три признака, указывающие на то, что вы переболелиУже был коронавирус: три признака, указывающие на то, что вы переболели Какие болезни можно лечить с помощью секса - ответ ученыхКакие болезни можно лечить с помощью секса - ответ ученых Терапевт рассказал, какие продукты "убивают" кишечникТерапевт рассказал, какие продукты "убивают" кишечник Кардиолог рассказал, чем опасен учащенный пульсКардиолог рассказал, чем опасен учащенный пульс
Следующий материал

Последние новости

13:43
Настя Каменских потеряла близкого человека
13:39
Захват горсовета и перекрытые трассы: как украинцы бунтуют против коммунальных тарифов Видео
13:21
В Минобороны рассказали, в каких областях школьники полноценно вернулись к учебе Видео
13:18
Disney заблокировал детские мультики из-за расизма
13:16
День студента: поздравления и картинки прикольные и зачетные
Реклама
13:13
Стало известно, насколько сильно падают в цене Android-смартфоны по сравнению с iPhone
13:07
Гороскоп на 26 января для всех: ударная новость, неожиданный диагноз и воплощение нереальной мечты Видео
12:54
В моду вернулась поразительная стрижка рапсодия в стиле 90-х: фото Фото
12:52
В ПАСЕ Украина добилась оспаривания полномочий делегации РФ Видео
12:51
Эксперт рассказал, есть ли у людей феромоны для сексуального соблазнения Видео
12:37
"Связан с РФ": журналист раскрыл новые факты о скандальном СБУшнике Нескоромном Видео
12:37
"Работаем, пенсия и не можем заплатить": в двух регионах Украины вспыхнули газовые бунты Видео
12:34
Дочь Ирины Горовой показала потрясающие формы на отдыхе
12:30
Помимо Star Wars от Ubisoft, в разработке находятся ещё минимум три проекта по Звёздным войнам
12:13
Алексей Панин женился второй раз - кто его избранница
11:59
В СБУ ответили, где в Украине самая сильная угроза вторжения России Видео
11:53
От ворот поворот: Тупицкий попытался прорваться в здание КСУ Видео
11:30
Зимняя рыбалка обернулась трагедией: на Черкасчине утонули двое взрослых и ребенок Видео
11:21
Орел и Решка 2021 - появились подробности 10 сезона
11:20
Сотни смертей в сутки: эксперты дали мрачный прогноз по COVID-19 в Украине Видео
Реклама
10:45
Умер Александр Шевчук - назвали причины смерти стилиста Пугачевой и Киркорова
10:42
Украину завалит снегом: каким регионам сегодня ждать проблем на дорогах Видео
10:39
Что ждет украинцев после локдауна: в Минздраве назвали главные изменения Видео
10:36
Очки или контактные линзы: что лучше для здоровья глаз Видео
10:25
Топ модель по-украински: что значит псевдоним Сони Плакидюк
10:20
Как легализация оружия изменит украинское общество мнение
10:08
"43 - по паспорту, 30 - в душе": Зеленский сегодня празднует день рождения
10:06
Эксперты раскритиковали предложение Минцифры по трудоустройству IT-специалистов новости компании
09:53
"Бутерброд придется вернуть": Кулеба жестко ответил Навальному по Крыму Видео
09:40
Избиение украинского подростка в Париже: Зеленский выдвинул требования к Франции Видео
09:34
Как работают школы, детсады и вузы после локдауна: все запреты и ограничения Видео
09:20
После февральской показухи Зеленского тарифы взлетят в 10 раз и выше – Александр Скубченко
09:09
"Убийственный стресс": число жертв пожара в харьковском пансионате возросло Видео
09:04
Уже был коронавирус: три признака, указывающие на то, что вы переболели Видео
08:52
Заказ киллерам на генерала Наумова: в СБУ объяснили мотив Нескоромного Видео
08:49
Подтверждено наукой: 10 мощных способов "разогнать" метаболизм Видео
08:45
Гороскоп на 25 января для всех: вредное покровительство и служебное движение Видео
08:38
Известный российский актер найден мертвым с порезанными венами – СМИ
08:37
Украине не стоит надеяться на Навального и изменения в политике РФ мнение
08:26
Любительница "русской цивилизации" из киевского вуза сделала замечание Зеленскому и рассказала об увольнении Видео
Реклама
08:25
Коронавирус в Украине 25 января: поставлено минимальное число диагнозов за 4 месяца Видео
08:07
Депутат от партии Порошенко попал в скандал из-за российских актеров, одобряющих аннексию Крыма Видео
07:16
Похудение в новом году: как снова не набрать вес Видео
07:12
Россия возобновила строительство Северного потока-2 Видео
06:57
Обречена на падение: на сколько обвалится гривна в 2021 году мнение
06:56
Карантин в Украине смягчили: что разрешено с 25 января Видео
06:42
"Это фантазии": Степанов прояснил ситуацию с "ковид-паспортами" Видео
06:33
Неподражаемые юбки и платья цвета Bubble Gum входят в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
06:01
Зима не отступает: синоптик дал снежный прогноз до конца недели Видео
05:25
Перекрестный иммунитет от штаммов COVID-19: врач сообщила плохие новости Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять