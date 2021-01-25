Эксперт рассказал, есть ли у людей феромоны для сексуального соблазнения / JDFAF

Пресловутые феромоны, которые повышают сексуальную привлекательность человека в глазах окружающих, в настоящее время учеными не найдены. Об этом в интервью УНИАН рассказал врач-интерн, преподаватель сексуального образования Станислав Кравчук.

По его словам, гипотетическую возможность существования феромонов у человека наука изучает, но четкого подтверждение пока не получено.

"В XXI веке в 2021 году не было найдено молекулы, которую можно подставить под определение феромон у человека. Влияние человеческих феромонов на партнеров ‒ псевдонаучные утверждения. Так, полный фейк. В основном, весь хайп [шумиха ‒ Главред] вокруг феромонов ‒ маркетинговый ход, на котором зарабатывают деньги. Загуглив "феромоны", наткнешься на статьи о средствах индивидуальной гигиены, которые должны были бы привлечь партнера. На самом деле речь идет о самовнушении. Человеческий мозг склонен додумывать, искать ассоциации, которых нет", ‒ заявил Кравчук.

По мнению эксперта, если человеку нравится потенциальная партнерша \ партнер, то, скорее всего, сработает ассоциация на запах и, соответственно, возникнет возбуждение.

"Если вам нравится партнерша или партнер и вы запомнили ее или его запах, сработает ассоциация. Запах равен партнер, равно хорошо проведенное время-мы любим этот запах. Но даже если мне очень нравится запах человека, у меня с ним ничего не получится, если, например, он будет бить ребенка. Кора головного мозга скажет мне: "Охрана, отмена". А феромон должен воздействовать безусловно. Если вынюхал, то все", ‒ подытожил он.

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