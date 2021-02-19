Эксперт рассказала о самых популярных сексуальных фантазиях мужчин/ Funk-Bandit

Существуют десятки (а то и сотни) вещей, которые мужчины хотят попробовать в сексе, но стесняются попробовать или рассказать о них партнерше. Эксперт по сексу и отношениям доктор Пэм Спарр назвала самые распространенные такие вещи, сообщает портал Maxim.

Секс со зрелой женщиной

Бум порно категорий milf и mature уже миновал, но тяга мужская к зрелым дамам не пропала и вряд ли исчезнет. Во все времена, считает эксперт, хватало мужчин, которым нравятся, когда их опекают и ими командуют. И совершенно ничего постыдного в этом нет, говорит Спарр. Потому, если со школьной скамьи охота переспать с любимой учительницей литературы, то особых преград к этому нет. Вперед ‒ напомни о себе и соблазняй.

Она любит стриптиз ‒ она получит стриптиз

Есть мужчины, которые мечтают под незабвенный хит Джо Кокера из фильма Девять с половиной недель станцевать для партнерши стриптиз. В своих фантазиях воображая, как она вопит от восторга и воздух трусики бросает. Здесь тоже нет особых преград. В конце концов, не всем же мужчинам быть идеальными качками как в фильме СуперМайк. Можно быть сексуальным и с брюшком и с волосатым торсом. Доказано героями из Мужского стриптиза.

Переспать быть друзьями

У многих мужчин есть подружка, с которой, по счастью, удалось избежать капкана френдзоны, но с которой они мечтают как-то раз оказаться в кровати. И заняться потом сексом. Здесь тоже нет особых запретов ‒ если, конечно, она не почтенная мать семейства, с парочкой детей и мужем-перворазрядником по боксу.

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