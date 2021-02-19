УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Эксперт рассказала о самых популярных сексуальных фантазиях мужчин

19 февраля 2021, 02:13

Вещей, которые втайне мужчины хотят в сексе, не просто много, говорит эксперт, а очень много. Тем не менее есть фантазии, которые однозначно популярнее других.

Секс
Эксперт рассказала о самых популярных сексуальных фантазиях мужчин/ Funk-Bandit

Существуют десятки (а то и сотни) вещей, которые мужчины хотят попробовать в сексе, но стесняются попробовать или рассказать о них партнерше. Эксперт по сексу и отношениям доктор Пэм Спарр назвала самые распространенные такие вещи, сообщает портал Maxim.

Секс со зрелой женщиной

Бум порно категорий milf и mature уже миновал, но тяга мужская к зрелым дамам не пропала и вряд ли исчезнет. Во все времена, считает эксперт, хватало мужчин, которым нравятся, когда их опекают и ими командуют. И совершенно ничего постыдного в этом нет, говорит Спарр. Потому, если со школьной скамьи охота переспать с любимой учительницей литературы, то особых преград к этому нет. Вперед ‒ напомни о себе и соблазняй.

Она любит стриптиз ‒ она получит стриптиз

Есть мужчины, которые мечтают под незабвенный хит Джо Кокера из фильма Девять с половиной недель станцевать для партнерши стриптиз. В своих фантазиях воображая, как она вопит от восторга и воздух трусики бросает. Здесь тоже нет особых преград. В конце концов, не всем же мужчинам быть идеальными качками как в фильме СуперМайк. Можно быть сексуальным и с брюшком и с волосатым торсом. Доказано героями из Мужского стриптиза.

Переспать быть друзьями

У многих мужчин есть подружка, с которой, по счастью, удалось избежать капкана френдзоны, но с которой они мечтают как-то раз оказаться в кровати. И заняться потом сексом. Здесь тоже нет особых запретов ‒ если, конечно, она не почтенная мать семейства, с парочкой детей и мужем-перворазрядником по боксу.

Читайте такжеМужчина не хочет секса: причины и лечение

Напомним, ранее сообщалось:

здоровье секс интим
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт рассказала о самых популярных сексуальных фантазиях мужчин». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Врач назвала неожиданную опасность чеснокаВрач назвала неожиданную опасность чеснока Не зеленый и не черный: этот чай продлевает жизньНе зеленый и не черный: этот чай продлевает жизнь Врач назвала опасные свойства гранатаВрач назвала опасные свойства граната Борется с повреждением ДНК: ученые указали на супер свойство этой ягодыБорется с повреждением ДНК: ученые указали на супер свойство этой ягоды Что за соки помогут телу избежать запоров - совет диетологовЧто за соки помогут телу избежать запоров - совет диетологов
Следующий материал

Последние новости

03:09
Политик объяснил, почему в Украине провалилась "спецоперация вакцинация"
02:42
Гороскоп на 19 февраля для всех: серьезный роман, любовный прокол и подножка от недругов Видео
02:13
Эксперт рассказала о самых популярных сексуальных фантазиях мужчин Видео
01:55
В Сети появился предполагаемый список анонсов выставки BlizzConline Видео
01:30
В РФ оценили шансы на возвращение Крыма Украине при президенте Навальном Видео
Реклама
01:04
Лукашенко раскрыл подробности встречи с Путиным и сказал, будет ли что-то просить Видео
00:57
"Какая это к черту провокация": Кравчук эмоционально высказался о войне на Донбассе Видео
00:43
В РФ мужчина застрелил дочь соседей: перед гибелью девочка записала видео в TikTok
00:19
Остаться здоровым до 100 лет: японские ученые нашли лекарство, как перестать стареть Видео
00:16
В Слуге народа рассказали о судьбе Степанова в случае провала вакцинации Видео
18 февраля, четверг
23:55
Врачи назвали опасность колбасы для организма человека Видео
23:51
Шахтер обыграл Маккаби в матче Лиги Европы Фото Видео
23:40
В Кабмине раскрыли планы Украины по Минским соглашениям Видео
23:10
Население Украины за год резко сократилось Видео
22:54
Отравление детей таблетками: как обеспечить безопасность ребенка в Сети Видео
22:50
У Лаврова оценили шансы на компромисс с Японией по Южным Курилам
22:34
Смертельный челлендж добрался до Киева: школьник наглотался таблеток Видео
22:23
Зеленский назвал сроки, когда Украина будет в ЕС Видео
22:20
"7 минут ужаса": NASA проводит уникальную операцию на Марсе – онлайн Видео
22:06
Минобороны попалось на покупке непригодных аппаратов ИВЛ на кругленькую сумму
Реклама
22:01
Порошенко купил канал Прямой и пригрозил Зеленскому судьбой Януковича Видео
21:50
Украинцам в Польше сделают бесплатные прививки от COVID-19, но есть условие Видео
21:44
Эксперт-дантист предупредил об опасности использования популярного "аксессуара" Видео
21:32
В Украине ужесточили карантинные ограничения Видео
21:31
Полиция Ровно нашла стоматолога, которая беспощадно била и душила детей
21:21
Как долго длится сердечный приступ, если его не лечить Видео
21:01
В Европарламенте решили наказать Беларусь и лишить Евровидения Видео
20:58
Воспаление сердца: признаки и причины возникновения Видео
20:54
Рыбы: совместимость, сильные стороны и ключевые недостатки Видео
20:53
Смертельная опасность для каждого второго: обнаружены неожиданные последствия COVID-19 Видео
20:32
Латвия забрала в свой бюджет $30 млн экс-соратника Януковича Видео
20:31
В Укрзализныце придумали, как упростить покупку билетов для пассажиров Видео
20:27
В Baldur's Gate III грядет самое большое обновление и новый класс Видео
20:13
Как правильно использовать кокосовое масло: главные способы Видео
20:05
Евросоюз не собирается вводить санкции против России, о которых просил Навальный – Bloomberg Видео
20:04
Против жены блогера Шария завели уголовное дело
20:02
США назвали условие для сближения Украины с НАТО Видео
19:44
"Умные такие, прям капец": работница Укрпочты отказалась обслуживать на украинском и вызвала копов Видео
19:30
Создатель Max Payne и Control поделился планами на будущее Видео
19:29
"Деду в бункере приснился кошмар": Навального в СИЗО поставили на учет Видео
Реклама
19:05
В Крыму заявили о спасении полуострова от засухи и обвинили Украину Видео
18:46
В Epic Games Store в течение недели можно бесплатно забрать две игры
18:45
Динамо не смогло обыграть Брюгге в матче Лиги Европы Фото Видео
18:29
У Зеленского оценили вероятность военной операции Украины по возвращению Крыма Видео
17:50
Кулеба сделал заявление о запрете TikTok из-за смертельного челленджа Видео
17:23
Одну из лучших игр Telltale Games снова можно купить в онлайн-магазинах Видео
17:22
Укрпочта ответила на обвинения в "зраде" из-за презентации марок о ВСУ Видео
17:14
Украина объяснила, почему присоединение Донбасса – катастрофа для России Видео
17:13
Как и сколько варить перепелиные яйца: пошаговая инструкция Видео
16:44
Олег Винник рассказал о "тр*хании" зала и о возрастном сексе
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять