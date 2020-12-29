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Эксперт рассказала, сколько можно хранить оливье, холодец и шубу

29 декабря 2020, 23:23

Эксперт советует не смешивать сразу все ингредиенты некоторых салатов.

Сколько можно хранить салат Оливье / gastronom.ru

До новогодних праздников остались считанные дни и все хозяйки традиционно будут готовить любимые новогодние блюда - салат оливье, шубу, крабовый салат и другие закуски с майонезом. Важно помнить, что такие блюда долго хранить нельзя, так-как можно испортить себе новогодние праздники и отравиться.

Как говорит микробиолог Оксана Вольская стандартное новогоднее меню вообще не очень безопасно для пищеварения. Микробиолог советует отказаться от "культа еды" на Новый год и отдать предпочтение легким закускам или фруктам.

"Наиболее опасны салаты, которые заправлены майонезом и сметаной, рыбные блюда, а также сладости, что сделаны с большим количеством кремов и яиц. Я вообще не рекомендую делать культ еды из Нового года", - советует Вольская, пишет Обозреватель.

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Эксперт отмечает, что если все же вы не представляете праздник без салата Оливье, запеките овощи в фольге, а потом нарежьте и храните их в холодильнике отдельно от белковосодержащих продуктов в контейнерах. Смешивать и заправлять их нужно непосредственно перед употреблением.

Сроки хранения новогодних закусок и салатов:

  • Оливье в заправленном виде - 4 часа;
  • салат Шуба - 24 часа, поскольку требуется время на пропитку;
  • салат с крабовыми палочками - 24 часа в заправленном виде, 48 часов без заправки;
  • фаршированные яйца - 2-3 суток, но только при условии, если яйца были сварены вкрутую не менее 15 минут и разобраны чистыми руками;
  • холодец - для заведений общепита установлена норма в 24 часа, но холодец домашнего приготовления может храниться 3-4 дня.

Ранее Главред также рассказывал, какие можно приготовить салаты легкие и вкусные на Новый год.

Автор: Мария Тупик
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