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Эксперты назвали худшие советы по здоровью 2020 в TikTok

9 декабря 2020, 10:50

Вот пять худших тенденций в области здоровья в TikTok 2020 года.

Вот пять худших тенденций в области здоровья в TikTok 2020 года.

Танцы и рецепты TikTok - не единственное, что стало вирусным на популярной платформе в этом году. Советы по здоровью своими руками по всему, от ухода за кожей до стоматологии, также взорвали сеть

Хотя у многих из них были благие намерения, многие из этих экспериментов, вызванных карантинной скукой, привели в ужас и стоматологов, и дерматологов, и врачей.

Вот пять худших тенденций в области здоровья в TikTok 2020 года.

Некоторые пользователи TikTok подпиливали неровные зубы пилкой для ногтей. Стоматологи говорят, что это может необратимо повредить зубы.

Запиливание зубов может привести к повреждению нервов

По всей платформе стали появляться видеоролики людей, запиливающих неровные зубы пилкой для ногтей, к большому разочарованию стоматологов, которые говорят, что это может привести к серьезным повреждениям.

"Это не то же самое, что подпиливать ногти. Если вы подпилите ногти сегодня, они вырастут снова завтра", - сказал доктор Чад Эванс, дантист. "Наши зубы постоянные".

Запиливание зубов может привести к повреждению нервов, повышенной чувствительности или даже к смерти зуба, поскольку пилка сбривает драгоценные слои эмали, которые имеют решающее значение для долговечности зуба.

Как раз к Хэллоуину люди начали приклеивать вампирские клыки к зубам. Попытка вырвать клыки может привести к поломке зуба.

Попытка вырвать клыки может привести к поломке зуба.

Некоторые пользователи TikTok совершили ошибку, закрепив клыки клеем для ногтей, который имеет те же компоненты, что и суперклей. В приложении быстро распространились видеоролики, в которых отчаявшиеся пользователи дергают зубы.

Стоматологи предупреждают, что вытаскивание или попытка удаления клыков самостоятельно может нанести еще больший вред вашим зубам.

При вытягивании зуб может треснуть, расколоться или вообще полностью вырваться. Вместо этого лучше подождать, пока вы не дойдете до стоматолога, или пока клыки не выпадут сами по себе.

"Не используйте клей для ногтей. Он ядовит и не отрывается", - сказал в видео доктор Маки, дантист из Детройта на TikTok.

"Если вы используете акриловые ногти в качестве клыков, используйте клей для зубных протезов. Он будет безопасным и легко снимается. Вы также можете использовать орто-воск. Он не останется на все время, но он безопасен и хорош для картинки", - говорит он.

Влиятельные лица улетали за границу, чтобы получить то, что они называют "винирами". Стоматологи отмечают, что на самом деле это полная подготовка к набору коронок. Волна молодых пользователей TikTok уезжает за границу, чтобы истончить свои зубы с помощью спиливания.

Но дантисты на платформе указали, что спиленные зубы, похожие на колышки, не являются подготовкой для виниров; это "пеньки" для коронок, и в этом есть ключевое отличие.

Хотя виниры менее инвазивны и требуют только полмиллиметра или меньше спиленной эмали, для коронок требуется спилить два миллиметра или более эмали, поэтому зубы напоминают штифты.

По словам лондонского стоматолога доктора Шаади Манучехри, этот вид агрессивного препарата следует использовать только на кариес, а не на здоровых молодых зубах.

Этим влиятельным лицам, вероятно, придется обзавестись зубными протезами к 40 годам и потратить тысячи долларов на замену коронок на протяжении всей жизни.

"Когда ваши зубы превратятся в культю, пути назад уже не будет", - сказала своим подписчикам в TikTok доктор Эми Моусон, дантист из английского графства Корнуолл.

Этим влиятельным лицам, вероятно, придется обзавестись зубными протезами к 40 годам

Пациенты с COVID-19, у которых сохранилось чувство вкуса, пьют напиток Everclear (торговая марка спирта-ректификата, производимого американской компанией Luxco. Он сделан из зерна и разливается в бутылки с содержанием алкоголя 60%, 75,5%, 94,5% и 95% крепости), чтобы узнать, могут ли они испытывать вкус и жжение во рту.

Независимо от вкуса, последовательные глотки Everclear могут привести к опасным последствиям для здоровья.

Глотки Everclear могут привести к опасным последствиям для здоровья.

По данным Vertava Health, центра психиатрической помощи и наркозависимости, "употребление Everclear может быстро вызвать отравление алкоголем, состояние, которое может привести к смерти".

Люди пытались удалить родинки в домашних условиях, используя химические пилинги и соскабливая их. Дерматологи говорят, что это опасно.

Некоторые пользователи решили проводить время дома во время пандемии, чтобы попытаться удалить беспокоящие их родинки.

Вместо того чтобы обращаться за советом к дерматологу, пользователи снимали на видео, как они используют уксус или химический пилинг, чтобы соскрести родинки в домашних условиях.

Врачи говорят, что это опасно, так как нет безопасного способа удалить родинку без медицинского наблюдения.

здоровье
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