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Эксперты назвали упражнение, которое улучшает потенцию

25 ноября 2020, 21:23

Эти упражнения нацелены на мышцы нижней части таза и, в частности, лобково-копчиковые мышцы.

Пенис, банан
Эти упражнения нацелены на мышцы нижней части таза и, в частности, лобково-копчиковые мышцы. / Хочу

Эректильная дисфункция возникает, когда приток крови к половому члену ограничен, поэтому кровообращение может ухудшиться. Вот лучшие упражнения, которые помогут укрепить ваше мужское достоинство.

Medical News Today сообщает, что регулярные физические упражнения могут улучшить положение вашего члена.

Физические упражнения помогают улучшить артериальное давление, кровоток, настроение и выносливость; это одно из лучших натуральных средств для борьбы с эректильной дисфункцией.

"Мышцы, особенно важные для поддержания эрекции, иногда теряют тонус и силу", - поясняет Medical News Today. Упражнения для тазового дна имеют ключевое значение для поддержания притока крови к половому члену.

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Мышцы тазового дна оказывают давление на вены полового члена, предотвращая отток крови из этой области и делая возможной эрекцию.

Эти упражнения нацелены на мышцы нижней части таза и, в частности, лобково-копчиковые мышцы. Лобково-копчиковая мышца проходит от лобковой кости до копчика и поддерживает органы малого таза.

Пройдет от четырех до шести недель, прежде чем вы заметите разницу в эрекции, но эффект может быть продолжительным.

Чтобы активировать мышцы тазового дна, лягте, согнув колени, ступни на полу и руки по бокам. На выдохе сожмите мышцы тазового дна на счет до трех, затем вдохните и отпустите на счет до трех.

Рекомендуется потратить время на определение правильной группы мышц, что можно сделать, не выходя из собственного дома. После того, как вы определили и задействовали мышцы тазового дна, убедитесь, что мышцы живота, ягодиц и ног не сокращаются одновременно.

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Когда вы освоите это движение, вы можете переходить к упражнениям для тазового дна стоя. Для этого нужно стоять прямо, ноги на ширине плеч, руки по бокам. Снова выдохните и сожмите тазовое дно на счет до трех и расслабьтесь на вдохе на счет до трех.

Пилатные движения, которые включают поддержание силы тазового дна, - это следующий уровень. Лягте, согнув колени, поставив ступни на пол и положив руки по бокам. Затем выдохните - задействуйте мышцы тазового дна - и медленно поднимите одну ногу от пола. Делайте это, сохраняя неподвижность таза и позвоночника; вдохните и снова опустите ступню на землю, затем чередуйте другую ногу.

Имейте в виду, что вначале человек может выполнять эти упражнения для тазового дна только до четырех раз в день. Сила улучшается, если выполнять эти движения ежедневно, в конечном итоге работая до 10 повторений в день.

Несмотря на то, что эти упражнения для тазового дна могут бороться с эректильной дисфункцией, вам нужно продолжать их выполнять. Если вы перестанете выполнять упражнения, мышцы могут ослабнуть и эректильная дисфункция может вернуться.

здоровье секс эрекция
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