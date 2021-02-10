Эксперты объяснили, что полезного можно узнать из порнофильмов

Специалисты утверждают - несмотря на постановочность порно, из фильмов такого рода любая пара может много чего почерпнуть для своего секса.
Здесь нет особой тайны ‒ благодаря Сети не осталось практически никаких половозрелых пар, которые бы не смотрели порно для лишнего возбуждения. Портал Cosmo опросил экспертов и те дали несколько советов по поводу того, что можно почерпнуть хорошего из порнофильмов.
Сексуальное нижнее белье.
Удобные и разношенные трусы ‒ вещь удобная, но не возбудительная. То ли дело ‒ кружева, шелк и кожаные портупеи. Сексуальное белье можно отыскать и в обычном магазине, и в секс-шопе. В последнем ассортимент, понятное дело, будет получше.
Спонтанность и скорость
Можно только представить, каким будет секс в машине, когда сидит возбужденная пара, а вокруг ‒ громадный дорожный затор. Или, когда пара опаздывает к другу на День рождения, но вдруг ужасно захотели друг друга и занялась сексом прямо в коридоре. Отличное дело.
Легкий БДСМ
Можно и не легкий, если партнеры, конечно, не против. В остальных случаях лучше экспериментировать с завязыванием глаз, связыванием рук и легкими ударами плетки, чтобы наполнить самый томный вечер необычными ощущениями.
Читайте такжеСекс во время месячных: названы приятные преимущества
Напомним, ранее сообщалось:
- До этого были опубликованы советы экспертов по поводу того, как уговорить жену на секс втроем
- Позднее психологи рассказали, почему люди так часто хотят такого секса