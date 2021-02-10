Эксперты объяснили, что полезного можно узнать из порнофильмов / fenomagz.com/

Здесь нет особой тайны ‒ благодаря Сети не осталось практически никаких половозрелых пар, которые бы не смотрели порно для лишнего возбуждения. Портал Cosmo опросил экспертов и те дали несколько советов по поводу того, что можно почерпнуть хорошего из порнофильмов.

Сексуальное нижнее белье.

Удобные и разношенные трусы ‒ вещь удобная, но не возбудительная. То ли дело ‒ кружева, шелк и кожаные портупеи. Сексуальное белье можно отыскать и в обычном магазине, и в секс-шопе. В последнем ассортимент, понятное дело, будет получше.

Спонтанность и скорость

Можно только представить, каким будет секс в машине, когда сидит возбужденная пара, а вокруг ‒ громадный дорожный затор. Или, когда пара опаздывает к другу на День рождения, но вдруг ужасно захотели друг друга и занялась сексом прямо в коридоре. Отличное дело.

Легкий БДСМ

Можно и не легкий, если партнеры, конечно, не против. В остальных случаях лучше экспериментировать с завязыванием глаз, связыванием рук и легкими ударами плетки, чтобы наполнить самый томный вечер необычными ощущениями.

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