Эксперты объяснили, как вычислить склонную к сексу на стороне женщину

Оказывается, горькие строки поэта:О, женщины - лисы, гиены, /Которым доверились львы, /Вы ежели в чем неизменны, /Так это в изменах, увы" имеют некоторую научную подоплеку
Соотношение длины второго и четвертого пальцев связано с импульсивностью и поведением человека в целом ‒ в том числе и в сексуальных отношениях.
Об этом сообщает специализированный портал Biology Letters. Ученые из Оксфордского университета провели исследование, которое охватило 474 участника в возрасте от 18 до 75 лет, в их числе 247 женщин.
У всех этих людей измерили длину пальцев, взяли образцы слюны для ДНК-анализа и попросили заполнить специальные опросники, чтобы выяснить их взгляды на отношения и секс. И в итоге особенно ученых заинтересовала ситуация с левой женской рукой. Как выяснилось, если пальцевый индекс на ней высоки (т.е. указательный палец длиннее безымянного), то этот фактор указывает на склонность к спонтанным поступкам и поиску новизны. Такие женщины чаще недовольны своим нынешним партнером и с более высокой вероятностью могут пойти на измену.
Интересно, что на правой руке в данном случае никаких заметных закономерностей найдено не было.
Исследователи говорят ‒ у них есть все основания предполагать четкую связь между длиной пальцев и особым геном DRD4, который влияет на выработку "гормона счастья" — дофамина. Ученые еще называют его "геном авантюризма".
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