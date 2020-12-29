Эксперты объяснили, как вычислить склонную к сексу на стороне женщину / ua.depositphotos.com

Соотношение длины второго и четвертого пальцев связано с импульсивностью и поведением человека в целом ‒ в том числе и в сексуальных отношениях.

Об этом сообщает специализированный портал Biology Letters. Ученые из Оксфордского университета провели исследование, которое охватило 474 участника в возрасте от 18 до 75 лет, в их числе 247 женщин.

У всех этих людей измерили длину пальцев, взяли образцы слюны для ДНК-анализа и попросили заполнить специальные опросники, чтобы выяснить их взгляды на отношения и секс. И в итоге особенно ученых заинтересовала ситуация с левой женской рукой. Как выяснилось, если пальцевый индекс на ней высоки (т.е. указательный палец длиннее безымянного), то этот фактор указывает на склонность к спонтанным поступкам и поиску новизны. Такие женщины чаще недовольны своим нынешним партнером и с более высокой вероятностью могут пойти на измену.

Интересно, что на правой руке в данном случае никаких заметных закономерностей найдено не было.

Исследователи говорят ‒ у них есть все основания предполагать четкую связь между длиной пальцев и особым геном DRD4, который влияет на выработку "гормона счастья" — дофамина. Ученые еще называют его "геном авантюризма".

Читайте такжеПсихолог объяснила, где начинаются измены

Напомним, ранее Главред сообщал: