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Эксперты поделились лайфхаками по засыпанию в локдаун

18 января 2021, 12:09

Прерывистый сон или недостаток сна, вероятно, вызваны одиночеством и отсутствием социального взаимодействия.

бессонница
Прерывистый сон или недостаток сна, вероятно, вызваны одиночеством и отсутствием социального взаимодействия. / Фото pixabay.com

Количество людей, страдающих бессонницей из-за беспокойства, выросло в несколько раз во время пандемии коронавируса.

Express.co.uk побеседовал с экспертом по сну, ​​доктором Вереной Сенн, чтобы узнать, как хорошо высыпаться ночью в условиях изоляции.

Почему я не могу спать?

По словам доктора Сена, основная причина того, что мы все так устаем в течение дня, - это плохое качество сна.

Прерывистый сон или недостаток сна, вероятно, вызваны одиночеством и отсутствием социального взаимодействия. Доктор Сенн объяснил, что одиночество может "привести к более высокому уровню стресса", а затем вызывает всплеск гормона кортизола.

Эксперт по сну сказал: "Кортизол известен тем, что является частью нашей реакции "бей или беги", он держит нас на чеку и готовыми, пока в наших системах высокий уровень гормона".

Таким образом, повышение уровня кортизола может создать проблемы для тех, кто хочет заснуть, а также может "увеличить вероятность прерывистого сна".

Доктор Сенн также обнаружил, что одиночество может способствовать возникновению стресса или беспокойства. Мозг и тело воспринимают одиночество и социальную изоляцию как серьезную угрозу, подобно тому, как наши тела реагируют на любой вредный внешний фактор.

Кажется, что одиночество приводит нас в состояние повышенной готовности, что мешает нашему телу успокаиваться и расслабляться.

Как спать?

Решение бессонной ночи, вызванной одиночеством, - это повысить уровень социального взаимодействия.

Доктор Сенн сказал: "Удостоверьтесь, что вы выделяете перерыв каждый день для некоторой формы социального взаимодействия. Те, кто живет один, должны стараться встречаться с людьми хотя бы раз в неделю, а также выделять время для этих важных звонков.

Да, усталость от Zoom вполне реальна, но также существует опасность отсутствия социального взаимодействия, и человеческий мозг буквально запрограммирован на соединение.

Есть ряд других вещей, которые вы можете сделать, чтобы улучшить качество сна.

Доктор Сенн сказал, что вечером важно снять стресс, чтобы начать следующий день свежим и разорвать цикл.

здоровье
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