Где в квартире лучше всего заниматься сексом: совет экспертов

Где в квартире лучше всего заниматься сексом / Flickr / João Pedro Perassolo

В обычной квартире, даже самой малогабаритной, масса мест, где можно с выдумкой заняться сексом. Журнал Maxim опросил эксперты дали несколько рекомендаций по поводу того, как это сделать удобнее всего.

№1. Диван. Даже на самом тесном диване можно расположиться с большим комфортом, если, конечно, пара не собирается на нем спать либо смотреть какой-нибудь фильм. Ведь в смысле секса лучшей мебели не найти.Интим на ней обеспечивает глубочайшее проникновение, поэтому поначалу не делай резких движений.

№2. Ковер. Если мужчина упал с дивана, начав задремывать во время секса, то можно либо обратить все в шутку, либо прямо на ковре продолжить. Для этого пол всего лишь должен быть устлан мягким длинноворсным и желательно чистым ковром. От мужчины требуется сесть на ковер так, чтобы девушка могла закинуть ноги повыше. Если партнер при этом сможет опереться спиной о стену или диван, то секс получит устойчивость.

№3. Подоконник. Когда ковер окончательно протрется от сексуальных утех, то не нужно его выбрасывать. Ведь это можно сделать и после того, как пара займется сексом у подоконника. Этот кажущийся не очень привлекательным функциональный кусок пластика — идеальный плацдарм для короткой яростной половой атаки.

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