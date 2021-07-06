Эксперты рассказали, что важнее для похудения - упражнения или диета

Они дополняют друг друга, они должны работать вместе / 1zoom.ru

Чтобы похудеть, вам понадобится дефицит калорий, а это значит, что вам нужно сжигать больше калорий, чем вы потребляете.

Самый простой способ сделать это - есть меньше калорий и сжигать калории с помощью упражнений. Но что важнее для похудения - диета или упражнения?

Чтобы выяснить это, Express.co.uk побеседовала с трехкратной олимпийской фигуристкой по шорт-треку и владелицей Roar Fitness London Сарой Линдси.

Что важнее для похудения - диета или упражнения?Возможно, вы слышали, что потеря веса на 80% состоит из питания и на 20% из упражнений или что "пресс делается на кухне", но ни одно из этих утверждений не является полностью верным.

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Похудение или достижение цели в теле - это стопроцентная приверженность плану, который состоит из упражнений и здоровой диеты с ограничением калорий.

Фактически, олимпиец и владелица Roar Fitness London Сара Линсдей утверждает, что упражнения и диета одинаково важны.

Независимо от того, сколько вы тренируетесь или какой вес поднимаете, вам необходимо потреблять нужное количество калорий, чтобы оставаться здоровым.

Сара сказала: "Диета абсолютно необходима. Неважно, какова ваша цель, вы должны питаться для оптимального здоровья, и вы никогда не должны идти на компромисс ".

Оптимальное здоровье - это ваше полное физическое, эмоциональное благополучие и благополучие в отношениях, и вам необходимо есть, чтобы поддерживать оптимальный вес для вашего роста и возраста и иметь уважительное и здоровое отношение к еде.

Сара добавила: "Быть ​​здоровым для меня означает просто избавиться от болезней, это не значит быть больным. Вы можете быть в хорошей форме и быть нездоровым, или есть аспекты, которые могут быть нездоровыми, даже если вы в хорошей форме.

"Если я сравниваю себя сейчас с тем временем, когда я была спортсменом, то, как мы тренировались, объем работы, которую мы выполняли, и то, как сильно мы себя заставляли, были не особенно здоровыми. Хотя я была в высшей степени здоровой и сильной, я думаю, что моя иммунная система всегда была под угрозой и всегда боролась с болезнью, боролась с простудой, опухшими железами и тому подобным.

Сара добавила: "Мне нравится быть в хорошей форме и быть сильной, и польза от этого немного отличается от того, что я просто не болею. Очень важно проявлять активность и действовать. Тренировка и постоянное движение играют огромную роль в том, чтобы не напрягаться, а в том, чтобы ваше сердце и легкие были здоровыми.

Конечно, все это может повлиять на то, сколько жира у вас в организме… но есть большая разница между здоровьем и хорошей формой.

Оптимальное здоровье - это найти золотую середину и возможность заниматься спортом, тренироваться, быть сильным и быть максимально здоровым во всех отношениях, что будет способствовать долголетию.

Так как же узнать, что вы едите для оптимального здоровья?

Что ж, во многом это зависит от того, как вы себя чувствуете.

Сара отметила: "Посмотрите, как часто вы болеете, сколько у вас энергии, хорошо ли вы спите, просыпаетесь ли вы утром с аппетитом и желаете заниматься спортом или чувствуете, что вам нужно вздремнуть в середине. дня?

"Это основы, но здесь также проявляется сила, потому что, когда вы сильны и в хорошей форме, повседневная жизнь становится проще. Чем ты сильнее, тем легче становится все, что ты делаешь".

Питание для оптимального здоровья - это основа, но когда вы добавляете упражнения, вам нужно понять, как правильно питаться, чтобы поддерживать это упражнение и изменить свое тело.

Как только вы начнете тренироваться, вам нужно есть, чтобы выполнять свои упражнения, и есть, чтобы восстановиться после тренировок.

Вы также должны помнить о конечной цели. Например, если вы пытаетесь похудеть, вам также нужно есть в дефиците.

Короче говоря, еда и тренировки дополняют друг друга и должны работать вместе.

"Нельзя просто делать больше и больше упражнений и есть все меньше и меньше еды. Нельзя весь день бегать трусцой и есть меньше еды. Так быть не может. Есть много вариантов, и вы можете учиться и самообразовываться! Вам нужно найти как можно более точную информацию или получить помощь личного тренера, потому что чем больше вы знаете об этом, тем больше у вас шансов принять более правильные решения", - говорит она.