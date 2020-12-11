Эксперты рассказали, как кофе влияет на воспаление в организме

Он богат множеством полезных соединений, которые могут помочь поддерживать оптимальное здоровье. / Фото pixabay.com

Кофе - один из самых потребляемых напитков во всем мире. Он богат множеством полезных соединений, которые могут помочь поддерживать оптимальное здоровье и защитить вас от определенных заболеваний.

Считается, что кофе также помогает уменьшить воспаление, по крайней мере, у некоторых людей.

В этой статье Главред рассмотрит влияние кофе на воспаление, а также то, оказывает ли кофе без кофеина такое же действие.

Содержит сложную смесь активных веществ

Обычный кофе содержит сложную смесь активных соединений, включая кофеин, хлорогеновую кислоту (CGA), кафестол, тригонеллин и кахвеол. Кофе без кофеина содержит те же соединения, но практически не содержит кофеина.

Исследования показывают, что соединения в кофе обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые, вероятно, принесут пользу вашему здоровью.

Эксперты считают, что их присутствие может объяснить, почему употребление кофе - будь то обычное или без кофеина - часто связано с более низким риском заболеваний, таких как диабет 2 типа, болезни сердца и, возможно, даже определенные типы рака.

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Воздействие на воспаление

Текущие исследования показывают, что кофе может помочь уменьшить воспаление, по крайней мере, у некоторых людей.

В одном исследовании у регулярно пьющих кофе был более низкий уровень воспалительных маркеров, чем у тех, кто не пил кофе регулярно.

В другом исследовании у людей, регулярно пьющих кофе, наблюдалось повышение уровня маркеров воспаления на 6%, когда их просили воздержаться от кофе в течение 1 месяца.

Для сравнения, они испытали снижение маркеров воспаления на 8–16%, когда их попросили употреблять 0,9 или 1,9 литра кофе в день в течение того же периода времени.

Более того, обзор 15 исследований влияния кофе, кофеина и других связанных с кофе компонентов на маркеры воспаления показал, что низкое, среднее и высокое потребление кофе оказывает преимущественно противовоспалительное действие.

Тем не менее, некоторые данные свидетельствуют о том, что кофе может усиливать воспаление у некоторых людей. Следовательно, индивидуальные различия в генетике или других факторах, вероятно, имеют значение.

Воспаление может приводить к различным последствиям, включая частые инфекции, усталость, боль и проблемы с пищеварением. Если вы испытываете какие-либо из них во время употребления кофе, подумайте о том, чтобы уменьшить потребление, чтобы узнать, помогает ли это.