УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Эксперты рассказали, как кофе влияет на воспаление в организме

11 декабря 2020, 09:06

Он богат множеством полезных соединений, которые могут помочь поддерживать оптимальное здоровье.

кофе
Он богат множеством полезных соединений, которые могут помочь поддерживать оптимальное здоровье. / Фото pixabay.com

Кофе - один из самых потребляемых напитков во всем мире. Он богат множеством полезных соединений, которые могут помочь поддерживать оптимальное здоровье и защитить вас от определенных заболеваний.

Считается, что кофе также помогает уменьшить воспаление, по крайней мере, у некоторых людей.

В этой статье Главред рассмотрит влияние кофе на воспаление, а также то, оказывает ли кофе без кофеина такое же действие.

Содержит сложную смесь активных веществ

Обычный кофе содержит сложную смесь активных соединений, включая кофеин, хлорогеновую кислоту (CGA), кафестол, тригонеллин и кахвеол. Кофе без кофеина содержит те же соединения, но практически не содержит кофеина.

Исследования показывают, что соединения в кофе обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые, вероятно, принесут пользу вашему здоровью.

Эксперты считают, что их присутствие может объяснить, почему употребление кофе - будь то обычное или без кофеина - часто связано с более низким риском заболеваний, таких как диабет 2 типа, болезни сердца и, возможно, даже определенные типы рака.

м

Воздействие на воспаление

Текущие исследования показывают, что кофе может помочь уменьшить воспаление, по крайней мере, у некоторых людей.

В одном исследовании у регулярно пьющих кофе был более низкий уровень воспалительных маркеров, чем у тех, кто не пил кофе регулярно.

В другом исследовании у людей, регулярно пьющих кофе, наблюдалось повышение уровня маркеров воспаления на 6%, когда их просили воздержаться от кофе в течение 1 месяца.

Для сравнения, они испытали снижение маркеров воспаления на 8–16%, когда их попросили употреблять 0,9 или 1,9 литра кофе в день в течение того же периода времени.

Более того, обзор 15 исследований влияния кофе, кофеина и других связанных с кофе компонентов на маркеры воспаления показал, что низкое, среднее и высокое потребление кофе оказывает преимущественно противовоспалительное действие.

Тем не менее, некоторые данные свидетельствуют о том, что кофе может усиливать воспаление у некоторых людей. Следовательно, индивидуальные различия в генетике или других факторах, вероятно, имеют значение.

Воспаление может приводить к различным последствиям, включая частые инфекции, усталость, боль и проблемы с пищеварением. Если вы испытываете какие-либо из них во время употребления кофе, подумайте о том, чтобы уменьшить потребление, чтобы узнать, помогает ли это.

кофе кофеин
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперты рассказали, как кофе влияет на воспаление в организме». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Анализ крови: 10 самых важных показателейАнализ крови: 10 самых важных показателей Мед и корица: мощное лекарство или большой мифМед и корица: мощное лекарство или большой миф Еда против запора: названы лучшие продуктыЕда против запора: названы лучшие продукты Льняное семя для здоровья: 5 научных доказательствЛьняное семя для здоровья: 5 научных доказательств Высокий сахар в крови: опасные алкогольные напитки-"провокаторы"Высокий сахар в крови: опасные алкогольные напитки-"провокаторы"
Следующий материал

Последние новости

09:52
Из-за непогоды в Киеве ввели оперативное положение, город сковали пробки
09:47
Гороскоп на 11 декабря для всех: покорение сердца и крест на инициативах Видео
09:33
Подорожание билетов на поезда: в Укрзализныце раскрыли детали Видео
09:20
Киев предупредили о новой атаке непогоды: когда готовиться
09:07
Где в Украине больше всего новых зараженных COVID-19: назван город-лидер Видео
Реклама
09:06
Эксперты рассказали, как кофе влияет на воспаление в организме Видео
08:58
Пересмотр итогов выборов: Трамп получил неожиданную поддержку из Конгресса Видео
08:39
Как сейчас поддержать иммунитет: названы лайфхаки Видео
08:27
И Украина, и Россия - два мафиозных государства. Но есть нюанс мнение
08:20
Юлия Санина назвала способ направления россиян на правильный путь
08:16
Смертельный антирекорд: коронавирус в Украине убил за сутки почти 300 человек Видео
07:45
Человек года 2020 по версии Time: названы триумфаторы
07:15
Заместитель Авакова заразился коронавирусом Видео
06:58
Три песца бегут по направлению к Путину мнение
06:45
"Ее не существует": Радуцкий резко высказался о российской вакцине против COVID-19 Видео
06:29
Настя Ивеева очаровала в откровенном красном мини-платье
06:04
Победа "пушечного мяса": СМИ раскрыли роль наемников в войне в Карабахе Видео
06:00
Вакцинация от COVID-19 в Украине: кто первым получит препарат Видео
05:33
Повторный коронавирус: эпидемиолог предупредил об опасности Видео
05:01
Кризис в Армении после капитуляции в Карабахе: эксперт назвал главный сценарий для Еревана Видео
Реклама
04:27
Что нельзя делать в День святого Андрея и как гадать на любовь
04:06
Новая должность и передача власти: в Беларуси раскрыли хитрый план Лукашенко Видео
03:30
Ученые нашли связь между коронавирусом и бессонницей Видео
02:49
Силовой сценарий Лукашенко: эксперт объяснил, как Беларусь превращают в тюрьму Видео
02:07
Праздник с первой ноты: лучшие новогодние песни всех времен и народов Видео
01:32
Гороскоп на 12 декабря для всех: денежное совпадение и запретный интим Видео
00:53
Холостячка 2020 топлес показала формы на пикантных кадрах
00:27
Украину ждет резкий скачок заболеваемости COVID-19 после Нового года Видео
00:25
Медики показали, как выглядят поврежденные COVID-19 легкие
10 декабря, четверг
23:54
Алиев назвал Ереван исторической землей Азербайджана: в Армении отреагировали Фото Видео
23:05
Ляшко рассказал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад​ Видео
23:03
В парламенте назвали условие досрочного введения локдауна Видео
22:40
На 20% вероятнее: названа категория людей, которая умрет от первого инфаркта Видео
22:25
В Раде рассказали, когда начнется массовая COVID-вакцинация в Украине Видео
22:21
Опасно для здоровья: АМКУ оштрафовал некоторых производителей молочки
22:04
Коронавирус в Украине 10 декабря: поставлены еще более 13 тыс. диагнозов Видео
21:59
Украина начала праздновать Хануку: что надо знать о празднике Фото Видео
21:33
Одиозная Маруся Звиробий идет на довыборы в Раду от Евросолидарности
21:24
Захват Крыма: Евросоюз продлил санкции против России Видео
21:23
6-дневное погружение в темноту в декабре 2020: что нужно знать о заявлении NASA Видео
Реклама
21:08
В Минздраве рассказали о перспективах бесплатной вакцинации от COVID-19 Видео
20:57
Стража 2021 - трейлер и дата выхода экранизации романов Пратчетта Видео
20:56
​Британцы массово жалуются на аллергию после вакцинации от COVID-19​ Видео
20:41
Профилактика коронавируса: врач раскрыл важные факты Видео
20:33
У Зеленского сделали громкое заявление о ситуации на Донбассе Видео
20:30
"Амбиции выше компетенции": в Минобороны пожаловались на Бутусова Видео
20:26
Локдаун в Украине: у Зеленского рассказали о новых выплатах для предпринимателей Видео
20:04
В МОН поведали о сексуальном воспитании школьников
19:58
В КСУ сделали неожиданное заявление в ответ на оценку Венецианской комиссии Видео
19:45
С чем носить длинную юбку зимой, чтобы выглядеть стильно Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять