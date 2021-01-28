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Эксперты рассказали, как отличить похоть от любви в отношениях

28 января 2021, 15:09

Любовь можно разделить на две сферы - страстную и товарищескую.

Отношения
Любовь можно разделить на две сферы - страстную и товарищескую. / Pixabay

Если у вас в животе бабочки, у вас кружится голова, когда вы видите вашу вторую половину и мечтаете о совместной жизни, возможно, вы влюблены. Или это все же похоть?

В начале отношений бывает сложно отличить их друг от друга.

Понимание разницы между похотью и любовью

Вожделение и любовь часто рассматриваются как два разных чувства, но антропологи предполагают, что они существуют в спектре, который можно разбить на три категории:

Вожделение: тяга к сексуальному удовлетворению, побуждающая людей искать сексуальных партнеров. Похоть движется гормональным желанием сексуального удовлетворения.

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Влечение: также называемое страстной любовью, влечение связано с чувством возбуждения, стремлением к эмоциональной связи и навязчивыми мыслями о любимом. Он задействует центр вознаграждения мозга и может имитировать чувство наркомании.

Привязанность: привязанность, также называемая товарищеской любовью, характеризуется чувством спокойствия, эмоционального единения и безопасности. В основном это проявляется в долгосрочных отношениях, включая дружбу, семью и преданные романтические отношения.

"Наиболее часто понимаемое различие между похотью и любовью заключается в том, что похоть является чисто физической и сексуальной, тогда как любовь включает в себя заботу о ком-то", - говорит Александра Стоквелл, доктор медицины, эксперт по отношениям и близости.

Хотя категории могут пересекаться, на каждой стадии задействованы разные гормоны и химические вещества мозга. Вот как можно распознать признаки вожделения и любви.

Признаки любви

Любовь можно разделить на две сферы - страстную и товарищескую.

Страстная любовь, также называемая влечением или увлечением, определяется как состояние сильного желания быть с другим человеком. Эмоциональное возбуждение и сексуальная страсть - отличительные черты страстной любви, и люди, испытывающие этот тип любви, обычно огорчаются, когда их отношения идут наперекосяк.

Когда человек чувствует влечение к другому человеку или предмету, мозг вырабатывает химические вещества, способствующие "хорошему самочувствию", такие как дофамин и норадреналин, которые влияют на те же пути, которые связаны с потреблением наркотиков и зависимым поведением. Этот феномен объясняет навязчивое эйфорическое поведение, которое часто наблюдается на ранних этапах романтических отношений.

Товарищеская любовь характеризуется сильным чувством близости, привязанности к другому человеку. Она часто медленно развивается, и ее можно увидеть у близких друзьях и долгосрочных романтических партнерах.

В товарищеской любви задействованы химические вещества мозга окситоцин и вазопрессин, которые связаны с парными отношениями, как в отношениях между матерью и ребенком.

Небольшое исследование 2014 года показало, что окситоцин был значительно выше у молодых пар по сравнению с одинокими людьми. Повышенный уровень окситоцина сохранялся в течение 6-месячного периода наблюдения, и пары с более высоким уровнем окситоцина в начале их отношений с большей вероятностью оставались вместе.

По словам Стоквелла, признаки того, что вы влюблены, включают:

  • Вы думаете об интересном, чтобы рассказать друг другу.
  • Вы с нетерпением ждете встречи с друзьями и семьей.
  • Вы делитесь проблемами, с которыми сталкиваетесь.
  • Вы знаете, что если вы несколько месяцев живете в разных городах, все будет в порядке.

"Любовь ощущается как безопасность, уважение и восхищение и обычно включает в себя чувство безопасности и приверженности в рамках партнерства", - говорит Нейдич.

Кроме того, Стоквелл говорит, что оба типа любви могут привести к физическим симптомам, таким как потливость ладоней, отечность или выделение из гениталий, а также ощущение бабочек в животе, но похоть также может вызывать эти физические симптомы.

Признаки похоти

"Похоть - это чисто сексуальное влечение, которое часто сопровождается физическим возбуждением. Похоть возникает как в любовных отношениях, так и во внешних", - говорит Хейли Нейдич, психотерапевт и эксперт по отношениям в Haley Neidich Consulting. "Похоть - естественное человеческое явление. Похоть - это не всегда то, чем мы действуем, это чувство сексуального интереса".

По словам Стоквелла, вы можете испытывать похоть, если:

  • Когда вы думаете о человеке, ваши мысли сразу же обращаются к тому, что ваши тела делают друг для друга.
  • Когда вы думаете о человеке, вы начинаете улыбаться, краснеть, чувствуете возбуждение.
  • Как только вы видите друг друга, вам хочется поцеловаться.
  • У вас не обязательно много общего, но когда вы касаетесь, это не имеет значения.

По словам Стоквелл, похоть - это сильное чувство, которое доминирует над нашими мыслями и может побуждать нас действовать вопреки нашему здравому смыслу, чтобы удовлетворить его Чувство похоти контролируется гипоталамусом мозга, который стимулирует выработку половых гормонов тестостерона и эстрогена.

Может ли похоть стать любовью?

Эксперты по взаимоотношениям соглашаются, что похоть может превратиться в любовь, но предупреждают, что чувство похоти не гарантирует в конечном итоге любовных отношений.

"Иногда похоть может привести к любви и часто бывает в любовных отношениях. Однако наличие похоти абсолютно ничего не говорит о совместимости партнеров в долгосрочной перспективе ", - говорит Нейдич.

По словам Нейдича, ослепляющая природа похоти означает, что партнеры могут упустить такие потенциальные "красные флажки", как нечестность или эгоизм, и им будет сложно определить, подходит ли сексуальный партнер для серьезных отношений.

Осознание разницы между гормональной похотью и настоящей любовью поможет вам определить, есть ли в ваших отношениях нечто большее, чем просто секс. По словам Стоквелла, ваши отношения могут ограничиться похотью, если:

  • Вы проводите большую часть своего времени в интимной близости друг с другом, и когда вы делаете что-то еще, это не увлекае.
  • Партнеру неинтересно узнавать вас поближе.
  • Они не хотят строить планы на будущее.
  • Часто кажется, что у вас разные ценности.
здоровье
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