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Эксперты рассказали, как отличить свежее мясо курицы от залежавшегося

30 октября 2021, 20:22
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Из-за растущих цен на мясо этот продукт не всегда идет нарасхват, а потому может изрядно залежаться и даже рискует подпортиться.

курятина
Как распознать несвежую курятину / Reuters

Мясо курицы частенько может залежаться на прилавке или в подсобке магазина.

Из-за растущих цен на мясо этот продукт не всегда идет нарасхват, а потому может изрядно залежаться и даже рискует подпортиться, пишет today.ua.

При этом, чтобы продать товар, реализаторы прибегают ко всяческим ухищрениям, которые позволяют выдать залежавшуюся продукцию за свежую. Знатоки процесса могут назвать десяток методов "реанимации" несвежего мяса и курятины, в частности.

Купив такое мясо, придется "в лучшем случае" выбросить его в мусор. А в худшем – можно отравить таким продуктом всю семью.

Для того, чтобы придать несвежему мясу свежий вид, достаточно промыть его в специальном растворе. Что это за раствор, и каков его химсостав, можно лишь догадываться.

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Специалисты советуют при покупке курятины обращать внимание на несколько параметров:

  • поверхность мяса должна быть чистая и сухая, но не обветренная;
  • цвет курятины должен быть розовый или бледно-розовый;
  • мясо должно быть упругим на ощупь (при легком нажатии пальцем оно должно быстро восстановить прежнюю форму);
  • на куске мяса не должно быть никаких сгустков крови или синюшных пятен;
  • мясо не должно иметь никакого постороннего запаха.

Предпочтительней покупать мясо в заводской вакуумной упаковке. Тогда можно рассчитывать, что его не подвергали никаким "реанимационным" методам. Но и, конечно, в такой упаковке также следует обращать внимание на срок хранения, ибо и в вакууме у курятины есть свой срок хранения.

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"Если продукция в вакууме, обращайте внимание также на срок годности и условия хранения, витрина должна быть охлажденной. Также бытует мнение, что курицу, которая портится, могут помыть в специальных растворах, чтобы вернуть ей товарный вид, и снова продавать. Так вот, если продукция в промышленной упаковке, этого сделать наверняка нельзя", — говорит председатель правления "Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз ТЕСТ Валентин Безрукий.

Ранее Главред сообщал о том, что куриное мясо - доступное и относительно недорогое, но ежедневное потребление курятины может привести к пищевым расстройствам. Кроме того, курица становится особенно опасной, если обработана химикатами или если в ее организм попали паразиты. При этом больше всего страдают внутренние органы птицы.

Диетолог Оксана Гриньков рассказала, как правильно выбрать курятину, как часто ее можно кушать и как лучше приготовить, чтобы получить максимум полезных веществ.

viber
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