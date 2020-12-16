Эксперты рассказали, как улучшить отношения с едой

Хорошее отношение к еде абсолютно не связано с качеством вашей диеты или типами еды / 1zoom.ru

Хорошие отношения с едой подразумевают безоговорочное разрешение есть продукты, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо физически и морально. Никакая еда не является запретной, и вы не чувствуете вины, если едите продукты, которые обычно называют "хорошими" или "плохими".

Хорошие отношения с едой - это не то, чего можно достичь в одночасье. Скорее всего, это то, над чем вам, вероятно, придется работать всю свою жизнь - так же, как вы работали бы над отношениями со своим партнером, другом или любым другим значимым человеком в вашей жизни.

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В этой статье исследуется, что значит иметь хорошие отношения с едой, и предлагаются советы, которые помогут вам начать свой путь.

Понимание вашего отношения к еде

Прежде чем вы сможете работать над установлением хороших отношений с едой, важно точно определить признаки и симптомы плохих отношений с едой.

Хорошее отношение к еде абсолютно не связано с качеством вашей диеты или типами еды, которую вы едите, а скорее с тем, как и почему вы выбираете продукты, которые едите.

Когда вы улучшите свое отношение к еде, вы заметите намного меньше стресса и беспокойства по поводу еды и больше свободы в еде.

Вот признаки плохого отношения к еде:

Вы чувствуете себя виноватым из-за еды.

Вы избегаете или ограничиваете употребление "вредных" для вас продуктов.

Вы разработали длинный список правил, касающихся продуктов, которые можно и нельзя есть.

Вы полагаетесь на счетчики калорий или приложения, которые сообщат вам, когда вы должны закончить есть в течение дня.

Вы игнорируете естественные сигналы голода своего тела.

Вы когда-то сидели на диете йо-йо или следуете последним модным диетам.

Вы чувствуете сильный стресс и беспокойство, когда принимаете пищу в социальной среде из-за страха перед тем, что другие могут подумать о вашем выборе еды.

Вы обнаруживаете, что ограничиваете пищу и / или переедаете.

Необязательно испытывать все эти признаки, чтобы иметь плохие отношения с едой. Тем не менее, верным признаком того, что ваши отношения с едой можно улучшить, является то, что вы чувствуете какой-либо стыд, вину, стресс или страх по поводу еды, которую вы едите.

Также важно понимать, что ваши отношения с едой могут быть временными. Иногда вы можете есть совершенно свободно и не испытывать угрызений совести из-за того, что едите (это здорово), но в других случаях вы можете чувствовать себя виноватым после употребления определенных продуктов (это не здорово, но нормально).

Цель хороших отношений с едой - получить больше положительных впечатлений от еды, чем отрицательных. Проявление терпения и доброты по отношению к себе имеет первостепенное значение.

Определение хороших отношений с едой

Хорошие отношения с едой, как и любые другие, требуют времени, практики и большого терпения.

Важно понимать, что ваши отношения с едой не только подпитывают ваше тело. В отличие от животных, которые едят исключительно для выживания, люди едят по разным причинам, таким как радость, удовольствие, культура, традиции, социализация и для подпитки своего тела.

Когда вы начнете ценить пищу как нечто большее, чем просто источник топлива, вы сможете начать понимать ее ценность и развивать более здоровые отношения.

Признаки хорошего отношения к еде включают:

Вы даете себе безоговорочное разрешение есть то, что вам нравится.

Вы слушаете и уважаете естественные сигналы голода своего тела.

Вы едите, когда голодны, и останавливаетесь, когда наелись.

Нет запрещенных продуктов.

Вы не зацикливаетесь на цифрах на шкале.

Вы не позволяете мнению других определять, какие продукты вы едите.

Вы не чувствуете необходимости оправдывать свой выбор еды.

Вы понимаете, что вас не определяют продукты, которые вы едите.

Вы наслаждаетесь едой в умеренных количествах.

Вы выбираете продукты, которые заставляют вас чувствовать себя лучше.

Ваш выбор продуктов питания не зависит от калорий.

Если вы смотрите на этот список и думаете: "Я никогда не дойду до этого", вы не одиноки. Многие люди борются с идеей отказаться от диетического менталитета и отказаться от многолетних идей диетической культуры, которые они получали с юных лет.

Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, чтобы отмечать каждый пункт в списке, попробуйте подходить по одному в удобном для вас темпе.

Как начать хорошие отношения с едой

Одно дело надеяться на перемены - и совсем другое - активно пытаться добиться изменений.

Во-первых, помните, что вы сами по себе. У вас есть своя собственная история с едой, ваши собственные предпочтения в еде и все права, чтобы пройти это путешествие так, как вам подходит.

Тем не менее, ниже приведены несколько полезных советов.

1. Дайте себе безоговорочное разрешение есть

Один из признаков хорошего и здорового отношения к еде - это безусловное разрешение есть.

Когда вы устанавливаете правила, когда вы можете и не можете есть, вы настраиваете себя на голод, чувство депривации и страх перед едой.

Неважно, переедаете ли вы за обедом или съедаете несколько дополнительных печенек на десерт, вы все равно заслуживаете того, чтобы поесть, когда голодны или хотите. Ваше тело заслуживает еды независимо от дня и ситуации.

2. Ешьте, когда голодны

Каждый человек рождается с естественной способностью регулировать свой голод. Вы можете увидеть это на примере детей, которые легко могут сказать, голодны они или сыты. Хотя с возрастом люди начинают терять эту способность по ряду причин.

Наряду с этим культура питания научила людей полагаться на произвольное количество калорий, чтобы сообщить им, когда они закончили есть в течение дня, вместо того, чтобы есть, пока они не будут удовлетворены.

Тем не менее, чем ближе вы сможете снова прислушаться к своим естественным сигналам голода, тем лучше вы сможете регулировать свой аппетит и управлять приемом пищи.

3. Практикуйте осознанное питание.

Осознанное питание стало краеугольным камнем в исправлении плохих отношений с едой. Это включает в себя еду в данный момент и полное присутствие во время еды.

Когда вы едите осознанно, вы едите, не отвлекаясь от других вещей, таких как телефон, телевизор, книга и т. д. Скорее, вы уделяете время осторожным наблюдениям, например, за вкусом и текстурой пищи, за тем, как ваш голод и сигналы сытости меняются, и ваше удовольствие от еды.

Если вы научитесь замедлять темп и наслаждаться едой, которую вы едите, это поможет вам узнать, какие продукты вам действительно нравятся, а также лучше приспособиться к естественному регулированию голода и сытости вашего тела.

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Более того, это может помочь вам определить причины вашего выбора продуктов питания. Вы едите, потому что голодаете и будете есть все, что попадется на глаза? Вы хотите есть эту пищу, потому что думаете, что она улучшит ваше эмоциональное или физическое состояние?

Со временем эти наблюдения могут помочь вам определить причины вашего выбора пищи и то, могут ли быть оправданы другие здоровые механизмы выживания.

4. Приветствуйте все продукты в вашем рационе

Признание еды "плохой" придает ей ненужную силу. Действительно, одни продукты более питательны, чем другие, и способствуют улучшению здоровья. Тем не менее, одноразовое употребление пищи никаким чудесным образом не повлияет на ваше здоровье.

Когда вы называете еду "плохой", вы автоматически ставите ее на пьедестал. Обычно люди называют продукты "плохими", если они имеют приятный вкус и не очень питательны (например, с высоким содержанием сахара, жира, соли).

Исследование продемонстрировало это явление. Группе самопровозглашенных приверженцев строгой диеты и тех, кто не придерживается диеты, дали молочный коктейль, а затем поместили в отдельные комнаты, где они могли съесть столько печенья, сколько они хотели.

Интересно, что люди, не соблюдающие диету, гораздо лучше регулировали свое потребление и прекращали, когда чувствовали себя удовлетворенными, в то время как люди, сидящие на диете, ели значительно больше печенья. Это было связано с процессом, известным как "контррегулирование".

По сути, люди, сидящие на диете, считали, что, поскольку молочный коктейль уже "нарушил" правила их ограничительной диеты, они могли бы с таким же успехом переедать печеньем.

Если вы включите в свой рацион все продукты, вы сможете лучше контролировать свое потребление, поскольку знаете, что эти продукты всегда доступны. Однако, когда вы ограничиваете еду и полагаете, что это редкость, у вас гораздо больше шансов переборщить и впоследствии войти в бесконечный цикл вины.

Так что начните рассматривать все продукты как равные, ни одна еда не может быть лучше или хуже другой. Когда вы перестаете рассматривать продукты как "хорошие" или "плохие", вы теряете силу пищи. Со временем вы не почувствуете необходимости переедать, когда оно есть.

5. Следите за своей тарелкой

Представьте себе жизнь, в которой вам не нужно оправдывать свой выбор еды перед собой или кем-либо еще.

Большинство людей постоянно объясняют себе или другим людям свой выбор еды. Например, "Я ем мороженое, потому что у меня был плохой день" или "Мне нужно съесть салат на ужин, потому что у меня не было времени заниматься спортом".

Вместо того чтобы объяснять причину своего выбора пищи, позвольте себе есть ту пищу, которая, по вашему мнению, лучше всего подходит для вас в данный момент.