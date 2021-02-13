Какие напитки уберут отеки на теле / Flickr / Babyhubbard

Когда в теле задерживается жидкость, то парадоксально, но можно от этого спастись с помощью напитков. Как утверждают британские гастроэнтерологи, которых цитирует портал The Healthsite некоторые из них реально способны решить проблему отеков.

Чай из одуванчиков. Исследования показали, что одуванчик обладает мочегонным действием, то есть ускоряет отток мочи. Он также богат калием, снижает уровень натрия в организме. Пить этот чай нужно трижды в день. Впрочем, напиток из одуванчиков может уменьшать эффект некоторых лекарств, поэтому проконсультируйтесь с врачом, прежде чем воспользоваться этим домашним средством.

Чай из петрушки. Такой овощ тоже является естественным мочегонным средством, поэтому он помогает уменьшить задержку жидкости и вздутие живота. Для того чтобы приготовить чай, нужно добавить две чайные ложки сушеных листьев петрушки в стакан кипятка. Дать настояться до десяти минут. Процедить и пейте до трех раз в день.

Лимонный сок. Употребление лимонного сока поможет гораздо чаще мочиться. Лимон также является сильным детоксикатором, который помогает вывести токсины из организма. Нужно добавить две столовые ложки лимонного сока в стакан теплой воды. Также можно по вкусу добавить мед. Пить раз в день в течение нескольких дней или до улучшения состояния.

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