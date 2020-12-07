Эксперты рассказали, когда головокружение - признак опасного состояния

Головокружение часто может возникнуть, когда вы заболели чем-то другим, и должно исчезнуть, когда вам станет лучше.
Чувство головокружения или потери равновесия - обычное явление, и обычно для этого есть простая причина. Головокружение часто бывает симптомом незначительных заболеваний или побочным действием лекарств.
Однако, если вы испытываете другие тревожные симптомы, связанные с головокружением, у вас могут быть проблемы. Что вызывает головокружение и когда вам следует обратиться к терапевту?
Время от времени у всех нас возникает чувство головокружения или того, что мы теряем равновесие.
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Головокружение - одна из самых распространенных причин посещения врача взрослыми, но в большинстве случаев это безвредно.
Что вызывает головокружение?
Головокружение часто может возникнуть, когда вы заболели чем-то другим, и должно исчезнуть, когда вам станет лучше.
Примеры состояний, вызывающих головокружение, включают ушные инфекции, мигрень, обезвоживание и тепловое истощение.
К другим проблемам, которые могут привести к головокружению, относятся стресс, беспокойство, низкий уровень сахара в крови из-за диабета, железодефицитная анемия и укачивание.
Если вы не заболели чем-то другим, вам следует попытаться определить, когда у вас кружится голова и почему.
Например, если у вас кружится голова, когда вы резко встаете или садитесь, это, вероятно, связано с резким падением артериального давления и у вас может быть постуральная гипотензия.
- Если вы теряете равновесие и теряете слух или звон в ушах, вероятно, головокружение связано с проблемами внутреннего уха.
- Если головокружение сопровождается плохим самочувствием и нарушением равновесия, возможно, у вас лабиринтит.
- Если у вас потеря слуха, двоение в глазах, помутнение зрения или онемение конечностей или лица, возможно, у вас закупорены артерии.
- Некоторые лекарства могут вызывать головокружение как побочный эффект, поэтому обязательно исключите это, если вы начали новый рецепт.
Вы никогда не должны ставить себе диагноз самостоятельно, поэтому обратитесь к терапевту, прежде чем делать поспешные выводы.
Тем временем, чтобы облегчить головокружение, вы можете много отдыхать, пить много воды и избегать кофе, алкоголя и наркотиков.
Старайтесь избегать быстрых или резких движений и не делайте ничего, что может быть опасно, пока у вас кружится голова, например, управляйте автомобилем или поднимайтесь по лестнице.
Когда головокружение - это серьезно?
Вам всегда следует обращаться к терапевту, если вы беспокоитесь о своем здоровье, каким бы незначительным оно вам ни казалось.
Сайт NHS рекомендует обратиться к терапевту по поводу головокружения, если:
- вас беспокоит головокружение или оно не проходит или оно продолжает возвращаться
- вам труднее слышать
- в ушах звон или другие звуки (тиннитус)
- у вас двоение в глазах, помутнение зрения или другие изменения в вашем зрении
- ваше лицо, руки или ноги онемели
- у вас есть другие симптомы, такие как обморок, головные боли, плохое самочувствие