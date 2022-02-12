Эксперты рассказали, полезны ли домашние яйца

Деревенские яйца хорошо подойдут для детского питания. А вот те минералы, которые находятся в магазинной продукции, следует употреблять только взрослым.
Люди думают, что сельская продукция является более качественной и полезной.Но если это касается яиц, то это не совсем так, информирует издание Ukr.Media.
По словам эксперта из Китая, разница между домашними и магазинными яйцами заключается только в том, какой корм употребляют куры - домашние птицы питаются свободно тем, что найдут.
Они едят разные сорняки, кукурузу и зелень. Поэтому вкус у яиц лишь немного отличается, однако разницу заметить сложно. Отмечается, что куры на птицефабриках питаются специальным сбалансированным кормом, благодаря которому яйца содержат в себе много минералов, таких как железо, магний и кальций.
А сельская продукция отличается высоким содержанием холестерина, кератину и витамина В2.
Однако, эксперт говорит, что разница во вкусе практически неощутима, поэтому покупать сельскую продукцию с мнением о том, что они полезнее, не стоит. К тому же, такие яйца обычно стоят дороже, поэтому покупатели часто переплачивают просто так.
Как рассказал эксперт, деревенские яйца хорошо подойдут для детского питания. А вот те минералы, которые находятся в магазинной продукции, следует употреблять только взрослым.
Поэтому выбирать яйца нужно исходя из личных потребностей собственного организма.
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