Эксперты рассказали, сколько нужно секса, чтобы жить дольше

Все больше доказательств связывает активную половую жизнь с долголетием/ Космо

Исследования уже давно перечислили преимущества здорового, сбалансированного питания и регулярных физических упражнений. Вместе они предлагают мощную защиту от ранней смерти.

Кроме того, как сообщает Express.co.uk, все чаще исследователи сосредотачивают свое внимание на другой основной сфере человеческой деятельности - сексе.

Все больше доказательств связывает активную половую жизнь с долголетием, и есть несколько предлагаемых объяснений этой связи.

Один из самых убедительных результатов заключается в том, что сексуальная активность может снизить риск сердечных заболеваний.

Исследовательский институт Новой Англии провел масштабное исследование сексуального здоровья и частоты сердечно-сосудистых заболеваний.

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Его результаты показали, что регулярная сексуальная активность может снизить риск сердечных заболеваний.

Открытие важно, потому что болезни сердца представляют собой серьезное препятствие на пути к долголетию - они являются основной причиной смерти во всем мире.

Более того, сексуальная активность может снизить риск сердечного приступа и свести на нет его вредные последствия.

Исследования, проведенные в Израиле, показывают, что активная сексуальная жизнь может защитить людей, переживших сердечный приступ, от смерти через несколько лет после этого события.

Этот вывод основан на 22-летнем исследовании с участием 1120 мужчин и женщин в возрасте до 65 лет. Исследование показало, что сексуальная активность до сердечного приступа увеличивала выживаемость, но наиболее важным фактором было то, сколько секса они имели после.

У тех, кто занимался сексом более одного раза в неделю до сердечного приступа, вероятность смерти на 27 процентов ниже.

Еженедельный секс перед сердечным приступом повысил выживаемость на 12 процентов, а случайный секс - на восемь процентов.

После сердечного приступа наибольшую пользу получили те, кто занимался сексом раз в неделю.

Вероятность смерти у людей, которые занимались сексом чаще, чем раз в неделю, на 33 процента ниже, а у людей, которые занимались сексом реже одного раза в неделю, на 28 процентов меньше.

Поэтому оптимальным количеством был еженедельный секс, который увеличивал шансы на выживание на 37 процентов.

Поддерживая эту ассоциацию, сексуально неактивные люди также чаще имели высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет и многочисленные хронические проблемы со здоровьем в течение года до сердечного приступа, чем люди, которые занимались сексом более одного раза в неделю.

Важный совет по сексуальному здоровью

"Всегда используйте презервативы, чтобы защитить себя от заражения или передачи заболеваний, передающихся половым путем (ИППП)", - советует NHS.

По мнению органа здравоохранения, вам следует покупать презервативы с маркировкой CE или знаком BSI kite на упаковке.

Это означает, что они прошли испытания на соответствие высоким стандартам безопасности. Презервативы, на которых нет знака CE или знака BSI kite, не соответствуют этим стандартам, поэтому не используйте их.

Также важно пройти тестирование на ИППП, даже если вы чувствуете себя хорошо.

Как отмечает NHS, у многих людей с ИППП симптомы отсутствуют, и чем раньше вы пройдете обследование, тем раньше можно будет назначить лечение, если оно необходимо.