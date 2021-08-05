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Эксперты рассказали, зачем чистить разделочную доску лимоном

5 августа 2021, 15:35

Комбинация соли и лимона отлично подходит для удаления пятен.

лимон
лимон / УНИАН

Регулярное мытье разделочной доски мягким средством для мытья посуды и водой поможет поддерживать ее в чистоте, несмотря на то, что древесина впитывает влагу и легко окрашивается.

Чтобы она сохраняла великолепный вид на долгие годы, вам следует регулярно чистить разделочную доску лимоном и солью, пишет Well Being.

Процесс прост: насыпьте крупную соль на деревянную разделочную доску и потрите ее половинкой лимона, позволяя соку вытекать, пока вы вытираете соль. Использование лимона в повседневной уборке помогает сохранить естественную красоту дерева.

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Как очистить деревянную разделочную доску лимоном

1. Всегда мойте его горячей водой с мылом

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Комбинация соли и лимона отлично подходит для удаления пятен, но не обладает антибактериальными свойствами мыла. Чтобы очищать разделочную доску после каждого использования, тщательно мойте ее, используя щетку для чистки, горячую воду и мягкое средство для мытья посуды без запаха.

2. Никогда не помещайте ее в посудомоечную машину

Чтобы обеспечить долговечность деревянной разделочной доски, держите ее подальше от посудомоечной машины. Вода и тепло могут привести к расколу и/или деформации деревянной разделочной доски. И последнее, что вам нужно сделать, это использовать острый нож на неровной режущей поверхности.

3. Регулярно очищайте с помощью соли и лимона

Рассмотрим сок, который вытекает из стейка средней прожарки или свеклы. Эти жидкости могут просочиться через поверхность разделочной доски и оставить пятно, от которого не избавится только мыло. Лимон и соль вместе удаляют трудноудаляемые пятна.

"Лимоны - это своего рода натуральное чистящее средство, - говорит педагог по вопросам питания и специалист по стратегии устойчивого развития Лорен Никсон. "У них есть лимонная кислота, которая действительно хороша для водяных пятен, и D-лимонен, который действительно отлично подходит для обезжиривания. Кроме того, масло лимона - это действительно мощный натуральный аромат и антибактериальный эффект". Соль действует как абразив.

4. Высушите сразу после мойки

Помните те коробление и трещины, которые может вызвать посудомоечная машина? Та же проблема может возникнуть, хотя и в меньшей степени, когда вы оставите деревянную разделочную доску сушиться на воздухе. Это дает воде время просочиться в древесину и вызвать ее расширение.

здоровье
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