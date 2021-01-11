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Эксперты узнали, на сколько лет алкоголь укорачивает жизнь

11 января 2021, 20:55

Употребление слишком большого количества алкоголя на регулярной основе может нанести ущерб вашему здоровью.

Вино, алкоголь
Употребление слишком большого количества алкоголя на регулярной основе может нанести ущерб вашему здоровью. / Shkolazhizni

Исследователи из Каролинского института в Швеции проанализировали смертность и ожидаемую продолжительность жизни людей с расстройством, вызванным употреблением алкоголя.

Данные, собранные с 1987 по 2006 год, охватили 1 158 486 человек в Дании, Финляндии и Швеции, пишет Express.co.uk.

Они обнаружили, что "продолжительность жизни у людей с алкогольным расстройством была на 24–28 лет меньше, чем у населения в целом".

В нем добавлено: "У людей с расстройством, вызванным употреблением алкоголя, смертность от всех причин была выше".

Это говорит о том, что употребление слишком большого количества алкоголя на регулярной основе может нанести ущерб вашему здоровью.

Средняя продолжительность жизни людей, госпитализированных с алкогольным расстройством, составляет 53 года, а у женщин - 58 лет.

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

Клиника Майо заявила, что это заболевание может вызвать у кого-то "озабоченность алкоголем".

Нездоровое употребление алкоголя также включает запой - образец, при котором мужчина выпивает пять или более напитков в течение двух часов.

Для женщин выпивка четырех порций в течение двух часов считается запоем. "Пьянство влечет за собой значительные риски для здоровья и безопасности", - заявили в клинике Мэйо.

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя, может быть легким, умеренным или тяжелым, в зависимости от количества испытываемых вами симптомов.

Отождествляете ли вы себя с какими-либо из перечисленных ниже признаков и симптомов расстройства, связанного с употреблением алкоголя?

  • Неспособность ограничить количество употребляемого алкоголя
  • Желание сократить употребление алкоголя или попытки сделать это безуспешно
  • Пить много времени, принимать алкоголь или восстанавливаться после употребления алкоголя
  • Чувство сильной тяги или позывов к употреблению алкоголя
  • Невыполнение основных обязанностей на работе, в школе или дома из-за многократного употребления алкоголя
  • Продолжать употреблять алкоголь, даже если вы знаете, что это вызывает физические, социальные или межличностные проблемы
  • Отказ от социальной и трудовой деятельности и увлечений или сокращение их
  • Употребление алкоголя в небезопасных ситуациях, например, при вождении автомобиля или плавании
  • Развитие толерантности к алкоголю, так что вам нужно больше, чтобы почувствовать его эффект, или вы получите меньший эффект от того же количества
  • Симптомы отмены, такие как тошнота, потливость и дрожь, когда вы не пьете или пьете, чтобы избежать этих симптомов

Алкогольное опьянение

Это происходит, когда количество алкоголя в крови увеличивается, что может повлиять на ваше суждение.

Алкогольное опьянение может привести к:

  • Неподобающее поведению
  • Неустойчивость настроения
  • Нарушение суждения
  • Невнятная речь
  • Нарушение внимания или памяти
  • Плохая координация
  • Затемнения

Отмена алкоголя

Алкогольный абстинентный синдром может возникнуть при интенсивном и продолжительном употреблении алкоголя, которое затем значительно уменьшается или прекращается.

"Это может произойти в течение от нескольких часов до четырех или пяти дней спустя", - добавили в клинике Мэйо.

Признаки и симптомы отмены алкоголя включают:

  • Потливость
  • Быстрое сердцебиение
  • Тремор рук
  • Проблемы со сном
  • Тошнота
  • Рвота
  • Галлюцинации
  • Беспокойство
  • Агитация
  • Тревога
  • Судороги

"Если вы чувствуете, что иногда употребляете слишком много алкоголя, или ваше употребление алкоголя вызывает проблемы, или ваша семья обеспокоена тем, что вы пьете, поговорите со своим врачом", - посоветовал медицинская компания.

Поскольку "отрицание является обычным явлением", многие люди не будут чувствовать, что у них есть проблемы с алкоголем.

здоровье
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