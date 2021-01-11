Эксперты узнали, на сколько лет алкоголь укорачивает жизнь

Употребление слишком большого количества алкоголя на регулярной основе может нанести ущерб вашему здоровью. / Shkolazhizni

Исследователи из Каролинского института в Швеции проанализировали смертность и ожидаемую продолжительность жизни людей с расстройством, вызванным употреблением алкоголя.

Данные, собранные с 1987 по 2006 год, охватили 1 158 486 человек в Дании, Финляндии и Швеции, пишет Express.co.uk.

Они обнаружили, что "продолжительность жизни у людей с алкогольным расстройством была на 24–28 лет меньше, чем у населения в целом".

В нем добавлено: "У людей с расстройством, вызванным употреблением алкоголя, смертность от всех причин была выше".

Это говорит о том, что употребление слишком большого количества алкоголя на регулярной основе может нанести ущерб вашему здоровью.

Средняя продолжительность жизни людей, госпитализированных с алкогольным расстройством, составляет 53 года, а у женщин - 58 лет.

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя

Клиника Майо заявила, что это заболевание может вызвать у кого-то "озабоченность алкоголем".

Нездоровое употребление алкоголя также включает запой - образец, при котором мужчина выпивает пять или более напитков в течение двух часов.

Для женщин выпивка четырех порций в течение двух часов считается запоем. "Пьянство влечет за собой значительные риски для здоровья и безопасности", - заявили в клинике Мэйо.

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя, может быть легким, умеренным или тяжелым, в зависимости от количества испытываемых вами симптомов.

Отождествляете ли вы себя с какими-либо из перечисленных ниже признаков и симптомов расстройства, связанного с употреблением алкоголя?

Неспособность ограничить количество употребляемого алкоголя

Желание сократить употребление алкоголя или попытки сделать это безуспешно

Пить много времени, принимать алкоголь или восстанавливаться после употребления алкоголя

Чувство сильной тяги или позывов к употреблению алкоголя

Невыполнение основных обязанностей на работе, в школе или дома из-за многократного употребления алкоголя

Продолжать употреблять алкоголь, даже если вы знаете, что это вызывает физические, социальные или межличностные проблемы

Отказ от социальной и трудовой деятельности и увлечений или сокращение их

Употребление алкоголя в небезопасных ситуациях, например, при вождении автомобиля или плавании

Развитие толерантности к алкоголю, так что вам нужно больше, чтобы почувствовать его эффект, или вы получите меньший эффект от того же количества

Симптомы отмены, такие как тошнота, потливость и дрожь, когда вы не пьете или пьете, чтобы избежать этих симптомов

Алкогольное опьянение

Это происходит, когда количество алкоголя в крови увеличивается, что может повлиять на ваше суждение.

Алкогольное опьянение может привести к:

Неподобающее поведению

Неустойчивость настроения

Нарушение суждения

Невнятная речь

Нарушение внимания или памяти

Плохая координация

Затемнения

Отмена алкоголя

Алкогольный абстинентный синдром может возникнуть при интенсивном и продолжительном употреблении алкоголя, которое затем значительно уменьшается или прекращается.

"Это может произойти в течение от нескольких часов до четырех или пяти дней спустя", - добавили в клинике Мэйо.

Признаки и симптомы отмены алкоголя включают:

Потливость

Быстрое сердцебиение

Тремор рук

Проблемы со сном

Тошнота

Рвота

Галлюцинации

Беспокойство

Агитация

Тревога

Судороги

"Если вы чувствуете, что иногда употребляете слишком много алкоголя, или ваше употребление алкоголя вызывает проблемы, или ваша семья обеспокоена тем, что вы пьете, поговорите со своим врачом", - посоветовал медицинская компания.

Поскольку "отрицание является обычным явлением", многие люди не будут чувствовать, что у них есть проблемы с алкоголем.