Эксперты узнали, на сколько лет алкоголь укорачивает жизнь

Употребление слишком большого количества алкоголя на регулярной основе может нанести ущерб вашему здоровью.
Исследователи из Каролинского института в Швеции проанализировали смертность и ожидаемую продолжительность жизни людей с расстройством, вызванным употреблением алкоголя.
Данные, собранные с 1987 по 2006 год, охватили 1 158 486 человек в Дании, Финляндии и Швеции, пишет Express.co.uk.
Они обнаружили, что "продолжительность жизни у людей с алкогольным расстройством была на 24–28 лет меньше, чем у населения в целом".
В нем добавлено: "У людей с расстройством, вызванным употреблением алкоголя, смертность от всех причин была выше".
Это говорит о том, что употребление слишком большого количества алкоголя на регулярной основе может нанести ущерб вашему здоровью.
Средняя продолжительность жизни людей, госпитализированных с алкогольным расстройством, составляет 53 года, а у женщин - 58 лет.
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Клиника Майо заявила, что это заболевание может вызвать у кого-то "озабоченность алкоголем".
Нездоровое употребление алкоголя также включает запой - образец, при котором мужчина выпивает пять или более напитков в течение двух часов.
Для женщин выпивка четырех порций в течение двух часов считается запоем. "Пьянство влечет за собой значительные риски для здоровья и безопасности", - заявили в клинике Мэйо.
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя, может быть легким, умеренным или тяжелым, в зависимости от количества испытываемых вами симптомов.
Отождествляете ли вы себя с какими-либо из перечисленных ниже признаков и симптомов расстройства, связанного с употреблением алкоголя?
- Неспособность ограничить количество употребляемого алкоголя
- Желание сократить употребление алкоголя или попытки сделать это безуспешно
- Пить много времени, принимать алкоголь или восстанавливаться после употребления алкоголя
- Чувство сильной тяги или позывов к употреблению алкоголя
- Невыполнение основных обязанностей на работе, в школе или дома из-за многократного употребления алкоголя
- Продолжать употреблять алкоголь, даже если вы знаете, что это вызывает физические, социальные или межличностные проблемы
- Отказ от социальной и трудовой деятельности и увлечений или сокращение их
- Употребление алкоголя в небезопасных ситуациях, например, при вождении автомобиля или плавании
- Развитие толерантности к алкоголю, так что вам нужно больше, чтобы почувствовать его эффект, или вы получите меньший эффект от того же количества
- Симптомы отмены, такие как тошнота, потливость и дрожь, когда вы не пьете или пьете, чтобы избежать этих симптомов
Алкогольное опьянение
Это происходит, когда количество алкоголя в крови увеличивается, что может повлиять на ваше суждение.
Алкогольное опьянение может привести к:
- Неподобающее поведению
- Неустойчивость настроения
- Нарушение суждения
- Невнятная речь
- Нарушение внимания или памяти
- Плохая координация
- Затемнения
Отмена алкоголя
Алкогольный абстинентный синдром может возникнуть при интенсивном и продолжительном употреблении алкоголя, которое затем значительно уменьшается или прекращается.
"Это может произойти в течение от нескольких часов до четырех или пяти дней спустя", - добавили в клинике Мэйо.
Признаки и симптомы отмены алкоголя включают:
- Потливость
- Быстрое сердцебиение
- Тремор рук
- Проблемы со сном
- Тошнота
- Рвота
- Галлюцинации
- Беспокойство
- Агитация
- Тревога
- Судороги
"Если вы чувствуете, что иногда употребляете слишком много алкоголя, или ваше употребление алкоголя вызывает проблемы, или ваша семья обеспокоена тем, что вы пьете, поговорите со своим врачом", - посоветовал медицинская компания.
Поскольку "отрицание является обычным явлением", многие люди не будут чувствовать, что у них есть проблемы с алкоголем.