Эксперты узнали, сколько минут нужно тренироваться в неделю, чтобы худеть

Тренировки могут повысить аппетит, чтобы помочь вашему телу компенсировать сожженные калории / Фото kosmetsovet.com

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, при достаточном количестве упражнений, около 300 минут в неделю, вы можете похудеть и уменьшить жировые отложения.

Исследователи из Университета Кентукки изучили 44 участника, ведущих сидячий образ жизни с избыточным весом в возрасте от 19 до 49 лет, когда они приступили к 12-недельным программам упражнений.

Одной группе было поручено заниматься физическими упражнениями шесть дней в неделю в течение примерно часа в день, другой группе - два раза в неделю, а последняя группа сохраняла свой типичный неактивный распорядок дня.

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В то время как обе тренировочные группы в среднем потеряли небольшое количество общего веса, те, кто часто занимался спортом, потеряли значительно больше жира.

Исследователи обнаружили, что это упражнение повысило аппетит участников за счет повышения уровня гормонов, которые побуждают вас есть. Однако они пришли к выводу, что 300 минут в неделю сжигают достаточно калорий, чтобы компенсировать перекусы после тренировки.

Тренировки могут повысить аппетит, чтобы помочь вашему телу компенсировать сожженные калории

Физические упражнения в течение часа в день, шесть дней в неделю, сожгли в среднем 2750 калорий, согласно расчетам пульсометров, которые носили участники.

В то время как группа, которая тренировалась дважды в неделю, также сжигала около 1500 калорий и записывала в среднем 90 минут за сеанс, их потеря веса и жира была остановлена.

По словам исследователей, это связано с явлением, называемым компенсацией. Если вы когда-либо интенсивно тренировались и после этого испытывали голод, вы уже знакомы с этим: когда тело сжигает больше калорий, чем потребляет (дефицит энергии), оно может отреагировать увеличением гормонов, вызывающих чувство голода.

Это может привести к тому, что вы потребляете около 50% только что сожженных калорий в виде послетренировочных блюд и закусок, согласно предыдущей работе этой исследовательской группы, или около 1000 дополнительных калорий в неделю.

В этом исследовании обе тренировочные группы испытали компенсацию. Группа, которая тренировалась шесть раз в неделю, имела немного больший аппетит и потребляла больше калорий, чем группа, которая тренировалась дважды. Но все эти дополнительные минуты упражнений помогли им поддерживать дефицит калорий, что привело к потере веса и уменьшению жировых отложений.

Польза от упражнений не ограничивается немедленной потерей веса. Но потеря веса невероятно сложна, и это исследование имело несколько важных ограничений.

Например, исследование определило упражнения как преднамеренную физическую активность с целью улучшения здоровья или снижения веса. В результате он не включал в себя некоторые ежедневные действия по сжиганию калорий, такие как ходьба или уборка, поскольку они не были частью тренировки.

Эти более легкие формы упражнений могут принести большую пользу для здоровья, в том числе снизить риск заболеваний. В сочетании с правильной диетой они также могут помочь в похудении.

Осознанные упражнения также имеют некоторые дополнительные преимущества. Более энергичные формы упражнений, такие как силовые тренировки, могут помочь вам нарастить мышцы. По мере того, как ваша сила и выносливость улучшаются, вы можете больше работать над тренировками, увеличивая сжигание калорий по мере увеличения интенсивности. Эти дополнительные мышцы обладают дополнительным преимуществом в виде сжигания большего количества калорий даже во время отдыха, поэтому ваш общий метаболизм немного увеличивается по мере того, как вы набираете мышечную массу.

Наконец, физические упражнения связаны с массой положительных изменений, которые не имеют ничего общего с вашим весом, включая улучшение настроения, улучшение сна и увеличение продолжительности жизни. Все это веские причины посетить тренажерный зал, соблюдаете ли вы диету или нет.