Экстренная контрацепция: что делать, если случился незащищенный секс

Если у вас недавно был незащищенный секс и вы ищете средства экстренной контрацепции, есть несколько основных вариантов / Pixabay

В то время как регулярное использование противозачаточных средств - лучший выбор для предотвращения беременности, экстренная контрацепция - безопасный способ предотвратить нежелательную беременность после незащищенного секса.

Если у вас недавно был незащищенный секс и вы ищете средства экстренной контрацепции, есть несколько основных вариантов:

Вот список плюсов и минусов каждого типа, а также то, как выбрать лучшую для вас экстренную контрацепцию.

Левоноргестрел таблетки на следующее утро

Левоноргестрел - синтетический гормон, который останавливает высвобождение яйцеклетки из яичников, чтобы предотвратить оплодотворение, говорит Джули Левитт, доктор медицины, гинеколог из США.

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Хотя существует несколько популярных брендов, эффективность их одинакова, независимо от того, какую таблетку вы принимаете.

Когда я могу его использовать?

Вы можете использовать левоноргестрел в течение 72 часов (3 дней) после незащищенного секса, но для большей эффективности лучше принять таблетку как можно скорее.

Насколько это эффективно?

Многочисленные исследования показали, что эффективность левоноргестрела в предотвращении беременности составляет от 60% до 94% в зависимости от того, как скоро вы примете таблетку.

Улипристал ацетат

Этот стероидный препарат не содержит эстрогена или прогестерона и предназначен для однократного приема. Прием одной таблетки предотвращает овуляцию, задерживая выход яйцеклетки из яичника у женщины.

Когда я могу его использовать?

Препарат, в составе которого есть улипрестал ацетат действует до пяти дней (120 часов) после незащищенного секса. Этот метод не уменьшается со временем, но лучше использовать его как можно раньше, чтобы избежать овуляции. Если в течение трех часов после приема таблетки у вас начнется рвота, спросите своего врача, следует ли вам принять еще одну таблетку.

Насколько это эффективно?

По словам Барца, его эффективность в предотвращении беременности составляет от 65% до 85%, в зависимости от того, как скоро вы примете таблетку.

Медная ВМС

Медная внутриматочная спираль или ВМС - это небольшая Т-образная рамка, которая вставляется в матку. Устройство не содержит гормонов, а вместо этого медь удерживает сперматозоиды от яйцеклетки, предотвращая беременность. Это делает ее хорошим вариантом для тех, кто чувствителен к гормональным побочным эффектам или не может принимать гормоны по состоянию здоровья. Медная ВМС может обеспечить

Когда я могу его использовать? Вы можете использовать медную ВМС в качестве экстренной контрацепции до пяти дней (120 часов) после незащищенного секса, но некоторые исследования показали, что она может быть эффективной и в течение 10 дней после этого.

Насколько она эффективна?

Медная ВМС является наиболее эффективным средством экстренной контрацепции, - говорит Дебора Барц, доктор медицины, магистр здравоохранения, гинеколог из больницы Бригам в Бостоне. Он более чем на 99% эффективен в предотвращении беременности и действует так же эффективно в первый день, как и в пятый.

Противозачаточные таблетки

Противозачаточные таблетки - это пероральные противозачаточные средства, содержащие гормоны эстроген и прогестин, которые предотвращают беременность, блокируя выход яйцеклетки из яичников. Хотя эти таблетки обычно принимают как форму ежедневного контроля над рождаемостью, их также можно использовать в качестве экстренной контрацепции после незащищенного секса.

Существует множество различных типов противозачаточных таблеток - в некоторых уровень гормонов меняется каждую неделю, в других - в постоянной дозе ежедневно. По этой причине точное количество таблеток для первой дозы может варьироваться, а вторая доза обычно принимается через 12 часов.

Общая необходимая точная дозировка составляет 200 мкг этинилэстрадиола - компонента эстрогена - и 1 мг прогестерона. Однако не рекомендуется делать это самостоятельно из-за нерегулярности дозирования и высокой вероятности возникновения побочных эффектов. Поговорите со своим гинекологом, чтобы определить, подходит ли вам этот метод.

Когда я могу их использовать?

Такие таблетки эффективны до 72 часов (3 дней) после незащищенного секса, но их рекомендуется использовать только в том случае, если другие методы контрацепции недоступны. Вы также должны использовать его только под руководством врача.

Как и в случае с другими оральными контрацептивами, чем дольше вы ждете приема противозачаточной дозы, тем менее эффективным будет этот метод. Американский колледж акушеров и гинекологов больше не рекомендует этот метод, поскольку он наименее эффективен (в среднем 74%) и имеет высокий риск побочных эффектов, таких как тошнота и рвота.

Какой вид экстренной контрацепции мне подходит?

При выборе средства экстренной контрацепции следует учитывать несколько факторов.

Когда вы в последний раз занимались сексом: негормональные контрацептивы, например медная ВМС, могут действовать до пяти дней после или, возможно, дольше, в то время как большинство гормональных средств ограничены 72 часами.

Вес: если вы весите более 70 кг, таблетки, содержащие левоноргестрел, могут быть менее эффективными.

Доступность: как правило, контрацептивы с левоноргестрелом найти проще всего.