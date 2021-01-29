Эндокринолог сказала, кому опасно есть хурму

Чем вредна хурма и для кого / 1zoom.ru

Хурма богата питательными веществами – но она может быть опасной для здоровья. В первую очередь речь идет о хурме, которая вяжет: такая ягода мешает организму усваивать витамины и может спровоцировать проблемы с кишечником.

"Танины образуют пленку либо липкую массу в пищеварительном тракте, которая может стать причиной запоров… Кроме того, большое количество танинов может помешать организму усваивать витамины и минералы", — цитирует РИА Новости диетолога-эндокринолога Анастасию Калмурзину.

Врач уточнила, что хурма не рекомендована:

малышам до трех лет;

всем, кто страдает геморроем и хроническими запорами (особенно в стадии обострения);

всем, кому делали любые операции на ЖКТ: как на кишечнике, так и на желудке.

Как избавиться от вяжущего вкуса хурмы

Нужно поместить ее в пакет с бананами на один день. Или опустить в теплую воду на 10-12 часов. Можно положить хурму в морозилку.

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Хурма и почки

Хурма известна своими мочегонными свойствами. Польза тут заключается в избавлении от отеков и оперативном выводе жидкости из организма.

"С другой стороны, в стадии обострения пиелонефрита, цистита и других болезней почек, мочевого пузыря, мочевыделительной системы в целом ягоды нужно ограничивать до одной-двух штук в неделю", – добавила эксперт.

Аллергия на хурму

Аллергия на хурму встречается редко. Но в ягоде много йода. Поэтому осторожно есть хурму стоит тем, у кого повышенная чувствительность к этому элекменту.

Калорийность хурмы

Самый сладкий сорт хурмы — "королек", самый несладкий — "китайская" хурма (у нее форма конуса).

Читайте такжеДа, яйца помогают худеть: как их употреблятьВ зависимости от сорта, в 100 граммах хурмы содержится от 66 до 127 калорий – или от 16 до 25 граммов сахара на 100 г продукта. То есть диабетикам этот плод противопоказан.

"Инсулин повышен, и людям с таким диагнозом ягода противопоказана в принципе. Если сахара находятся на приемлемом уровне, можно позволить себе эту ягоду — но только одну штуку в неделю, не больше", — уточнила Калмурзина.

Норма хурмы в день

Даже здоровый человек может съесть максимум одну-две хурмы в день.