Эндокринолог сказала, кому опасно есть хурму

Полезные свойства и противопоказания хурмы, ее калорийность и норма в день – всё это объяснила диетолог-эндокринолог Анастасия Калмурзина.
Хурма богата питательными веществами – но она может быть опасной для здоровья. В первую очередь речь идет о хурме, которая вяжет: такая ягода мешает организму усваивать витамины и может спровоцировать проблемы с кишечником.
"Танины образуют пленку либо липкую массу в пищеварительном тракте, которая может стать причиной запоров… Кроме того, большое количество танинов может помешать организму усваивать витамины и минералы", — цитирует РИА Новости диетолога-эндокринолога Анастасию Калмурзину.
Врач уточнила, что хурма не рекомендована:
- малышам до трех лет;
- всем, кто страдает геморроем и хроническими запорами (особенно в стадии обострения);
- всем, кому делали любые операции на ЖКТ: как на кишечнике, так и на желудке.
Как избавиться от вяжущего вкуса хурмы
Нужно поместить ее в пакет с бананами на один день. Или опустить в теплую воду на 10-12 часов. Можно положить хурму в морозилку.
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Хурма и почки
Хурма известна своими мочегонными свойствами. Польза тут заключается в избавлении от отеков и оперативном выводе жидкости из организма.
"С другой стороны, в стадии обострения пиелонефрита, цистита и других болезней почек, мочевого пузыря, мочевыделительной системы в целом ягоды нужно ограничивать до одной-двух штук в неделю", – добавила эксперт.
Аллергия на хурму
Аллергия на хурму встречается редко. Но в ягоде много йода. Поэтому осторожно есть хурму стоит тем, у кого повышенная чувствительность к этому элекменту.
Калорийность хурмы
Самый сладкий сорт хурмы — "королек", самый несладкий — "китайская" хурма (у нее форма конуса).
Читайте такжеДа, яйца помогают худеть: как их употреблятьВ зависимости от сорта, в 100 граммах хурмы содержится от 66 до 127 калорий – или от 16 до 25 граммов сахара на 100 г продукта. То есть диабетикам этот плод противопоказан.
"Инсулин повышен, и людям с таким диагнозом ягода противопоказана в принципе. Если сахара находятся на приемлемом уровне, можно позволить себе эту ягоду — но только одну штуку в неделю, не больше", — уточнила Калмурзина.
Норма хурмы в день
Даже здоровый человек может съесть максимум одну-две хурмы в день.