УкрРус
  1. Главная
  3. Здоровье

Эндорфины: за что отвечают маленькие "агенты" радости

19 января 2021, 19:32

Эндорфины состоят из большой группы пептидов.

Ученые, анализ
Эндорфины состоят из большой группы пептидов. / Plastikciyiz.biz/

Вы когда-нибудь чувствовали себя великолепно после хорошей тяжелой тренировки? Возможно, вы слышали, что ваш "кайф" вызван крошечными нейрохимическими веществами, выделяемыми вашим телом. Эти нейрохимические вещества называются эндорфинами.

Хотя эндорфины могут улучшить ваше самочувствие после долгой пробежки, нужно знать гораздо больше о роли, которую они играют в регулировании вашего тела.

Слово эндорфин происходит от соединения слов "эндогенный", что означает изнутри тела, и "морфин", который является опиатным болеутоляющим. Другими словами, эндорфины получили свое название, потому что они являются естественными болеутоляющими.

Эндорфины состоят из большой группы пептидов. Они производятся центральной нервной системой и гипофизом. Поскольку эндорфины воздействуют на опиатные рецепторы в нашем мозгу, они уменьшают боль и усиливают удовольствие, в результате чего возникает чувство благополучия.

Читайте такжеЭндорфины: 5 простых способов активировать гормон счастья

Эндорфины высвобождаются в ответ на боль или стресс, но они также высвобождаются во время других действий, таких как еда, упражнения или секс.

Для чего нужны эндорфины?

Не все роли эндорфинов в организме до конца понятны. Мы знаем, что эндорфины важны для уменьшения боли и увеличения удовольствия.

Эндорфины участвуют в наших естественных цепях вознаграждения и связаны с такими важными видами деятельности, как прием пищи, питье, физическая подготовка и половой акт. Эндорфины также повышаются во время беременности. Они сводят к минимуму дискомфорт и боль и максимизируют удовольствие. Это помогает нам продолжать функционировать, несмотря на травмы или стресс.

Поскольку люди естественным образом стремятся получать удовольствие и избегать боли, мы с большей вероятностью займемся делом, если от этого нам будет хорошо. С эволюционной точки зрения это помогает обеспечить выживание.

Люди - существа социальные, и мы процветаем в сообществах. Было показано, что эндорфины также помогают укрепить социальные привязанности. Хотя это, возможно, уже не совсем так, на раннем этапе истории человечества люди, которые держались вместе в социальных группах, были лучше способны выживать и воспроизводиться.

Каковы преимущества эндорфинов?

Способствуя общему чувству благополучия, эндорфины имеют множество преимуществ, в том числе:

Облегчение депрессии

Почти каждый пятый человек в какой-то момент своей жизни будет испытывать депрессию. Многие исследования, которым доверяют, рассматривали упражнения для уменьшения симптомов депрессии, и большинство из этих исследований показали положительную пользу, связанную с упражнениями. Необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять роль эндорфинов в лечении депрессии.

Снижение стресса и беспокойства

Эндорфины могут играть важную роль в снижении стресса и беспокойства. Исследование на мышах показало прямую связь между уровнем эндорфина и тревожным поведением у мышей. Необходимы дополнительные исследования на людях.

Повышение самооценки

Позитивные чувства также заставляют вас чувствовать себя уверенно и оптимистично, повышая тем самым вашу самооценку. В одном небольшом исследовании, доверенном источнику, эндорфины были связаны с высокой самооценкой в ​​небольшой группе мужчин. Требуются гораздо более обширные исследования.

Снижение веса

Роль эндорфинов и других гормонов в регулировании аппетита и приема пищи сложна. Хотя считается, что употребление хорошей пищи увеличивает уровень эндорфина, исследования на животных показали, что более высокий уровень эндорфинов помогает регулировать аппетит. Для выяснения этих эффектов необходимы дополнительные исследования на людях.

Помогает справиться с болью во время родов

Роды могут быть невероятно полезным, но невероятно болезненным опытом. Эндорфины могут немного облегчить роды. Небольшое исследование, проведенное с участием 45 здоровых рожениц, показало, что низкий уровень бета-эндорфина в конце беременности был связан с потребностью в дополнительных обезболивающих во время родов. Для определения точной причины и следствия необходимы дополнительные исследования.

Каковы симптомы дефицита эндорфина?

Недостаточность эндорфина плохо изучена. В целом, если ваше тело не вырабатывает достаточно эндорфинов, у вас могут возникнуть:

  • депрессия
  • беспокойство
  • капризность
  • боли
  • зависимость
  • проблемы со сном
  • импульсивное поведение

Как естественным образом повысить уровень эндорфинов

Необязательно бежать весь марафон, чтобы испытать приятные эффекты выброса эндорфинов. Ваше тело также естественным образом вырабатывает эндорфины, когда вы делаете следующее:

  • есть темный шоколад
  • упражнения (подойдет любая форма упражнений, но упражнения в группе еще лучше)
  • заниматься сексом
  • создавать музыку или искусство
  • танцевать
  • выпить бокал вина
  • получить акупунктуру
  • смеяться
  • наслаждайся своим любимым блюдом
  • получить массаж
  • сходить в сауну
  • съесть что-нибудь острое
  • попробуйте ароматерапию
  • любимый телесериал
  • медитировать
  • волонтер
Сейчас вы просматриваете новость «Эндорфины: за что отвечают маленькие "агенты" радости». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Прижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на КрещениеПрижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на Крещение Названы признаки слабой иммунной системы: когда обращаться к врачуНазваны признаки слабой иммунной системы: когда обращаться к врачу Ученые рассказали, какой природный антисептик лучше остальныхУченые рассказали, какой природный антисептик лучше остальных "Ковидный язык": врачи удивили новым симптомом болезни"Ковидный язык": врачи удивили новым симптомом болезни Зарытое сокровище: топ-5 лучших поз для куннилингусаЗарытое сокровище: топ-5 лучших поз для куннилингуса
Следующий материал

Последние новости

19:54
"Слуга народа" пояснил, как изменятся платежки за газ
19:42
В партии Зеленского рассказали, отменят ли реформу старшей школы Видео
19:42
В Слуге народа резко ответили скандальному главе КСУ Тупицкому Видео
19:32
Эндорфины: за что отвечают маленькие "агенты" радости Видео
19:26
Мелания Трамп нарушила традицию и отказала жене Байдена Видео
Реклама
19:20
Свитера неимоверной красоты с удлиненными рукавами входят в моду на 2021-2022 годы Фото
19:16
Гороскоп на 20 января для всех: солидная прибыль и встреча с человеком мечты Видео
19:05
Женщина с университетским дипломом: назван чемпион среди безработных в Украине Видео
19:04
Языковой скандал: на Закарпатье отменили все региональные языки Видео
18:59
Оправдывал захват Крыма РФ: Киркорову запретили въезд в страну ЕС
18:41
Канал 1+1 купил права на показ нового сезона сериала Ветер любви
18:28
В Украине выросли выплаты на детей: названы новые суммы Видео
18:14
Исчезновение старшей школы в Украине: в МОН разъяснили ситуацию Видео
18:06
После 6 сезона Острых козырьков выйдет полнометражный фильм
18:05
Кинозрада: Госкино разрешило показать в Украине российский фильм Видео
17:54
Душевные поздравления с Крещением своими словами и бесплатные картинки Видео
17:53
Переговоры Зеленского и Путина по Донбассу: названо главное условие России Видео
17:47
MamaRika с мужем уезжает из Киева
17:42
Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в феврале Видео
17:35
Американские санкции против России расширены: названы "жертвы" Видео
Реклама
17:16
Подпольная вакцинация в Киеве: появились подробности Видео
17:15
Смерть после вакцины Pfizer: в США 55 человек скончались после прививки Видео
17:14
У Навального выпустили расследование о роскошном черноморском дворце Путина: в Кремле ответили Видео
16:57
Уход от санкций США: в Германии приняли решение по спасению Северного потока-2 Видео
16:36
Им не страшны крещенские морозы: как простые украинцы и политики купались в ледяной воде Фото Видео
16:23
Синоптик назвал регион Украины, которому грозит зимний погодный удар Видео
16:07
У Кравчука раскрыли условие сделки Украины и России по Донбассу Видео
16:00
"В тундру, на Север, на 20 лет": Жириновский изошел слюной по поводу Навального Видео
15:57
Никитюк рассказала, как Зеленский сделал ее звездой
15:49
Эпидемия коронавируса в Украине: Комаровский сказал, от чего нельзя отказываться
15:31
"Крыголам расчувствовался": в соцсетях высмеяли Порошенко за "наивную" рекламу шоколадки
15:21
В Минфине рассказали о перспективах дефолта в Украине Видео
15:09
"Тело болело два дня": телеведущий испытал на себе традиционное развлечение в Таиланде
15:07
"Шаг назад": эксперт раскритиковал возвращение к регулированию цен на газ
15:03
Министр предупредил, какие убытки грозят Украине из-за Северного потока-2 Видео
14:44
В Минске объявили о записи, опровергающей пленки об убийстве Шеремета Видео
14:41
Сумасшедшая коммуналка: в Сети публикуют квитанции с огромными счетами за отопление Видео
14:34
Символ погибели: Путин во время крещенского купания допустил фатальную ошибку Видео
14:23
Тошнота: домашние способы избавиться от неприятного состояния Видео
14:03
Американский пульмонолог рассказал, от чего зависит тяжесть течения коронавируса Видео
Реклама
13:55
"Мракобесие": Алена Мозговая разозлила Сеть фото с ребенком в Крещение
13:51
ГБР сообщило о подозрении главе КСУ Тупицкому Видео
13:45
"Не дождался порции еды": разгромлен фейк насчет смерти мужчины во Львове
13:38
В Беларуси прокомментировали слухи о бойцах ФСБ на границе с Украиной Видео
13:31
Газпром допустил уничтожение Северного потока-2: у Путина разразились заявлением Видео
13:13
Степанов рассказал, откуда Украина берет ПЦР-тесты Видео
12:35
У Зеленского отреагировали на попытку Тупицкого попасть в здание КСУ Видео
12:19
Красивые поздравления с Днем супруга 2021 – открытки и пожелания для мужа
12:01
В Слуге народа рассказали, кого готовят на пост премьера вместо Шмыгаля Видео
11:54
Пищевая сода: 7 способов использования дома, которые улучшают здоровье Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять