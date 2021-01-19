Эндорфины: за что отвечают маленькие "агенты" радости

Эндорфины состоят из большой группы пептидов. / Plastikciyiz.biz/

Вы когда-нибудь чувствовали себя великолепно после хорошей тяжелой тренировки? Возможно, вы слышали, что ваш "кайф" вызван крошечными нейрохимическими веществами, выделяемыми вашим телом. Эти нейрохимические вещества называются эндорфинами.

Хотя эндорфины могут улучшить ваше самочувствие после долгой пробежки, нужно знать гораздо больше о роли, которую они играют в регулировании вашего тела.

Слово эндорфин происходит от соединения слов "эндогенный", что означает изнутри тела, и "морфин", который является опиатным болеутоляющим. Другими словами, эндорфины получили свое название, потому что они являются естественными болеутоляющими.

Эндорфины состоят из большой группы пептидов. Они производятся центральной нервной системой и гипофизом. Поскольку эндорфины воздействуют на опиатные рецепторы в нашем мозгу, они уменьшают боль и усиливают удовольствие, в результате чего возникает чувство благополучия.

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Эндорфины высвобождаются в ответ на боль или стресс, но они также высвобождаются во время других действий, таких как еда, упражнения или секс.

Для чего нужны эндорфины?

Не все роли эндорфинов в организме до конца понятны. Мы знаем, что эндорфины важны для уменьшения боли и увеличения удовольствия.

Эндорфины участвуют в наших естественных цепях вознаграждения и связаны с такими важными видами деятельности, как прием пищи, питье, физическая подготовка и половой акт. Эндорфины также повышаются во время беременности. Они сводят к минимуму дискомфорт и боль и максимизируют удовольствие. Это помогает нам продолжать функционировать, несмотря на травмы или стресс.

Поскольку люди естественным образом стремятся получать удовольствие и избегать боли, мы с большей вероятностью займемся делом, если от этого нам будет хорошо. С эволюционной точки зрения это помогает обеспечить выживание.

Люди - существа социальные, и мы процветаем в сообществах. Было показано, что эндорфины также помогают укрепить социальные привязанности. Хотя это, возможно, уже не совсем так, на раннем этапе истории человечества люди, которые держались вместе в социальных группах, были лучше способны выживать и воспроизводиться.

Каковы преимущества эндорфинов?

Способствуя общему чувству благополучия, эндорфины имеют множество преимуществ, в том числе:

Облегчение депрессии

Почти каждый пятый человек в какой-то момент своей жизни будет испытывать депрессию. Многие исследования, которым доверяют, рассматривали упражнения для уменьшения симптомов депрессии, и большинство из этих исследований показали положительную пользу, связанную с упражнениями. Необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять роль эндорфинов в лечении депрессии.

Снижение стресса и беспокойства

Эндорфины могут играть важную роль в снижении стресса и беспокойства. Исследование на мышах показало прямую связь между уровнем эндорфина и тревожным поведением у мышей. Необходимы дополнительные исследования на людях.

Повышение самооценки

Позитивные чувства также заставляют вас чувствовать себя уверенно и оптимистично, повышая тем самым вашу самооценку. В одном небольшом исследовании, доверенном источнику, эндорфины были связаны с высокой самооценкой в ​​небольшой группе мужчин. Требуются гораздо более обширные исследования.

Снижение веса

Роль эндорфинов и других гормонов в регулировании аппетита и приема пищи сложна. Хотя считается, что употребление хорошей пищи увеличивает уровень эндорфина, исследования на животных показали, что более высокий уровень эндорфинов помогает регулировать аппетит. Для выяснения этих эффектов необходимы дополнительные исследования на людях.

Помогает справиться с болью во время родов

Роды могут быть невероятно полезным, но невероятно болезненным опытом. Эндорфины могут немного облегчить роды. Небольшое исследование, проведенное с участием 45 здоровых рожениц, показало, что низкий уровень бета-эндорфина в конце беременности был связан с потребностью в дополнительных обезболивающих во время родов. Для определения точной причины и следствия необходимы дополнительные исследования.

Каковы симптомы дефицита эндорфина?

Недостаточность эндорфина плохо изучена. В целом, если ваше тело не вырабатывает достаточно эндорфинов, у вас могут возникнуть:

депрессия

беспокойство

капризность

боли

зависимость

проблемы со сном

импульсивное поведение

Как естественным образом повысить уровень эндорфинов

Необязательно бежать весь марафон, чтобы испытать приятные эффекты выброса эндорфинов. Ваше тело также естественным образом вырабатывает эндорфины, когда вы делаете следующее: