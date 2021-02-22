Эпидемиолог предупредил, когда коронавирус разбушуется

Число больных коронавирусом серьезно возрастет осенью, спрогнозировал эпидемиолог / Reuters

Доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог и президент компании DiaPrep System Inc. (США) Михаил Фаворов поделился, что коронавирус COVID-19 является сезонным заболеванием.

К концу зимы заболеваемость коронавирусом будет очень низкой, а в октябре количество больных серьезно увеличится, рассказал ученый в комментарии УНН.

Собеседник отметил, что из-за этого нужно проходить вакцинацию от COVID-19.

"...Заболеваемость пошла на спад с середины января, а к концу зимы сезон совсем закончится, и заболеваемости почти не будет… в следующем октябре опять будет существенный подъем", – предупредил профессор.

Ранее доктор медицинских наук и профессор – инфекционист Ольга Голубовская – прогнозировала, что в Украине ситуация с коронавирусом может улучшиться ближе к марту.

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