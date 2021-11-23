Эпидемиолог предупредила украинцев об опасности нового штамма гриппа

Грипп в Украине / соцсети

Грипп в Украине начал набирать обороты. Медики ожидают в ноябре-декабре всплеск гриппа, и этот штамм будет довольно опасным.

Как рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская, в 2020 году коронавирус и карантинные ограничения фактически вытеснил грипп из жизни украинцев.

Однако в этом сезоне он снова появился, и в конце 2021 года возможна волна гриппа.

Симптомы гриппа в 2021 году

"Противоэпидемические мероприятия одинаковые как для COVID-19, так и для гриппа, однако вакцинированные иногда не соблюдают их. В то же время против гриппа большая часть не вакцинирована, поэтому считают, что в 2021 году он будет более распространен, чем в прошлом", - подчеркнула Мухарская.

Она добавила, что на начальных стадиях заболевания отличить грипп от коронавируса весьма сложно, так как симптомы очень похожи:

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Сильная головная боль и высокая температура

Слабость

Боль в мышцах

Ломота в теле

Озноб и лихорадка

Медик подчеркнула, что при появлении симптомов, нужно обязательно обратиться к врачу и поставить правильный диагноз.

Оба заболевания имеют разные клинические проявления и нельзя терять драгоценное время, чтобы начать правильное лечение быстро.

Кроме того, при повышенной температуре, насморке, кашле, болях в горле – очень важно оставаться дома.

Вакцинироваться от гриппа или коронавируса в период любого острого вирусного заболевания противопоказано.

Напомним, ранее медики назвали симптомы коронавируса, при которых нужно неотлагательно ехать в больницу. В противном случае можно оказаться в реанимации.

Также ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.

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