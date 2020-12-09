УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Эпидуральная анестезия: побочные эффекты и факторы риска

9 декабря 2020, 22:57

Хотя побочные эффекты возникают нечасто, есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание

1607547395-7752.jpg
Хотя побочные эффекты возникают нечасто, есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание/Pixabay

Целью эпидуральной инъекции является облегчение боли при межпозвоночной грыже и схваток во время родов.

Местные анестетики, обычно называемые обезболивающими, и противовоспалительные стероиды, вводимые в эпидуральное пространство во время инъекции, уменьшают воспаление и отек вокруг нервных корешков, вызывающие боль в спине, по данным Центра лечения боли в Падуке.

Выступы дисков в позвоночнике могут сдавливать нервы, выходящие из спинного мозга через эпидуральное пространство, вызывая боль. Пространство за пределами твердой мозговой оболочки, также известное как покрытие спинного мозга, является эпидуральным пространством и покрывает всю длину спинного мозга.

Читайте такжеКак запустить процесс родов: названы домашние способы

Когда нервы из эпидурального пространства раздражаются или сдавливаются, боль может распространяться в спину, шею и ноги. Расположение инъекции зависит от того, какой нерв поражен.

Хотя побочные эффекты возникают нечасто, есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание после эпидуральной анестезии.

Головная боль

Головная боль после прокола, также называемая головной болью в позвоночнике, возникает, когда спинномозговая жидкость вытекает из колотой раны, оставленной проникновением иглы в твердую мозговую оболочку, и может длиться неделями.

По данным "Understanding Medical Surgical Nursing" Линды Уильямс и Паулы Хоппер, головные боли в позвоночнике составляют от 10 до 40 процентов всех выполняемых эпидуральных вмешательств.

Лежание на горизонтальной поверхности и прилив жидкости могут помочь облегчить боль, но если головная боль не проходит, может потребоваться лечение кровью, чтобы остановить утечку жидкости.

Симптомы головной боли в позвоночнике могут включать постоянную головную боль и светобоязнь, также называемую двоением в глазах.

Повреждение нерва

Всякий раз, когда игла проходит рядом с нервами и спинным мозгом, возможно повреждение нерва. Если инъекционная игла касается нервов или спинного мозга, появляются неврологические признаки, такие как острая стреляющая боль.

По данным клиники Мэйфилд, повреждение нервов, вызванное эпидуральной анестезией, очень редко, и любая мышечная слабость или онемение обычно проходят в течение восьми часов после инъекции.

Инфекция

Как и при всех процедурах, инфекция представляет собой возможный риск при эпидуральных инъекциях стероидов, но, по данным Bigbackpain.com, приводит только к примерно 2 процентам инъекций. Диабетики и другие люди с ослабленной иммунной системой более восприимчивы к инфекции. Кожные инфекции могут переходить в эпидуральное пространство и распространяться повсюду, проявляя симптомы покраснения, тепла, дренажа и боли в месте инъекции. Обычно для этого врачи назначают антибиотики.

Снижение плотности костей

По данным клиники Майо, уменьшение плотности костей может происходить при применении эпидуральной анестезии при болях в спине и шее. Кортикостероиды, естественный гормон, содержащийся в организме, вводимый при эпидуральной анестезии, повышают естественный уровень тела и могут влиять на костные клетки, повышая риск перелома костей.

Другие побочные эффекты стероидов и риски

Боль при грыже межпозвоночного диска может усилиться или остаться прежней после эпидуральной инъекции, а также вызвать другие вторичные проблемы, такие как:

  • аллергическая реакция на лекарство
  • эпидуральная гематомаинфаркт спинного мозга
  • прокол артерии
  • падение артериального давления
  • повышенный уровень сахара в крови у диабетиков

беременность здоровье
Сейчас вы просматриваете новость «Эпидуральная анестезия: побочные эффекты и факторы риска». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Анализ крови: 10 самых важных показателейАнализ крови: 10 самых важных показателей Льняное семя для здоровья: 5 научных доказательствЛьняное семя для здоровья: 5 научных доказательств Высокий сахар в крови: опасные алкогольные напитки-"провокаторы"Высокий сахар в крови: опасные алкогольные напитки-"провокаторы" Почему в отношениях пропадает секс: психолог назвала главные причиныПочему в отношениях пропадает секс: психолог назвала главные причины Названо количество детей, которое ускоряет старение для женщиныНазвано количество детей, которое ускоряет старение для женщины
Следующий материал

Последние новости

23:05
Ресторанам и кафе разрешили работать дольше, но с ограничением
22:57
Эпидуральная анестезия: побочные эффекты и факторы риска Видео
22:40
Удивительно: секс-эксперт рассказала, сколько должен длиться хороший секс Видео
22:38
Выборы в США: YouTube удалит все видео о фальсификациях Видео
22:35
В Минобороны прояснили вопрос с назначением журналиста Бутусова Видео
Реклама
22:24
К чему снится измена мужа: толкование сна Видео
22:09
Арахис: польза и вред для здоровья Видео
22:01
Мэр Одессы заболел коронавирусом Видео
21:27
"Что ты творишь?": Настя Ивлеева сменила стиль и удивила красотой в откровенном наряде
21:27
"Ужасно думать": в ВОЗ рассказали, как не подхватить COVID-19 на праздники
21:19
Зеленский сделал заявление о России и назвал условие на пути к миру на Донбассе Видео
21:04
Гороскоп на 10 декабря для всех: особое покровительство и тревожный звоночек Видео
20:57
Кабмин перечислил условия приема в вузы в 2021 году Видео
20:50
Конец коронавируса в Украине: врач назвал условие для возвращения к нормальной жизни Видео
20:42
Что с Еленой Кондулайнен после инсульта - появились подробности
20:27
Разумков поведал о графике работы Рады во время локдауна
20:08
Увольнение судей КСУ и удар по е-декларациям: Зеленский обратился к Верховной Раде Видео
20:00
Медик перечислил симптомы тяжелой формы COVID-19 Видео
19:59
История бранных слов - Николас Кейдж расскажет все о мате Видео
19:38
Кравчук сделал неожиданное заявление о плане "Б" по Донбассу Видео
Реклама
19:21
4 побочных эффекта интервального голодания, на которые следует обратить внимание Видео
19:20
Милла Йовович и Пол Андерсон ответили на скандал вокруг Охотника на монстров
19:20
В Тернопольской области упал самолет, есть жертва Видео
19:12
Ложь в е-декларациях: в ЕС выдвинули новое требование Украине Видео
18:55
У Путина ответили на отказ Турции покупать российскую вакцину от коронавируса Видео
18:50
В моду на зиму вошли замшевые сумки, которыми хочется завладеть - фото Фото Видео
18:47
Кабмин согласовал приватизацию 18 предприятий Укроборонпрома Видео
18:45
Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея
18:20
Врач назвал симптом Альцгеймера, связанный с одеждой Видео
18:05
Турция отказалась от закупки российской вакцины от C0VID-19
18:04
Карантин в Украине продлен до 1 марта: стали известны детали Видео
18:04
Почему в отношениях пропадает секс: психолог назвала главные причины Видео
17:57
Создатель Робота Чаппи и Район 9 снимает фильм ужасов, о котором не говорят
17:13
Путина наделили пожизненной неприкосновенностью в России Видео
17:05
Солнечное затмение 14 декабря 2020: когда будет пик, и кому ждать знаковые события
17:00
В Израиле убили руководителя операции по ликвидации "отца иранской бомбы" - СМИ Видео
16:49
Новый карантин в Украине: в Кабмине сделали заявление о работе транспорта Видео
16:45
Появился рейтинг лучших сериалов 2020 от IMDb
16:06
В киевском городке Гарри Поттера споет ONUKA Видео
15:45
Иран дал заднюю в вопросе выплат семьям погибших в катастрофе МАУ - МИД Видео
Реклама
15:40
Локдаун в Украине введут с начала января: Шмыгаль назвал даты Видео
14:57
У Путина раскрыли новые планы по Нормандскому формату Видео
14:22
Тони Блэр призвал Украину во всём советоваться с США Видео
14:22
Поездки в условиях пандемии: назван самый безопасный общественный транспорт Видео
14:02
Европейский Союз выделил Украине транш на 600 миллионов евро - Шмыгаль Видео
13:56
Инфекционист объяснил, почему умирают испытатели вакцины от коронавируса Видео
13:36
Отличный крем-суп с брынзой и цветной капустой – рецепт от диетолога Видео
13:16
Синоптические армии наломают дров в Украине, их бой скажется на самочувствии Видео
13:05
У  Путина жестко отреагировали на резолюцию ООН по Крыму Видео
12:42
Королева Елизавета II впервые собрала семью на карантине - трогательные кадры Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять