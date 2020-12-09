Эпидуральная анестезия: побочные эффекты и факторы риска

Хотя побочные эффекты возникают нечасто, есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание/Pixabay

Целью эпидуральной инъекции является облегчение боли при межпозвоночной грыже и схваток во время родов.

Местные анестетики, обычно называемые обезболивающими, и противовоспалительные стероиды, вводимые в эпидуральное пространство во время инъекции, уменьшают воспаление и отек вокруг нервных корешков, вызывающие боль в спине, по данным Центра лечения боли в Падуке.

Выступы дисков в позвоночнике могут сдавливать нервы, выходящие из спинного мозга через эпидуральное пространство, вызывая боль. Пространство за пределами твердой мозговой оболочки, также известное как покрытие спинного мозга, является эпидуральным пространством и покрывает всю длину спинного мозга.

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Когда нервы из эпидурального пространства раздражаются или сдавливаются, боль может распространяться в спину, шею и ноги. Расположение инъекции зависит от того, какой нерв поражен.

Хотя побочные эффекты возникают нечасто, есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание после эпидуральной анестезии.

Головная боль

Головная боль после прокола, также называемая головной болью в позвоночнике, возникает, когда спинномозговая жидкость вытекает из колотой раны, оставленной проникновением иглы в твердую мозговую оболочку, и может длиться неделями.

По данным "Understanding Medical Surgical Nursing" Линды Уильямс и Паулы Хоппер, головные боли в позвоночнике составляют от 10 до 40 процентов всех выполняемых эпидуральных вмешательств.

Лежание на горизонтальной поверхности и прилив жидкости могут помочь облегчить боль, но если головная боль не проходит, может потребоваться лечение кровью, чтобы остановить утечку жидкости.

Симптомы головной боли в позвоночнике могут включать постоянную головную боль и светобоязнь, также называемую двоением в глазах.

Повреждение нерва

Всякий раз, когда игла проходит рядом с нервами и спинным мозгом, возможно повреждение нерва. Если инъекционная игла касается нервов или спинного мозга, появляются неврологические признаки, такие как острая стреляющая боль.

По данным клиники Мэйфилд, повреждение нервов, вызванное эпидуральной анестезией, очень редко, и любая мышечная слабость или онемение обычно проходят в течение восьми часов после инъекции.

Инфекция

Как и при всех процедурах, инфекция представляет собой возможный риск при эпидуральных инъекциях стероидов, но, по данным Bigbackpain.com, приводит только к примерно 2 процентам инъекций. Диабетики и другие люди с ослабленной иммунной системой более восприимчивы к инфекции. Кожные инфекции могут переходить в эпидуральное пространство и распространяться повсюду, проявляя симптомы покраснения, тепла, дренажа и боли в месте инъекции. Обычно для этого врачи назначают антибиотики.

Снижение плотности костей

По данным клиники Майо, уменьшение плотности костей может происходить при применении эпидуральной анестезии при болях в спине и шее. Кортикостероиды, естественный гормон, содержащийся в организме, вводимый при эпидуральной анестезии, повышают естественный уровень тела и могут влиять на костные клетки, повышая риск перелома костей.

Другие побочные эффекты стероидов и риски

Боль при грыже межпозвоночного диска может усилиться или остаться прежней после эпидуральной инъекции, а также вызвать другие вторичные проблемы, такие как: