"Эпоха пандемий": иммунолог предупредил о невиданных вирусах

Пора готовиться к новым пандемиям, полагает профессор / Reuters

Иммунолог и профессор Янко Николич-Жугич, который работает в США, предупредил, что возможна новая пандемия.

Из-за того, что человечество вторгается на новые территории и пытается их насильно колонизировать, возможно столкновение с невиданными вирусами, рассказал врач в интервью Украинской правде, отвечая на вопрос, вероятно ли вступление в эпоху пандемий.

По словам собеседника, наступило время готовиться к новым пандемиям.

"Пока человечество продолжает вторжение на новые территории с попытками насильно колонизировать и окультурить их, мы будем иметь дело с опасностью и невиданными ранее вирусами", – предупредил медик.

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