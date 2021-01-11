"Эпоха пандемий": иммунолог предупредил о невиданных вирусах

Человечеству грозит опасность по одной причине, полагает врач.
Иммунолог и профессор Янко Николич-Жугич, который работает в США, предупредил, что возможна новая пандемия.
Из-за того, что человечество вторгается на новые территории и пытается их насильно колонизировать, возможно столкновение с невиданными вирусами, рассказал врач в интервью Украинской правде, отвечая на вопрос, вероятно ли вступление в эпоху пандемий.
По словам собеседника, наступило время готовиться к новым пандемиям.
"Пока человечество продолжает вторжение на новые территории с попытками насильно колонизировать и окультурить их, мы будем иметь дело с опасностью и невиданными ранее вирусами", – предупредил медик.
Пандемия коронавируса COVID-19 и борьба с заболеванием – что нужно знать
- Пандемия COVID-19 стартовала в марте 2020 года. Было ограничено международное сообщение, ряд стран мира ввели карантин. Началась разработка вакцины.
- Препарат от коронавируса создали несколько компаний.
- Великобритания стала первой страной в мире, в которой одобрили один из препаратов. В Британии 8 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса.
- Потом вакцину от COVID-19 одобрили в Евросоюзе. В странах ЕС прививки от коронавируса массово начали делать с 27 декабря.
Автор: Екатерина Присяжнюк