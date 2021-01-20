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Эректильная дисфункция может быть симптомом опасного заболевания

20 января 2021, 19:53

Примерно 40 процентов мужчин в возрасте 40 лет страдают эректильной дисфункцией.

Травма пениса
Примерно 40 процентов мужчин в возрасте 40 лет страдают эректильной дисфункцией / ONsalus

Высокий уровень холестерина встречается гораздо чаще, чем многие думают, и может влиять на сексуальную активность мужчины. Сексуальная активность - важная часть качества жизни мужчин, но эректильная дисфункция влияет на другие аспекты личности, включая депрессию, сексуальную активность и самооценку.

Примерно 40 процентов мужчин в возрасте 40 лет страдают эректильной дисфункцией. Может ли эта проблема быть из-за высокого холестерина?

По информации WebMD, высокий уровень холестерина в крови не имеет явных симптомов, но может увеличить риск состояний, которые имеют симптомы, включая стенокардию, высокое кровяное давление, инсульт и другие заболевания кровообращения.

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Если у вас развиваются симптомы сердечного заболевания, инсульта или атеросклероза в других кровеносных сосудах, присутствует левосторонняя боль в груди, давление или переполнение, головокружение, нетвердая походка, невнятная речь или боль в нижних конечностях, это может быть предупреждением.

Любое из этих состояний может быть связано с высоким уровнем холестерина, и каждое требует немедленного медицинского вмешательства.

"У мужчин импотенция может быть вызвана артериями, пораженными повышенным уровнем холестерина в крови". По информации Boston Medical Group, последствия высокого холестерина у мужчин могут отрицательно сказаться на его сексуальной жизни.

"Почему высокий уровень холестерина приводит к эректильной дисфункции?

Высокий холестерин и эректильная дисфункция - это, казалось бы, не связанные друг с другом состояния, которые на самом деле идут рука об руку.

Как работает эрекция? После сексуальной стимуляции у мужчин прикосновением или разумом тело выделяет химические вещества, которые вызывают расслабление артерий полового члена (кавернозных тел).

Артерии расширяются, заставляя кавернозные тела наполняться кровью.

В результате пенис становится более жестким и удлиненным. Эрекция стихает после прекращения стимуляции или после оргазма. Наиболее частой причиной эректильной дисфункции является атеросклероз, то есть сужение кровеносных сосудов.

Многие вещи могут привести к атеросклерозу, в том числе высокий уровень холестерина.

Это связано с тем, что высокий уровень холестерина в крови может вызвать накопление холестерина в артериях, что, в свою очередь, может сузить эти кровеносные сосуды.

Исследования также обнаружили связь между эректильной дисфункцией и высоким уровнем холестерина, который также известен как гиперхолестеринемия. Статины - это лекарства, используемые для снижения уровня холестерина, сообщает Healthline.

Сайт продолжает: "В 2071 исследовании на крысах исследователи отметили улучшение эректильной функции после лечения высокого уровня холестерина аторвастатином (липитором). Уровень липидов остался неизменным. Исследователи пришли к выводу, что улучшение эректильной функции было результатом не снижения уровня холестерина, а, скорее, улучшения эндотелия".

Эндотелий - это внутренняя поверхность кровеносных сосудов. В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке США Национальных институтов здоровья, были проанализированы статины и эректильная дисфункция.

Сосуществование эректильной дисфункции с сердечно-сосудистыми заболеваниями и особенно ишемической болезнью сердца, проистекающее из общности факторов риска, упомянутых выше, привело к увеличению использования статинов у пациентов с эректильной дисфункцией", - отмечается в исследовании.

Далее в нем говорится: "Кроме того, пациенты без эректильной дисфункции, которые подходят для лечения статинами, должны быть уверены в связи терапии статинами с эректильной дисфункцией.

"Изменение образа жизни важно как для здоровья сердечно-сосудистой системы, так и для улучшения эректильной функции. Таким образом, данные доступных в настоящее время рандомизированных исследований указывают на небольшое улучшение эректильной функции при применении статинов. Это означает, что необходимы дальнейшие исследования эректильной функции со статинами.

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