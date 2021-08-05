Еще одно исследование подтвердило важность для здоровья этого рациона

В двух новых наблюдательных исследованиях рассматривались преимущества диет, ориентированных на растения. / Pixabay

Медицинские работники часто рекомендуют включать в свой рацион больше свежих цельных продуктов. Употребление натуральных продуктов, а не продуктов с высокой степенью переработки, может иметь множество преимуществ для здоровья.

В двух новых наблюдательных исследованиях рассматривались преимущества диет, ориентированных на растения. В обоих исследованиях наблюдали за участниками более десяти лет, чтобы отслеживать тенденции в отношении здоровья и выбора продуктов питания, сообщает Medical News Today.

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Рекомендации Министерства сельского хозяйства США по питанию

Министерство сельского хозяйства США (USDA) устанавливает диетические рекомендации более 100 лет. Хотя со временем правила менялись, Министерство сельского хозяйства США уже давно сосредоточено на употреблении в пищу продуктов, содержащих питательные вещества, необходимые для поддержания хорошего здоровья.

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В настоящее время Министерство сельского хозяйства США рекомендует, чтобы индивидуальная диета состояла из следующего:

фрукты

овощи

зерна

белок

молочные продукты

Основываясь на ежедневной диете в 2000 калорий, Министерство сельского хозяйства США предлагает людям съедать 2 чашки фруктов, 2,5 чашки овощей, злаки, белковая пища и 3 чашки молочных продуктов.

Это также говорит о том, что люди могут варьировать свои источники белка и время от времени употреблять постные блюда.

Исследование диеты в молодом возрасте

Первое новое исследование под названием "Растительная диета и риск сердечно-сосудистых заболеваний в молодом и среднем возрасте" опубликовано в Журнале Американской кардиологической ассоциации.

Исследователи в этом исследовании отслеживали почти 5000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, когда оно началось. Исследование длилось 32 года.

На момент начала исследования ни у кого из участников не было проблем с сердцем. На протяжении многих лет врачи оценивали состояние здоровья участников, спрашивали о еде, которую они ели, и выставляли им оценку качества диеты.

К концу исследования почти у 300 человек развились сердечно-сосудистые заболевания. Более того, после внесения поправок на различные факторы, включая расу, пол и уровень образования, исследователи также обнаружили, что у людей с наиболее растительной диетой и более высоким показателем качества диеты вероятность развития сердечных заболеваний на 52% ниже, чем у тех, кто придерживается наименьшего количества диет. растительные диеты.

"Богатая питательными веществами диета, ориентированная на растения, полезна для здоровья сердечно-сосудистой системы. Диета, ориентированная на растения, не обязательно является вегетарианской ", - говорит доктор Юни Чой, один из авторов исследования молодых взрослых.

Доктор Чой - научный сотрудник Школы общественного здравоохранения Миннесотского университета в Миннеаполисе.

"Люди могут выбирать среди растительных продуктов, которые максимально приближены к натуральным и не подвергаются высокой степени обработки. Мы думаем, что люди могут время от времени в умеренных количествах включать продукты животного происхождения, такие как нежирная птица, нежирная рыба, яйца и обезжиренные молочные продукты ", - говорит д-р Чой.

Кристин Киркпатрик, диетолог со степенью магистра управления здоровьем и основатель KAK Consulting, рассказала Medical News Today об исследовании.

"Данные, представленные в этом исследовании, согласуются с предыдущими исследованиями растительных диет, долголетия и метаболического здоровья", - сказал Киркпатрик.

"Я не удивлена ​​результатами, - сказала она, - и, возможно, вывод состоит в том, что никогда не слишком поздно или рано начинать растительную диету".