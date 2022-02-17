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Если тело утром "деревянное": почему после сна все болит и как это исправить

17 февраля 2022, 05:45

Если у вас по утрам скованность в суставах и мышцах, достаточно будет выполнить ряд упражнений, чтобы убрать эти неприятные ощущения.

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Почему после сна все болит и как это исправить/ ua.depositphotos.com, woman.rambler.ru

Знакома ли вам ситуация, когда вы просыпаетесь утром и чувствуете, что ваше тело просто зажато или всё болит? Такие случаи нередки среди людей разного возраста.

Скованность мышц и суставов утром после сна может не указывать на какие-то серьезные проблемы со здоровьем, а просто быть надоедливой особенностью вашего утра. Такие ощущения объясняются тем, что за ночь уменьшается количество веществ, которые смазывают суставы, и изменяется состав веществ в мышцах, пишет The New York Times. Так, если человек длительное время не двигается и находится в одной позе, или когда температура его тела падает (что также происходит во время сна), затем он будет чувствовать скованность в мышцах и суставах – будто они одеревенели, а также боль в мышцах.

Есть ряд приемов, которые помогут избавиться от ощущения скованности в суставах и мышцах по утрам, а также в ситуациях, если у вас после сна болит всё тело.

1. Разминка в постели

Можно сделать небольшую разминку, даже не вставая с кровати. Лежа на спине, широко потянитесь руками и ногами и противоположные направления. Затем попробуйте осторожно сгибать и разгибать суставы – по очереди локти, колени, запястья и так далее.

2. Легкая разминка для всего тела

Если вы всё еще чувствуете скованность после того, как встали с постели, попробуйте маршировать на месте, а также продолжать сгибать и разгибать те суставы, в которых не прошло ощущение скованности.

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В случае, если у вас ощущается напряженность и скованность в спине и боках, можете попробовать мягкую растяжку, которая направлена именно на них. Например, медленно нагибайтесь вперед и тянитесь пальцами рук к пальцам ног – не стоит перенапрягаться, наклоняйтесь настолько, насколько вам позволяет ваше тело.

3. Попробуйте позаниматься йогой

Регулярная практика йоги может быть эффективной для уменьшения дискомфорта в суставах и мышцах, а также ослабления постоянной боли в спине. Делайте те упражнения, которые вам под силу, не перенапрягаясь.

Зарядку или занятия по йоге можно себе запланировать даже в течение дня – не обязательно только после пробуждения. Ведь регулярные занятия в любое время дня помогут уменьшить скованность тела по утрам.

Если вы сидите за компьютером на работе, старайтесь двигаться и менять положение тела в течение дня, а также устраивать себе физкультминутки.

Если же вы просыпаетесь утром и чувствуете боль в определенной части тела, стоит обратить внимание, в какой позе вы спите каждую ночь. Возможно, вашему телу эта поза некомфортна. Если же после сна болит шея, обратите внимание, на какой подушке вы спите, не высоковата или низковата она для вас. Когда вы спите на боку, ваша подушка должна поддерживать голову, чтобы шея была на одной линии с позвоночником.

Когда стоит обратиться к врачу

Если скованность в суставах или мышцах длится более часа после того, как вы встали с постели, или сохраняется в течение недель или даже месяцев, вам следует проконсультироваться с врачом. Также лучше обратиться к врачу, если вы регулярно растягиваетесь и делаете физические упражнения, но всё еще чувствуете хроническую стянутость в течение дня.

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