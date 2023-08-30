УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Если засыпаете "на ходу": 10 причин, почему постоянно хочется спать

Алёна Воронина
30 августа 2023, 00:01 обновлено 30 августа, 00:01
36
В некоторых случаях постоянная сонливость указывает на недосып или усталость, но в некоторых может быть симптомом болезни, из-за которой нужно пойти к врачу.
Сон, сонливость
Почему постоянно хочется спать/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Если вы часто задаете себе вопрос, почему постоянно хочется спать и нет сил, или у вас возникают другие проблемы со сном, не стоит игнорировать такие признаки. Нередко сонливость возникает просто потому, что человек переутомлен, спит недостаточное количество времени, или этот сон некачественный.

Но не всегда всё так просто – в некоторых случаях это может быть симптомом какой-то болезни. Поэтому стоит наладить свой режим сна, но в случае, если сонливость не исчезает, обязательно обратиться к врачу.

1. Недосып

Постоянная сонливость может быть вызвана различными болезнями, но довольно часто причина может быть намного проще – обычный недосып. Стоит отрегулировать количество сна и следить за тем, чтобы ежедневно тратить на это важное дело от 7 до 9 часов.

видео дня

Но на недосып может влиять не только количество сна, но и качество. Например, хорошо выспаться могут мешать свет, шум, неудобная кровать или некомфортная температура.

2. Сидячий образ жизни

Те люди, которые мало двигаются, чаще сталкиваются с проблемами со сном и сонливостью.

3. Физическое переутомление

Если человек очень устал физически из-за тяжелой физической работы или активных занятий спортом, также могут возникнуть проблемы со сном и дневная сонливость.

4. Нарушение циркадных ритмов сна

Циркадные ритмы – это своеобразные внутренние часы, которые регулируют засыпание и пробуждение. Эти ритмы могут быть сбиты с толку, если человек постоянно засыпает и просыпается в разное время. Если есть сбой, то может либо возникать сонливость еще вечером, либо даже поздно ночью еще не хочется спать. Как следствие – у человека может развиваться недосып, если, например, он не может заснуть до 3 часов ночи, а утром уже нужно быть на работе.

5. Слишком много простых углеводов

То, что мы едим, тоже очень сильно влияет на сон и его сбои. Например, быстрые углеводы, которые содержатся в картофеле, белом рисе, сладостях и т.д., быстро насыщают организм глюкозой и вызывают прилив сил. Но этот эффект краткосрочный, и уже за короткий промежуток времени уровень энергии снова падает, появляется слабость и сонливость. Поэтому лучше есть сложные углеводы, которые дают энергию на долгий период времени.

6. Неправильная диета

Сонливость могут вызывать не только простые углеводы, но и другие продукты. Среди них – алкоголь, много чая или кофе, специи, острые продукты, тяжелая еда на ужин, жирные продукты и "тяжелые" сорта мяса перед работой.

7. Недостаток витаминов

Если постоянно хочется спать, это может указывать на недостаток витаминов в организме. В частности, подобный эффект может вызвать недостаточное количество таких витаминов, как B1, B2, B3, B5, B6, B9, B8, B12, D, C, железо.

8. Синдром хронической усталости

Такой диагноз может поставить только врач. Согласно различным исследованиям, этот синдром диагностирован у 0,006% -3% населения мира. При этом среди людей, имеющих синдром хронической усталости, вдвое больше женщин, чем мужчин. Чаще всего синдром выявляют у людей старше 40 лет.

9. Лекарства, вызывающие сонливость

Если вы принимаете какие-то лекарства, стоит внимательно прочитать инструкцию, в которой должно быть указано, какие побочные действия вызывают эти медикаменты.

10. Болезни

Но не всегда сонливость днем может быть следствием лишь недосыпа, сильной усталости или других вышеперечисленных факторов. В части случаев сонливость может быть симптомом какого-то заболевания. Если вы нормализовали режим сна, позаботились о том, чтобы не переутомляться и получать нужные витамины, а этот симптом всё равно не проходит – тогда лучше обратиться к врачу.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
сон интересные новости
Реклама

Главное за день

"Все произошло практически на старте": в ВСУ раскрыли детали авиакатастрофы под Житомиром

"Все произошло практически на старте": в ВСУ раскрыли детали авиакатастрофы под Житомиром

22:22 Украина
ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 с начала контрнаступления - Forbes

ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 с начала контрнаступления - Forbes

21:48 Украина
Украина получит новую партию "Джавелинов" и ракет к ПВО: США выделили пакет помощи

Украина получит новую партию "Джавелинов" и ракет к ПВО: США выделили пакет помощи

21:15 Мир
Все главные новости

Последние новости

00:28

Головоломка, которую невозможно разгадать: надо найти плюшевого мишку за 19 секунд

00:01

Если засыпаете "на ходу": 10 причин, почему постоянно хочется спать

29 августа, вторник
23:51

"Спасаюсь": Сумская оказалась в больнице

23:07

Тина Кароль сожгла Кремль на своём концерте

22:47

Пригожин жив и готовит месть Путину за убийство своего двойника - Daily Mail

Путин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - ЯковенкоПутин проведет выборы и продолжит воевать, его остановит только смута - Яковенко
22:44

Наталья Варлей впервые сделала заявление про войну в Украине

22:32

Слухи про роман правда?: экс-холостяка Заливако засекли на месте ДТП с Квитковой

22:22

"Все произошло практически на старте": в ВСУ раскрыли детали авиакатастрофы под Житомиром

22:20

"Такая суровая реальность": Черник ответил, могут ли мобилизовать всех украинцев

Реклама
21:48

ВСУ потеряли пять танков Leopard 2 с начала контрнаступления - Forbes

21:47

"Московская" дочь Ольги Сумской снялась в главной роли в российском сериале

21:15

Украина получит новую партию "Джавелинов" и ракет к ПВО: США выделили пакет помощи

21:03

"Безупречно": у Зеленского с сарказмом отреагировали на "тайные похороны" Пригожина

20:59

В Днепре патрульный застрелил мужчину: детали

20:39

Легендарная советская актриса госпитализирована с поражением мозга

20:34

Как убрать налет на языке: можно и в домашних условиях

20:31

Как назвать брелок на украинском: популяризатор языка озвучил колоритное слово

19:36

"Отбросили оккупантов": генерал раскрыл об успешном продвижении ВСУ на фронте

19:33

"Враг оказался в ловушке": ВСУ мощно продвигаются под Бахмутом - Минобороны

19:10

Где и как будут хоронить Пригожина и Уткинамнение

Реклама
18:30

Как сказать на украинском "по крайней мере": Авраменко отметил, какую ошибку делают все

17:54

В Полтаве блогер плюнул в ветерана войны и обматерил: полиция открыла делоВидео

17:39

Как разморозить курицу в воде: невероятно быстрый и безопасный способ

17:39

ВСУ подняли флаг Украины на левом берегу ХерсонщиныВидео

17:31

Суженый примчится, как стрела: приметы, предвещающие быстрое замужество

17:28

Заворотнюк-старшая вышла в свет и с размахом отметила День рождения

16:53

"Военное положение в России": эксперт раскрыл, прибегнет ли Путин к всеобщей мобилизацииВидео

16:47

США с союзниками готовят проект долгосрочной военной поддержки Украины – СМИ

16:41

Неудачники сентября-2023: астролог Росс назвал 4 знака, которых ждут проблемыВидео

16:26

Пролежит до весны: повара рассказали, где лучше всего хранить чеснок и лук

16:25

Девушка покрасила волосы буряком и показала, что из этого вышло

16:02

4 знаков зодиака ждет суперский сентябрь: астролог назвал счастливчиков месяцаВидео

16:00

Молоко не нужно: обладатель звезды Мишлен поделился рецептом идеального скрэмблаВидео

15:40

На украинских заправках подорожал бензин: сколько теперь стоит литр

15:20

Устранение Путина: эксперт раскрыл вероятный сценарий бунта силовиков в РФ

15:18

"Взлет-посадка" закончилась крушением: на Урале разбился Ми-8 ФСБ с экипажемВидео

15:14

Женщина показала, что делать, если полотенца воняют даже после стирки

15:06

Уинстон Черчилль - цитаты о войне, о России и об удаче

14:55

В Украине на 3 дня похолодает и будут дожди, потом – снова жара: где в сентябре ждать +36

14:51

София Ротару почтила украинских защитников

Реклама
14:28

Vodafone увеличит стоимость популярных тарифов: когда и на сколько вырастут цены

14:25

Только не на холодильник: куда нельзя ставить микроволновку

13:59

Что делать, если кот подмигивает: о чем говорит необычное поведение питомца

13:56

Анна Кошмал ответила на слухи про развод с загадочным мужем

13:30

Пострадавшая в лакшери-ДТП с Квитковой заявила, что блогерша летела на красный свет

13:25

Что приносит в дом бамбук: необыкновенные свойства зеленого растения

13:03

В Израиле добились отмены гастролей российского театра "Ленком"

12:36

Только место в погребе занимает: что можно сделать из старого варенья

12:35

Гороскоп на сентябрь-2023 для всех знаков: Влад Росс назвал неудачников и счастливчиковЭксклюзив

12:29

ВСУ прорвали вражескую оборону на юге: оккупанты РФ бросают позиции и отступают

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять