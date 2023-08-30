Если засыпаете "на ходу": 10 причин, почему постоянно хочется спать

В некоторых случаях постоянная сонливость указывает на недосып или усталость, но в некоторых может быть симптомом болезни, из-за которой нужно пойти к врачу.

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Почему постоянно хочется спать/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Если вы часто задаете себе вопрос, почему постоянно хочется спать и нет сил, или у вас возникают другие проблемы со сном, не стоит игнорировать такие признаки. Нередко сонливость возникает просто потому, что человек переутомлен, спит недостаточное количество времени, или этот сон некачественный.

Но не всегда всё так просто – в некоторых случаях это может быть симптомом какой-то болезни. Поэтому стоит наладить свой режим сна, но в случае, если сонливость не исчезает, обязательно обратиться к врачу.

1. Недосып

Постоянная сонливость может быть вызвана различными болезнями, но довольно часто причина может быть намного проще – обычный недосып. Стоит отрегулировать количество сна и следить за тем, чтобы ежедневно тратить на это важное дело от 7 до 9 часов.

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Но на недосып может влиять не только количество сна, но и качество. Например, хорошо выспаться могут мешать свет, шум, неудобная кровать или некомфортная температура.

2. Сидячий образ жизни

Те люди, которые мало двигаются, чаще сталкиваются с проблемами со сном и сонливостью.

3. Физическое переутомление

Если человек очень устал физически из-за тяжелой физической работы или активных занятий спортом, также могут возникнуть проблемы со сном и дневная сонливость.

4. Нарушение циркадных ритмов сна

Циркадные ритмы – это своеобразные внутренние часы, которые регулируют засыпание и пробуждение. Эти ритмы могут быть сбиты с толку, если человек постоянно засыпает и просыпается в разное время. Если есть сбой, то может либо возникать сонливость еще вечером, либо даже поздно ночью еще не хочется спать. Как следствие – у человека может развиваться недосып, если, например, он не может заснуть до 3 часов ночи, а утром уже нужно быть на работе.

5. Слишком много простых углеводов

То, что мы едим, тоже очень сильно влияет на сон и его сбои. Например, быстрые углеводы, которые содержатся в картофеле, белом рисе, сладостях и т.д., быстро насыщают организм глюкозой и вызывают прилив сил. Но этот эффект краткосрочный, и уже за короткий промежуток времени уровень энергии снова падает, появляется слабость и сонливость. Поэтому лучше есть сложные углеводы, которые дают энергию на долгий период времени.

6. Неправильная диета

Сонливость могут вызывать не только простые углеводы, но и другие продукты. Среди них – алкоголь, много чая или кофе, специи, острые продукты, тяжелая еда на ужин, жирные продукты и "тяжелые" сорта мяса перед работой.

7. Недостаток витаминов

Если постоянно хочется спать, это может указывать на недостаток витаминов в организме. В частности, подобный эффект может вызвать недостаточное количество таких витаминов, как B1, B2, B3, B5, B6, B9, B8, B12, D, C, железо.

8. Синдром хронической усталости

Такой диагноз может поставить только врач. Согласно различным исследованиям, этот синдром диагностирован у 0,006% -3% населения мира. При этом среди людей, имеющих синдром хронической усталости, вдвое больше женщин, чем мужчин. Чаще всего синдром выявляют у людей старше 40 лет.

9. Лекарства, вызывающие сонливость

Если вы принимаете какие-то лекарства, стоит внимательно прочитать инструкцию, в которой должно быть указано, какие побочные действия вызывают эти медикаменты.

10. Болезни

Но не всегда сонливость днем может быть следствием лишь недосыпа, сильной усталости или других вышеперечисленных факторов. В части случаев сонливость может быть симптомом какого-то заболевания. Если вы нормализовали режим сна, позаботились о том, чтобы не переутомляться и получать нужные витамины, а этот симптом всё равно не проходит – тогда лучше обратиться к врачу.

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