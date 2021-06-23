Есть ли психопатия у фанатов обмена откровенными фото по Сети - ответ психологов

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Для того, чтобы выявить связь между чертами личности, склонной к нарциссизму, макиавеллизму или психопатии, и секстингом (тягой к постоянному обмену интимными фото по Сети) международная группа психологов провела опросы более 6000 участников в 11 странах, Итоги исследования были опубликованы в International Journal of Environmental Research and Public Health.

Психологи выяснили, что люди, которым нравится рассылать откровенные сообщения, как правило, склонны к нарциссизму и макиавеллизму. Нарциссизм проявляется в личности тягой к самовозвеличиванию, гордости, в эгоизме и отсутствии сочувствия. Макиавеллизм —тяга к манипуляциям и эксплуатации других, циничным пренебрежением к морали и сосредоточением на собственных интересах и обмане.

В ходе опроса исследователи различали три типа секстинга – "экспериментальный" (по согласию), "рискованный" (под воздействием спиртного/психотропных веществ или с незнакомыми людьми) и "отягчающий" (под давлением, с угрозой, без согласия). Ученые провели анонимный онлайн-опрос 6093 участников (3682 девочки и 2401 мальчик) в возрасте от 13 до 30 лет. Целью опроса было определить частоту отправлений и получений сообщений фото/видео с сексуальным подтекстом на мобильный телефон и/или через социальные сети.

Оказалось, что совместное использование трех типов сексуальных сообщений (экспериментальных, рискованных и провокационных) было продиктовано чертами макиавеллизма и нарциссизма, но не психопатией.

"Результаты показали, что мальчики с большей вероятностью были вовлечены в рискованный секстинг и в формы секстинга с отягчающими обстоятельствами. Мужчины чаще занимались секстингом под давлением, например, со стороны партнера", — сообщили психологи.

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Напомним, ранее ученые выяснили: несмотря на стереотип - мол, все до единого мужчины изменяют партнершам - в реальности к этому склонны только отдельные особи "сильного пола".

До того в Сети опубликовали топ-3 причин, почему женщины ищут секс на стороне.