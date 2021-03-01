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Эти люди живут дольше: ученые назвали черту характера

1 марта 2021, 20:16

Личность и характер важны для нашего долгосрочного здоровья и, как следствие, долголетия.

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Личность и характер важны для нашего долгосрочного здоровья и, как следствие, долголетия. / Reuters

Черты характера определяют то, как человек перемещается по жизни, причем одни характеристики оказывают более положительное влияние, чем другие.

Сознательность или склонность к организованности, контролю над импульсами и откладыванию удовлетворения является одним из качеств личности "большой пятерки", включенных в пятифакторную модель.

Эта модель определяет черты личности человека, которые помогают регулировать эмоции. Другие черты, которые включает в себя Большая пятерка, - это открытость, экстраверсия, покладистость и невротизм.

Исследования показывают, что помимо их психологического воздействия на жизнь человека, эти черты также связаны с долгосрочными последствиями для здоровья и смертностью, пишет Medical News Today.

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По словам доктора Параика О Суйлеабхаина из Департамента психологии и Института медицинских исследований Университета Лимерика: "Наша личность критически важна на протяжении всей нашей жизни, от ранних этапов нашего развития до накопления влияния того, как мы думаем, чувствуем и ведем себя в течение всей нашей жизни и в годы, предшествующие нашей смерти. Также становится все более очевидным, насколько важна личность для нашего долгосрочного здоровья и, как следствие, долголетия".

Добросовестность и долголетие

Многие исследования связывают сознательность с положительным поведением, связанным со здоровьем, включая меньшее потребление алкоголя, меньше курения, более здоровые привычки питания и большую физическую активность.

Кроме того, метаанализ показал, что у тех, кто набрал самый низкий балл по этому признаку, риск смерти был в 1,4 раза выше, чем у тех, кто получил высокий балл, даже с поправкой на поведение в отношении здоровья, семейное положение и образование.

Другое исследование показало, что сознательность также связана с более низким уровнем IL-6, циркулирующим в организме, что, как показали исследователи, является фактором, способствующим долгосрочным результатам для здоровья и риску преждевременной смертности.

Хотя ученые понимают, что сознательность способствует долголетию, неизвестно, как это происходит.

Исследование, которое Университет Лимерика провел в партнерстве с Университетом Западной Вирджинии, Университетом Гумбольдта и Государственным университетом Флориды, стремилось раскрыть, как эта черта личности влияет на СРБ и IL-6 и какое общее влияние она оказывает на долголетие.

Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior and Immunity.

Связь с воспалительными биомаркерами

Работая с 957 взрослыми участниками исследования среднего возраста в Соединенных Штатах (MIDUS), исследователи изучили пути между личностными чертами, IL-6 и CRP и риском смертности.

Команда оценила личностные черты с помощью Шкалы личности среднего возраста (MIDI), где участники указывали на свою склонность к определенным личностным характеристикам, отвечая на вопросы по четырехбалльной шкале Лайкерта.

Затем исследователи взяли образцы крови у участников и измерили у них уровни воспалительных биомаркеров CRP и IL-6. Они также отметили характеристики и переменные, которые могут повлиять на результаты исследования, включая возраст, пол, расу, образование, статус курения, хронические состояния, лекарства и физическую активность.

Исследовательская группа обнаружила, что участники с более высокими показателями сознательности также имели более низкий риск смерти. Данные показали, что каждое стандартное отклонение более высокой сознательности было связано с 35% меньшим риском смерти.

Однако после полной корректировки модели на ИЛ-6 приходилось 18% этой ассоциации. Исследователи также не обнаружили доказательств того, что CRP действовал как прямой посредник между сознательностью и риском смерти.

После того, как исследовательская группа скорректировала результаты, чтобы учесть социально-демографические переменные, другие черты личности, включая экстраверсию, открытость, невротизм и уступчивость, не показали той же связи, что и сознательность.

Это открытие предполагает, что более высокая сознательность и ее способность снижать уровень IL-6 в организме могут привести к увеличению продолжительности жизни.

Ограничения и последствия исследования

Исследователи отмечают несколько ограничений своих исследований, в том числе необходимость дальнейшего изучения других потенциально значимых про- и противовоспалительных биомаркеров.

Они также отмечают, что более полная личностная шкала, учитывающая основные аспекты личности, могла бы лучше выявить нюансы между биологическими маркерами и сознательностью.

Кроме того, изучение смертности от конкретных причин в более широкой группе участников может помочь определить, является ли какая-либо из этих причин причиной ассоциаций, выявленных в этом исследовании.

Если исследователи смогут воспроизвести эти результаты в будущих исследованиях, полученная информация может предоставить новые способы улучшения медицинских вмешательств, связанных с личностью.

здоровье психическое здоровье
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