Эти люди живут дольше: ученые назвали черту характера

Личность и характер важны для нашего долгосрочного здоровья и, как следствие, долголетия.
Черты характера определяют то, как человек перемещается по жизни, причем одни характеристики оказывают более положительное влияние, чем другие.
Сознательность или склонность к организованности, контролю над импульсами и откладыванию удовлетворения является одним из качеств личности "большой пятерки", включенных в пятифакторную модель.
Эта модель определяет черты личности человека, которые помогают регулировать эмоции. Другие черты, которые включает в себя Большая пятерка, - это открытость, экстраверсия, покладистость и невротизм.
Исследования показывают, что помимо их психологического воздействия на жизнь человека, эти черты также связаны с долгосрочными последствиями для здоровья и смертностью, пишет Medical News Today.
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По словам доктора Параика О Суйлеабхаина из Департамента психологии и Института медицинских исследований Университета Лимерика: "Наша личность критически важна на протяжении всей нашей жизни, от ранних этапов нашего развития до накопления влияния того, как мы думаем, чувствуем и ведем себя в течение всей нашей жизни и в годы, предшествующие нашей смерти. Также становится все более очевидным, насколько важна личность для нашего долгосрочного здоровья и, как следствие, долголетия".
Добросовестность и долголетие
Многие исследования связывают сознательность с положительным поведением, связанным со здоровьем, включая меньшее потребление алкоголя, меньше курения, более здоровые привычки питания и большую физическую активность.
Кроме того, метаанализ показал, что у тех, кто набрал самый низкий балл по этому признаку, риск смерти был в 1,4 раза выше, чем у тех, кто получил высокий балл, даже с поправкой на поведение в отношении здоровья, семейное положение и образование.
Другое исследование показало, что сознательность также связана с более низким уровнем IL-6, циркулирующим в организме, что, как показали исследователи, является фактором, способствующим долгосрочным результатам для здоровья и риску преждевременной смертности.
Хотя ученые понимают, что сознательность способствует долголетию, неизвестно, как это происходит.
Исследование, которое Университет Лимерика провел в партнерстве с Университетом Западной Вирджинии, Университетом Гумбольдта и Государственным университетом Флориды, стремилось раскрыть, как эта черта личности влияет на СРБ и IL-6 и какое общее влияние она оказывает на долголетие.
Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior and Immunity.
Связь с воспалительными биомаркерами
Работая с 957 взрослыми участниками исследования среднего возраста в Соединенных Штатах (MIDUS), исследователи изучили пути между личностными чертами, IL-6 и CRP и риском смертности.
Команда оценила личностные черты с помощью Шкалы личности среднего возраста (MIDI), где участники указывали на свою склонность к определенным личностным характеристикам, отвечая на вопросы по четырехбалльной шкале Лайкерта.
Затем исследователи взяли образцы крови у участников и измерили у них уровни воспалительных биомаркеров CRP и IL-6. Они также отметили характеристики и переменные, которые могут повлиять на результаты исследования, включая возраст, пол, расу, образование, статус курения, хронические состояния, лекарства и физическую активность.
Исследовательская группа обнаружила, что участники с более высокими показателями сознательности также имели более низкий риск смерти. Данные показали, что каждое стандартное отклонение более высокой сознательности было связано с 35% меньшим риском смерти.
Однако после полной корректировки модели на ИЛ-6 приходилось 18% этой ассоциации. Исследователи также не обнаружили доказательств того, что CRP действовал как прямой посредник между сознательностью и риском смерти.
После того, как исследовательская группа скорректировала результаты, чтобы учесть социально-демографические переменные, другие черты личности, включая экстраверсию, открытость, невротизм и уступчивость, не показали той же связи, что и сознательность.
Это открытие предполагает, что более высокая сознательность и ее способность снижать уровень IL-6 в организме могут привести к увеличению продолжительности жизни.
Ограничения и последствия исследования
Исследователи отмечают несколько ограничений своих исследований, в том числе необходимость дальнейшего изучения других потенциально значимых про- и противовоспалительных биомаркеров.
Они также отмечают, что более полная личностная шкала, учитывающая основные аспекты личности, могла бы лучше выявить нюансы между биологическими маркерами и сознательностью.
Кроме того, изучение смертности от конкретных причин в более широкой группе участников может помочь определить, является ли какая-либо из этих причин причиной ассоциаций, выявленных в этом исследовании.
Если исследователи смогут воспроизвести эти результаты в будущих исследованиях, полученная информация может предоставить новые способы улучшения медицинских вмешательств, связанных с личностью.