УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Эти продукты есть дома у каждого: простой способ остановить выпадение волос

14 декабря 2021, 04:12
Прослушать новость
Остановить

Главная причина, почему выпадают волосы – недостаток витаминов.

false
Главная причина выпадения волос – недостаток витаминов / Instagram

Если выпадают волосы, нужно в первую очередь обратить внимание на то, хватает ли вашему организму витамина D.

Специалисты называют недостаток этого витамина главной причиной выпадения волос, пишет издание Mirror.

Этого витамина особенно может не хватать у мужчин и у женщин зимой. Для того, чтобы пополнить его запасы, нужно побыть на солнце хотя бы 30 минут. Также для этого будет достаточно 10 микрограммов витамина D, которые получит организм с продуктами питания.

Этот витамин способен усилить иммунитет, укрепить кости и сохранить здоровье волос.

В каких продуктах содержится витамин D

Как рассказал эксперт Карл Кристиан, чтобы пополнить запасы витамина, нужно есть:

Реклама
  • жирную рыбу,
  • красное мясо,
  • яйца.

Дефицит витамина B12 и белка – также причины выпадения волос

На выпадение волос может влиять также дефицит витамина B12. Он содержится в продуктах животного происхождения. Вегетерианцы и веганы могут пополнять запасы этого витамина С помощью пищевых добавок.

Волосы могут становиться ломкими и из-за нехватки белка. Чтобы пополнить его запасы, нужно есть:

  • нежирное мясо,
  • яйца,
  • рыбу,
  • нежирный творог,
  • киноа,
  • орехи,
  • тофу.

Ранее врачи назвали популярные напитки, из-за которых могут выпадать волосы. Чрезмерное употребление алкоголя может способствовать дефициту или нарушению всасывания цинка, меди или белка.

Также ранее Главред рассказывал, какие семь секретов помогут сделать волосы красивыми после 40 лет. Ведь с возрастом у многих женщин волосы внезапно становятся вялыми и постоянно удивляют "сюрпризами".

Вас также может заинтересовать:

viber
волосы выпадение волос
Сейчас вы просматриваете новость «Эти продукты есть дома у каждого: простой способ остановить выпадение волос». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 11 декабря: что нельзя делать в Сойкин день и как не попасть в бедуПриметы на 11 декабря: что нельзя делать в Сойкин день и как не попасть в беду Приметы на 13 декабря: что нельзя делать в день святого Андрея и как не попасть в бедуПриметы на 13 декабря: что нельзя делать в день святого Андрея и как не попасть в беду Как отмыть плиту от жира и нагара: 3 дешевых и легких способаКак отмыть плиту от жира и нагара: 3 дешевых и легких способа В моду на зиму 2022 вернулись впечатляющие дубленки из романтичных 70-х и бунтарских 90-хВ моду на зиму 2022 вернулись впечатляющие дубленки из романтичных 70-х и бунтарских 90-х Новый тариф Нафтогаза: украинцам объяснили резкое изменение цены на газНовый тариф Нафтогаза: украинцам объяснили резкое изменение цены на газ
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
04:12

Эти продукты есть дома у каждого: простой способ остановить выпадение волос

03:40

Вкуснейший мясной рулет на Новый год 2022: невероятно простой рецептВидео

03:12

ТОП-5 приборов в доме, которые даром тянут электроэнергию: как сэкономить на платежке

02:45

"Все это про страх ответственности": Андрей Задворный оправдался за то, как расстался со Златой Огневич

02:40

В Одессе умерла беременная и ее малыш, супруг винит врачей

Реклама
02:22

Какие два продукта помогают снизить высокий уровень холестерина - ответ кардиологов

01:48

Доллар рванет вверх: украинцев удивили неожиданным прогнозом на 2022 годВидео

01:07

Как позы для сна опаснее всего для тела - ответ специалиста

00:51

Приметы на 14 декабря: что нельзя делать в Наумов день и как не попасть в бедуВидео

00:12

Гороскоп на сегодня 14 декабря 2021: Близнецам – обман, Стрельцам – опасные авантюрыВидео

13 декабря, понедельник
23:54

Павел Зибров признался, что вовсю готовится к свадьбе

23:49

Эксперт пояснил, можно ли резко переходить на растительную пищу

23:25

Названы главные экономические риски-2022: в ТОП попала Украина

23:05

В Украину идет снежный шторм и ураганВидео

23:02

В Киеве Эпицентр влип в скандал: охранники издевались над женщиной и довели до инфаркта

22:38

Ученые рассказали, какие привычки разрушают печень

22:21

Меркель лично блокировала поставки оружия в Украину - Bild

22:07

В Украине супермаркеты продают опасное мясо из ПольшиВидео

21:56

В Черкассах возле моста любви нашли мертвой 21-летнюю девушкуВидео

21:35

Психолог пояснила, почему во время пандемии стало больше панических атакВидео

Реклама
21:05

Кулеба провел важные переговоры с немецкой коллегой: подробностиВидео

20:56

Маша Ефросинина взорвала Сеть фото в белье

20:37

Вода натворит бед: астролог предрек масштабные катастрофы в 2022 году

20:31

Резкий взлет цены на газ в Европе и удар ФРГ по СП-2: Газпром отчитался о колоссальной прибылиВидео

20:21

В Минздраве похвастались, что выполнили главное требование ВОЗ

20:20

Во Львове взорвался жилой дом: пострадало 3 людей

19:49

Собаку, которую бросили в парке с запиской, забрали в семью

19:47

Редкая удача в деньгах, покупка квартиры и везение во всем: счастливые месяцы для знаков зодиака в год ТиграВидео

19:40

Умер знаменитый советский режиссер: снял "Ассу" и "Анну Каренину"

19:24

Великобритания пригрозила Путину жестким ударом в случае вторжения в УкраинуВидео

19:12

"Сгусток флюидов": Тина Кароль без комплексов показала упругие прелести в латексном наряде

19:01

Вой сирен и полная проверка бомбоубежищ: украинцев готовят к вторжению РоссииВидео

18:59

Лукашенко заверил, что создаст с Путиным мощный "Советский союз"

18:58

Общество пытается оттолкнуться от "совка", "топы" же его реставрируютмнение

18:50

В Сети появилось видео, как украинцы тащат тонны "сигаретной контрабанды" через заснеженные КарпатыВидео

18:32

Украинцев предупредили о погодной аномалии на День Николая и Новый годВидео

18:27

Крах "Нормандии" и уничтожение доверия к Путину: посол в ФРГ сделал прогноз о диалоге по ДонбассуВидео

18:23

Кровавая авария в Харькове: выяснилось, с какой скоростью ехал подростокВидео

18:04

Под Киевом водители перекрыли движение транспорта из-за собакВидео

17:56

На Буковине малыш задохнулся от дыма, пока мамы не было дома

Реклама
17:56

Травести-дива Монро показала, как выглядит вне концертного образа без макияжа и парика

17:52

С 15 декабря две области выходят из "красной" зоныВидео

17:50

Ад на дорогах, поломанные деревья и авто в сугробах: Украину накрыл мощный снегопадВидео

17:48

Нардеп от Слуги народа попал в скандал в прямом эфире и назвал Россию "соседом-насильником"Видео

17:24

В моду на зиму 2022 вернулись впечатляющие дубленки из романтичных 70-х и бунтарских 90-хФотоВидео

17:11

"Возвращение" Украины и срыв курса в НАТО: Минобороны объявило о новом скоплении войск РФ у границВидео

17:04

"Большая стройка": на трассе М-30 возле Кропивницкого открывается для проезда 150-метровый путепровод

17:03

Дочь Поляковой раскрыла суммы, которые зарабатывает в InstagramВидео

16:59

Киевлян предупредили о повышении тарифов: когда подорожает газ, вода и отоплениеВидео

16:48

В Украине запустили поезд с самым длинным рейсом: соединяет 7 регионов страныВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять