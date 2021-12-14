Эти продукты есть дома у каждого: простой способ остановить выпадение волос

Главная причина выпадения волос – недостаток витаминов / Instagram

Если выпадают волосы, нужно в первую очередь обратить внимание на то, хватает ли вашему организму витамина D.

Специалисты называют недостаток этого витамина главной причиной выпадения волос, пишет издание Mirror.

Этого витамина особенно может не хватать у мужчин и у женщин зимой. Для того, чтобы пополнить его запасы, нужно побыть на солнце хотя бы 30 минут. Также для этого будет достаточно 10 микрограммов витамина D, которые получит организм с продуктами питания.

Этот витамин способен усилить иммунитет, укрепить кости и сохранить здоровье волос.

В каких продуктах содержится витамин D

Как рассказал эксперт Карл Кристиан, чтобы пополнить запасы витамина, нужно есть:

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жирную рыбу,

красное мясо,

яйца.

Дефицит витамина B12 и белка – также причины выпадения волос

На выпадение волос может влиять также дефицит витамина B12. Он содержится в продуктах животного происхождения. Вегетерианцы и веганы могут пополнять запасы этого витамина С помощью пищевых добавок.

Волосы могут становиться ломкими и из-за нехватки белка. Чтобы пополнить его запасы, нужно есть:

нежирное мясо,

яйца,

рыбу,

нежирный творог,

киноа,

орехи,

тофу.

Ранее врачи назвали популярные напитки, из-за которых могут выпадать волосы. Чрезмерное употребление алкоголя может способствовать дефициту или нарушению всасывания цинка, меди или белка.

Также ранее Главред рассказывал, какие семь секретов помогут сделать волосы красивыми после 40 лет. Ведь с возрастом у многих женщин волосы внезапно становятся вялыми и постоянно удивляют "сюрпризами".

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