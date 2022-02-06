"Это безнадежно": Комаровский разнес популярное лекарство от коронавируса

Евгений Комаровский / скриншот

Известный врач Евгений Комаровский раскритиковал применение препарата ремдесивир, который назначают при коронавирусе.

Как пояснил он в своем Telegram-канале, препарат назначают на этапе реального риска цитокинового шторма.

"Поэтому важно, как подобрана группа пациентов для исследования: у молодых людей будет одна эффективность, у пожилых — другая совершенно, у привитых — третья, у непривитых — четвертая… И поскольку группы очень неоднородны, то получаются разные результаты", - уверен медик.

Вместе с тем он назвал ремдесивир — гениальным маркетинговым проектом, от которого реальной эффективности очень мало.

"Но врачи, назначающие его в нашей стране и имеющие процент от этого, просто в восторге от препарата: такие сумасшедшие деньги! Еще раз — эффективность его крайне сомнительна", - говорит врач.

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"Какое скотство — зарабатывать на таком! Последние деньги из людей вытягивать, зная, что все это безнадежно… Ужас!" - добавил Комаровский.

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