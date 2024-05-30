Это должен знать каждый: какая польза от смородины и почему ее могут есть не все

Черная смородина является чрезвычайно популярной ягодой в Украине. В первую очередь это можно объяснить вкусовыми качествами этой темной ягоды, но и пользу смородины никто не будет отрицать. Современные исследования существенно пролили свет на ее лечебные свойства. Давайте разбираться, чем полезна смородина и всем ли ее можно есть.
Чем полезна для человека черная смородина
Прежде всего нужно отметить, что смородина является прекрасным источником витамина С, который обладает мощными антиоксидантными свойствами. Еще в составе антоцины, клетчатка, витамины группы В и марганец. Калорийность смородины достаточно низкая и на 100 г ягод составляет: 63 калории, 0,41 г жира, 1,4 г белка и 15,38 г углеводов, пишет Евгений Клопотенко.
Стоит отметить и то, что черная смородина содержит в составе немало клетчатки, которая необходима для работы желудочно-кишечного тракта.
Что делает черная смородина с давлением
Лакомясь черной смородиной, гипертоники могут защитить себя от скачков давления в летнюю жару. Но вот при проблемах с пониженным давлением смородину нужно есть строго в небольших количествах.
Сколько в день можно съедать черной смородины
В целом здоровому человеку рекомендуется употреблять 250-300 г ягод и фруктов в день. Это количество оптимально, чтобы не превышать, например, суточную норму фруктозы и глюкозы. Если ягоды кислые, их можно съесть немного больше. При сахарном диабете, инсулинорезистентности, ожирении следует употреблять несладкие ягоды и в умеренном количестве, говорит диетолог Светлана Фус.
Кому противопоказана смородина
Если человек имеет нарушения свертываемости крови или принимает лекарства, которые разжижают кровь, стоит проконсультироваться с врачом относительно нормы употребления ягод в сутки.
Какая польза от смородины - видео:
Что такое смородина?
Смородина - род листопадных, реже вечнозеленых кустарников из семейства крыжовниковых. Различные виды известны как смородина или крыжовник, а некоторые из них выращивают ради съедобных плодов или как декоративные растения, сообщает "Википедия".
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