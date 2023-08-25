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Это опасно: признаки головной боли, когда нужно обратиться к врачу

Яна Ставская
25 августа 2023, 03:18
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Чувствуете во время головной боли тошноту и хотите блевать? Важно обратить внимание на эти признаки, почему болит голова после долгого сна.
Это опасно: признаки головной боли, когда нужно обратиться к врачу
Узнавайте, почему болит голова утром / коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto, УНИАН

Просыпаетесь с ощущением усталости и головной болью? Важно научиться "слушать" свое тело и при необходимости обратиться к врачу. Ведь регулярная мигрень может довольно сильно испортить вам жизнь, даже вызвав депрессию или инсульт. Читайте на Главред, почему утром болит голова и что делать, чтобы покончить с этим.

Если вас интересует, что значит, когда болит голова сзади, то следующие рекомендации для вас. Но сперва нужно заметить, что головная боль часто является симптомом других болезней, к примеру - глазных проблем, грыжи в шее, синусита или обычной простуды.

Почему каждый день болит голова - самые распространенные причины

Нередко мы настолько заняты работой, что на себя уже не хватает времени. Поэтому больше всего от мигреней страдают трудоголики.

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Вот основные причины постоянной головной боли:

  • Недостаточный или чрезмерный сон. Это основная причина, почему болит голова после сна. Как недостаток отдыха, так и слишком много сна могут нанести вред нашему мозгу - так называемый "солнечный удар" или тяжесть в голове утром. Сбалансируйте сон и придерживайтесь режима.
  • Низкий уровень сахара и воды. Если вы не поели за несколько часов до сна или выпили недостаточно воды, мозг во время отдыха будет ощущать голод и дегидратацию. В таких случаях утром обязательно позавтракайте и выпейте воды.
  • Напряжение и стресс. При этом речь идет не столько о стрессе от работы, сколько о стрессе, который могут вызвать в ваших мышцах спины или шеи неудобные матрасы или подушки (это одна из причин, почему болит голова и тошнит).
  • Недостаток кислорода. Это состояние, при котором дыхание прерывается во время сна. Это может привести к снижению уровня кислорода в крови и вызвать головную боль при пробуждении.
  • Алкоголь и кофе. Слишком высокое потребление алкоголя или кофе может вызвать головную боль, особенно на пустой желудок.
  • Болезни и инфекции. Головная боль может быть симптомом различных болезней или инфекций, таких как грипп или простуда.

Если головная боль сопровождается другими симптомами, такими как рвота, слабость или потеря сознания, важно обратиться к врачу для обследования и определения причины боли.

Это опасно: признаки головной боли, когда нужно обратиться к врачу
Что значит, когда болит голова сзади - читайте на Главред / ua.depositphotos.com

Сосудистая головная боль - симптомы, которые нельзя игнорировать

Сосудистая головная боль или мигрень обычно связаны с расширением и воспалением кровеносных сосудов в головном мозге.

Эта продолжительная головная боль с одной стороны головы может быть причиной того, что каждый день болит голова. Вот его симптомы:

  • Боль пульсирует. Головная боль часто бывает пульсирующей. Вот почему болит голова сзади или, например, во лбу.
  • Боль ощущается в одной стороне. Во многих случаях боль сосредоточена на одной стороне головы, но может перемещаться с одной стороны на другую.
  • Тошнота, рвота, светочувствительность, звукочувствительность. Нередко рвоту может вызвать запах какой-то пищи, которую в нормальном состоянии вы едите или даже любите есть.
  • Ощущение покалывания в лице, ухудшение зрения или проблемы с речью.

Мигрень может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Остановить ее часто можно разве что обезболивающими.

Что делать, чтобы утром не болела голова - советы на каждый день

Головная боль иногда опасна, потому что может вызвать мигрень или даже мигрень.

Поэтому крайне важно вовремя пить лекарства и регулярно консультироваться с врачом. А еще лучше - начать профилактику, чтобы не привести к ухудшению самочувствия. Вот как предотвратить мигрень:

  • Регулярный сон.
  • Релаксационные техники (медитации, упражнения на глубокое дыхание, дневная пробежка и дневные силовые упражнения).
  • Здоровое питание.
  • Регулярное пополнение водного баланса.
  • Отказ от алкоголя и других вредных привычек.
  • Проветривание помещений.
  • Удобная мебель и матрасы.

Если после этого у вас все еще возникают головные боли, вам, возможно, следует обратиться к врачу.

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