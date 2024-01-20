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Этот микроэлемент влияет на все: для чего нужен цинк и как его принимать

Лидия Неплях
20 января 2024, 21:09
Симптомы дефицита цинка могут включать довольное печальные последствия для организма.
Этот микроэлемент влияет на все: для чего нужен цинк и как его принимать
Для чего нужен цинк организму человека / Коллаж Главред, фото flickr (petralovespurple, Free photo on UkrMedia)

Цинк является жизненно важным микроэлементом, играющим важную роль во многих функциях организма, от иммунной системы до восстановления клеток. Однако для того, чтобы максимально использовать его полезные свойства и избежать возможных побочных эффектов, важно понимать, как правильно принимать этот элемент и для чего он нужен.

Для чего нужно пить цинк

Цинк необходим для множества жизненно важных процессов в организме. Ключевые функции цинка включают:

  • Поддержка иммунной системы: Цинк укрепляет иммунную систему, помогая в борьбе с вирусами и бактериями.
  • Синтез ДНК и рост клеток: Он играет важную роль в процессах деления и роста клеток, особенно важно это для роста и развития плода во время беременности.
  • Заживление ран: Цинк ускоряет процесс восстановления кожи после травм или операций.
  • Поддержка здоровья кожи, волос и ногтей: Он помогает в поддержании здорового состояния кожи, способствует росту волос и укрепляет ногти.
  • Улучшение зрения: Цинк играет роль в поддержании здоровья глаз и может предотвратить возрастные изменения зрения.

Как понять, что в организме не хватает цинка

Симптомы дефицита цинка могут включать ухудшение иммунной функции, потерю аппетита, замедление роста, потерю волос, диарею, задержку полового созревания, импотенцию, гипогонадизм у мужчин, раны, которые не заживают, и нарушения вкуса или обоняния. Также может наблюдаться ухудшение зрения, особенно в темное время суток, и увеличение частоты инфекционных заболеваний. При наличии этих симптомов необходимо обратиться к врачу для диагностики и назначения соответствующего лечения.

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Как принимать цинк

Следуйте таким рекомендациям:

  • Дозировка: Взрослым рекомендуется 8-11 мг в день, не превышая 40 мг в день.
  • Время приема: Лучше всего принимать за час до или через 2-3 часа после еды. Если возникает дискомфорт, принимайте во время еды.
  • Пищевые сочетания: Избегайте одновременного приема цинка с продуктами, богатыми фитатами. Усвоение улучшается с продуктами, богатыми белком.
  • Взаимодействие с минералами: Не принимайте цинк одновременно с добавками железа и меди.
  • Форма добавки: Выберите форму, которая лучше всего подходит вам (цитрат, глюконат, пиколинат).
  • Консультация с врачом: Важно обсудить прием цинка с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний или приеме других лекарств.

Соблюдение этих рекомендаций поможет оптимизировать усвоение цинка и снизить риск побочных эффектов.

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