Этот витамин самый важный: британский врач рассказала, какую добавку обязательно принимать осенью

В холода важно обеспечить себя необходимыми питательными веществами, рассказываем, что пить осенью для бодрости

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Какие витамины пить осенью / Коллаж Главред, фото flickr (Diana Robinson, Conall)

С наступлением осени важно следить за своим здоровьем. Возможно, трудно набраться смелости и заняться спортом, но каждый должен обеспечить себя необходимыми витаминами и питательными веществами.

Поскольку в зимние месяцы не хватает солнечного света, и мы привыкаем к дождливой и ветреной погоде, как никогда важно следить за тем, чтобы получать достаточное количество витамина D, пишет Mirror, основываясь на мнении врачей.

Какой витамин пить осенью для энергии

Национальная служба здравоохранения Великобритании призывает всех принимать витамин D в зимний период, так как он помогает поддерживать кости, зубы и мышцы.

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Объяснить важность приема этого витамина просто, ведь достаточное количество солнечного света бывает только с апреля по сентябрь, поэтому очень важно поддерживать свой организм добавками витамина D и включать его в ежедневный рацион, когда организм не так часто видит солнечный свет.

По данным Национальной службы здравоохранения, недостаток витамина D может привести к рахиту у детей, а у взрослых - к болезненному состоянию костей, называемому остеомаляцией.

"Рекомендуется, чтобы каждый человек принимал добавку, содержащую 10 микрограммов (10 мкг, что эквивалентно 400 МЕ) витамина D ежедневно осенью и зимой", - говорит старший диетолог Виктория Тейлор из Британского фонда сердца.

Больше этого количества принимать не нужно, и, скорее всего, это будет стоить дороже, но, говорит врач, вы можете смело принимать до 25 микрограммов, если вы найдете такую дозировку в аптеках.

Не принимайте очень большие дозы витамина D, так как при длительном приеме это может привести к накоплению в организме слишком большого количества кальция, что может привести к ослаблению костей, повреждению почек и сердца.

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