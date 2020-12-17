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Фенхель: 4 преимущества для здоровья

17 декабря 2020, 16:04

Фенхель содержит антиоксиданты, защищающие здоровье.

Фенхель
Фенхель содержит антиоксиданты, защищающие здоровье. / Pixabay

Фенхель - один из тех овощей, которые могут быть менее знакомы, чем, скажем, брокколи или кабачки. Но этот луковичный осенний овощ и его семена заслуживают того, чтобы быть частью вашего регулярного рациона.

Вот некоторые из питательных веществ фенхеля и его потенциальная польза для здоровья, его вкус и способы добавления его в сырые и приготовленные блюда.

Фенхель богат питательными веществами, защищающими здоровье

Согласно обзору, опубликованному в BioMed Research International, фенхель долгое время использовался в качестве лекарственного растения для широкого спектра заболеваний, связанных с пищеварительной, эндокринной, репродуктивной и дыхательной системами, а также в качестве стимулятора молока для кормящих матерей.

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Исследования показывают, что фенхель содержит антиоксиданты, защищающие здоровье, и ценные антимикробные, противовирусные, противогрибковые и противовоспалительные соединения.

Одна чашка сырых ломтиков фенхеля содержит всего 27 калорий и почти 3 грамма клетчатки. Он содержит 17% дневной нормы витамина С, поддерживающего иммунитет, и 10% калия, регулирующего артериальное давление, плюс меньшее количество марганца, кальция, железа и витаминов группы В.

Фенхель особенно полезен для женского здоровья

Для женщин польза фенхеля для здоровья в первую очередь связана с его маслом. В недавней статье, опубликованной в Журнале менопаузальной медицины, рассмотрены положительные эффекты масла фенхеля при лечении болезненных менструаций, предменструального синдрома, отсутствия менструации, менопаузы, лактации и синдрома поликистозных яичников.

В отчете цитируется одно исследование, в котором женщины, принимавшие 100 миллиграммов фенхеля ежедневно в течение восьми недель, улучшили свои результаты по шкале оценки менопаузы по сравнению с женщинами, принимавшими плацебо подсолнечного масла.

Положитесь на руководство и наблюдение врача, чтобы определить, можете ли вы получить пользу от масла и как его использовать, а также для отслеживания любых потенциальных взаимодействий, аллергических реакций или других побочных эффектов. Это особенно верно, если вы беременны или пытаетесь забеременеть. Добавки фенхеля также могут влиять на эффективность противозачаточных таблеток.

Семена фенхеля могут помочь пищеварению

Семена фенхеля обычно используются в качестве приправы к еде. В медицине семена фенхеля также использовались для лечения вздутия живота и газов с помощью чая, приготовленного из маленькой ложки семян и горячей воды, настаиваемого в течение 20 минут и выпиваемого через полчаса после еды.

Фенхель может облегчить боль

В исследовании 2020 года, опубликованном в журнале "Дополнительные методы лечения в клинической практике", изучалось влияние фенхеля на людей с остеоартритом коленного сустава. Пациенты были случайным образом распределены для приема капсул, содержащих порошкообразный экстракт фенхеля, или плацебо два раза в день в течение двух недель. В группе фенхеля наблюдалось уменьшение боли и скованности, чего не было в контрольной группе.

Какой на вкус фенхель?

Фенхель имеет запах лакрицы, но свежая луковица светлая, яркая и мягкая. Вкус слегка сладковатый с ноткой парфюма, но при этом тонкий и совсем не подавляющий.

При покупке свежего фенхеля ищите неповрежденную белую луковицу малого и среднего размера без синяков, с ярко-зелеными твердыми стеблями и перистыми листьями. Семена фенхеля обладают более сильным анисовым ароматом, теплым и сладким. Вот почему их обычно используют в качестве приправы, а не добавляют, как семена подсолнечника или тыквы.

Как есть и готовить фенхель?

Вы можете есть фенхель в сыром или приготовленном виде. Его можно нарезать тонкими ломтиками и добавить стружку в салаты вместе с нарезанными яблоками или замариновать в винегрете с лимонным оливковым маслом первого отжима (EVOO). Фенхель также можно жарить или запекать в духовке.

В большинстве рецептов используется луковица, но великолепная нежная зеленая ботва тоже съедобна. Ее можно измельчить и использовать в качестве гарнира ко всему, от пюре из цветной капусты до жареных спагетти из тыквы и чечевичного супа.

здоровье ЗОЖ
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