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Фибромиома: симптомы, диагностика и лечение

29 декабря 2020, 20:34

До 80 процентов женщин имеют их к 50 годам.

Кишечник_живот_месячные
До 80 процентов женщин имеют их к 50 годам/ Pixabay

Фибромиома - это аномальные новообразования, которые развиваются в матке женщины или на ней. Иногда эти опухоли становятся довольно большими и вызывают сильную боль в животе и обильные месячные.

В других случаях они вообще не вызывают никаких признаков или симптомов. Выросты обычно доброкачественные. Причина миомы неизвестна.

Фибромиома матки также известна под следующими названиями:

  • лейомиомы
  • миомы
  • миома матки
  • фибромы

По данным Управления по охране здоровья женщин, до 80 процентов женщин имеют их к 50 годам. Однако у большинства женщин нет никаких симптомов, и они могут никогда не узнать, что у них миома.

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Какие бывают типы фибмиомы?

Тип миомы, развивающейся у женщины, зависит от ее расположения в матке или от нее.

Интрамуральные миомы

Интрамуральные миомы являются наиболее распространенным типом миомы. Эти типы появляются внутри мышечной стенки матки. Внутримуральные миомы могут увеличиваться в размерах и растягивать матку.

Подсерозные миомы

На внешней стороне матки образуются субсерозные миомы, которые называются серозной оболочкой. Они могут вырасти достаточно большими, что матка с одной стороны кажется больше.

Миома на ножке

Подсерозные опухоли могут образовывать ствол, тонкое основание, поддерживающее опухоль. Когда они появляются, их называют миомами на ножке.

Подслизистые миомы

Эти типы опухолей развиваются в среднем мышечном слое или миометрии матки. Подслизистые опухоли не так распространены, как другие типы.

Что вызывает фибмиому?

Неясно, почему развиваются миомы, но на их образование могут влиять несколько факторов.

Гормоны

Эстроген и прогестерон - это гормоны, вырабатываемые яичниками. Они вызывают регенерацию слизистой оболочки матки во время каждого менструального цикла и могут стимулировать рост миомы.

История семьи

Миома может передаваться в семье. Если у вашей матери, сестры или бабушки в анамнезе было это заболевание, оно также может развиться у вас.

Беременность

Беременность увеличивает выработку эстрогена и прогестерона в организме. Во время беременности миома может развиваться и быстро расти.

Кто подвержен риску фибромиомы?

Женщины подвергаются большему риску развития миомы, если у них есть один или несколько из следующих факторов риска:

  • беременность
  • семейная история миомы
  • возраст от 30 лет и старше
  • большая масса тела

Фибромиома симптомы

Ваши симптомы будут зависеть от количества опухолей, а также их расположения и размера. Например, подслизистая миома может вызвать обильное менструальное кровотечение и проблемы с зачатием.

Если ваша опухоль очень маленькая или вы переживаете менопаузу, у вас может не быть никаких симптомов. Миома может уменьшиться в размерах во время и после менопаузы. Это связано с тем, что у женщин в период менопаузы падает уровень эстрогена и прогестерона, гормонов, стимулирующих рост миомы.

Симптомы фибромиомы могут включать:

  • сильное кровотечение между или во время менструации, которое включает сгустки крови
  • боль в тазу или пояснице
  • усиление менструальных спазмов
  • повышенное мочеиспускание
  • боль во время полового акта
  • менструация, которая длится дольше обычного
  • давление или полнота в нижней части живота
  • вздутие или увеличение живота

Как диагностируется фибромиома?

Для постановки правильного диагноза необходимо обратиться к гинекологу на тазовый осмотр. Это обследование используется для проверки состояния, размера и формы вашей матки. Вам также могут потребоваться другие тесты, в том числе:

УЗИ

Ультразвук использует высокочастотные звуковые волны для создания изображения вашей матки на экране. Это позволит вашему врачу увидеть его внутренние структуры и любые имеющиеся миомы. Трансвагинальное ультразвуковое исследование, при котором ультразвуковая насадка вводится во влагалище, может обеспечить более четкие изображения, поскольку во время этой процедуры он находится ближе к матке.

МРТ малого таза

Этот тест с углубленной визуализацией позволяет получить изображения вашей матки, яичников и других органов малого таза.

Фибромиома лечение

Ваш врач разработает план лечения с учетом вашего возраста, размера миомы и вашего общего состояния здоровья. Вы можете получить комбинацию лечения.

Фибромиома матки - лечение народными средствами

Некоторые домашние средства и естественные методы лечения могут оказать положительное влияние на миому, в том числе:

  • иглоукалывание
  • йога
  • массаж
  • применение тепла при спазмах (избегайте тепла, если у вас сильное кровотечение)

Также могут помочь изменения в диете. Избегайте мяса и высококалорийной пищи. Вместо этого выбирайте продукты с высоким содержанием флавоноидов, зеленые овощи, зеленый чай и холодноводную рыбу, такую ​​как тунец или лосось.

Снижение уровня стресса и снижение веса при избыточном весе также могут принести пользу женщинам с миомой.

Лекарства

Для уменьшения миомы могут быть прописаны лекарства, регулирующие уровень гормонов.

Что можно ожидать в долгосрочной перспективе?

Ваш прогноз будет зависеть от размера и расположения миомы. Миома может не нуждаться в лечении, если она небольшая или не вызывает симптомов.

Если вы беременны и у вас миома или вы забеременели и у вас есть миома, ваш врач будет внимательно следить за вашим состоянием. В большинстве случаев миома не вызывает проблем во время беременности. Поговорите со своим врачом, если вы планируете забеременеть и у вас миома.

здоровье гинеколог
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