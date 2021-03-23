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Финики для мужчин: в чем преимущества для мужской силы

23 марта 2021, 21:16

Финики могут быть отличным заменителем сахара.

Финики
Финики - прекрасный продукт, который подходит для многих рецептов / Pixabay

Исследования не показывают, что финики полезны для сексуального здоровья мужчин. Тем не менее, высокое содержание питательных веществ в плодах может способствовать общему самочувствию и предотвращать заболевания людей всех полов.

Потенциальные выгоды

Некоторые исследования показывают, что финики могут приносить пользу здоровью несколькими способами. В следующих разделах более подробно рассматривается то, что говорится в исследовании, пишет Medical News Today.

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Они могут помочь в лечении бесплодия

В традиционной африканской медицине люди давно используют финики для лечения мужского бесплодия. Однако, согласно одному исследованию, научных исследований, подтверждающих их эффективность для этой цели, очень мало. Это исследование еще не прошло экспертную оценку.

Исследователи проверили влияние фиников на фертильность крыс с бесплодием, вызванным нейротоксинами.

Финики уменьшили признаки бесплодия у крыс, но также снизили уровень гормона тестостерона, который связан с фертильностью.

Исследователи предполагают, что в будущих исследованиях следует попытаться определить безопасное количество фиников для лечения бесплодия.

Ученым необходимо провести гораздо больше исследований влияния фиников на фертильность у людей, прежде чем они смогут дать какие-либо рекомендации по использованию фиников для этой цели.

Они могут улучшить здоровье мозга

В научном обзоре от 2016 года отмечается, что некоторые исследования связывают регулярное употребление фиников с улучшением навыков мышления и снижением риска болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера ухудшает память и способность думать. Обзор предполагает, что длительное использование добавок финиковых фруктов у грызунов было связано с уменьшением образования бляшек в головном мозге. Эти бляшки характерны для людей с болезнью Альцгеймера.

Они могут помочь облегчить хронические заболевания благодаря своим антиоксидантам. Нестабильные молекулы, называемые свободными радикалами, могут вызывать процесс, известный как окислительный стресс.

Ученые считают, что окислительный стресс играет роль в развитии определенных хронических состояний. К ним относятся рак, диабет, болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые заболевания.

Финики обладают сильными антиоксидантными свойствами, которые могут улучшить хронические состояния.

Они могут улучшить здоровье кожи

Кремы для местного применения, содержащие финики, могут улучшить здоровье кожи.

Исследования показывают, что нанесение кремов из фиников на кожу может улучшить содержание влаги, эластичность и яркость кожи. Авторы также отмечают, что финики в уходе за кожей могут уменьшить воздействие старения на кожу.

Ни один из участников, использовавших крем, не сообщил о побочных эффектах, и финики оказались безопасными для использования на коже.

Они могут помочь при диабете

Диабет предполагает снижение уровня сахара в крови. Научный обзор, в котором анализировались доступные исследования по этой теме, предполагает, что финики могут лечить диабет из-за содержания в них антиоксидантов.

Некоторые исследования в обзоре показывают, что финики могут улучшить функцию поджелудочной железы по выработке инсулина - гормона, который помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Другие исследования показывают, что финики могут помочь при осложнениях диабета.

Кроме того, финики богаты клетчаткой, а это означает, что организм медленно их усваивает во время пищеварения. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Высокий уровень сахара в крови может быть хронической проблемой у людей с диабетом.

Содержание в них клетчатки может помочь предотвратить определенные заболевания

Клетчатка в финиках также помогает при других заболеваниях.

Одно исследование показывает, что пищевые волокна могут помочь защитить от диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, клетчатка может помочь снизить риск заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как запор, рак толстой кишки и язвы.

Риски и соображения

Финики - это фрукт, богатый питательными веществами, который может иметь различную пользу для здоровья. Согласно одному исследованию, единственный возможный недостаток заключается в том, что они содержат много сахара.

Люди, которые пытаются снизить ежедневное потребление калорий, могут захотеть ограничить потребление фиников, потому что они калорийны.

Несмотря на содержание сахара в фруктах, авторы исследования говорят, что потребление от низкого до умеренного, вероятно, безопасно для всех, включая людей с диабетом. Это связано с тем, что клетчатка в финиках заставляет организм медленно их переваривать, помогая предотвратить скачки нездорового сахара в крови.

Однако человеку, желающему принимать добавки, содержащие финики, следует сначала проконсультироваться с врачом. Это связано с тем, что добавки не всегда могут приносить такую ​​же пользу для здоровья, как еда.

Как включить финики в рацион

Вот несколько идей, как добавить финики в план питания:

Завтраки: посыпьте финики овсянкой или добавьте их в тесто при приготовлении кексов.

Салаты: смешайте финики с любым салатом.

Закуски: комбинируйте финики с другими сухофруктами и орехами, такими как орехи пекан или миндаль, чтобы получился шлейф.

Обед: добавьте финики в салат из тунца или курицы.

Основные блюда: добавьте финики в рецепт мясного рулета из индейки или добавьте их в рагу.и супы.

Десерты: приготовьте парфе из слоев йогурта, нарезанных кубиками фиников и ягод.

Смузи: смешайте финики с миндальным молоком, арахисовым маслом, бананами и льдом, чтобы приготовить смузи.

Заменитель сахара: финики в пюре и замените их сахаром в рецептах.

Энергетические шары: финики в кухонном комбайне. Смешайте натуральное арахисовое масло, измельченный темный шоколад и овсяные хлопья. Скатайте смесь в шарики и поставьте в холодильник.

здоровье
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