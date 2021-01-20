Физик рассказал, как в лютые морозы сохранить тело в тепле и не заболеть

Физик рассказал, как в лютые морозы сохранить тело в тепле / УНИАН

Есть несколько надежных способов помочь организму сохранять тепло даже в сильные морозы. Об этом заявил профессор-физик Анатолий Перминов в комментарии Medikforum.

Ученый рассказал, что рекомендует надевать на тело два слоя одежды для выхода на улицу в мороз.

"Первый, или базовый, слой состоит из нательного термобелья, теплого свитера и шерстяных носков. Он защитит от потерь тепла при контакте с твердыми холодными поверхностями и впитает лишнюю влагу. Внешний слой должен продуваться и быть водонепроницаемым", — рассказал Перминов.

Также ученый указал ‒ крайне важно, чтобы одежда свободно сидела. Между ее слоями должен быть воздух, поскольку он обеспечивает теплоизоляцию и сохранения тепла тела в мороз.

Кроме того, свободной должна быть обувь. Как говорит Перминов, зимняя обувь всегда должна быть на размер больше фактического. Дополнительно ученый посоветовал вкладывать в нее стельки, которые могут быть синтетическими или из натуральной шерсти. Они будут мешать потере тепла, которая обычно происходит, когда человек стоит на холодной поверхности.

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