Физик рассказал, как в лютые морозы сохранить тело в тепле и не заболеть

По словам ученого, секрет сохранения тела в тепле в сильные морозы достаточно прост.
Есть несколько надежных способов помочь организму сохранять тепло даже в сильные морозы. Об этом заявил профессор-физик Анатолий Перминов в комментарии Medikforum.
Ученый рассказал, что рекомендует надевать на тело два слоя одежды для выхода на улицу в мороз.
"Первый, или базовый, слой состоит из нательного термобелья, теплого свитера и шерстяных носков. Он защитит от потерь тепла при контакте с твердыми холодными поверхностями и впитает лишнюю влагу. Внешний слой должен продуваться и быть водонепроницаемым", — рассказал Перминов.
Также ученый указал ‒ крайне важно, чтобы одежда свободно сидела. Между ее слоями должен быть воздух, поскольку он обеспечивает теплоизоляцию и сохранения тепла тела в мороз.
Кроме того, свободной должна быть обувь. Как говорит Перминов, зимняя обувь всегда должна быть на размер больше фактического. Дополнительно ученый посоветовал вкладывать в нее стельки, которые могут быть синтетическими или из натуральной шерсти. Они будут мешать потере тепла, которая обычно происходит, когда человек стоит на холодной поверхности.
Читайте такжеТеплые "папины" пальто и кожаные пальто-пуховики пришли в моду на зиму 2021
Напомним, ранее Главред сообщал:
- Известный врач-педиатр Евгений Комаровский назвал активный образ жизни единственным способом укрепления иммунитета.
- По словам врача, нет ни одного фармакологического средства, которое могло бы повысить иммунитет.